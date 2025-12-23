Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
30 Januar 2025

Überblick 2025

Jedes Jahr finanzieren wir Hunderte neuer Projekte – von Klimaschutz über Digitalisierung, Sicherheit und Verteidigung bis hin zu nachhaltigem Wohnen, Landwirtschaft und sauberem Wasser.

30 Januar 2025

Prioritäten für mehr Wohlstand: Aktivitätsbericht 2024 der EIB-Gruppe

Unsere Prioritäten stehen für Wachstum, Wohlstand, technologischen und sozialen Fortschritt – in den Mitgliedstaaten, in der EU und weltweit. Wie wir das im Einzelnen tun, das erfahren Sie in diesem Bericht.

Cyber-Sicherheit Forstwirtschaft Bioökonomie Umwelt Klima Digitales und Telekommunikation Technologie Klimaschutz Investitionen Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Kapitalmarktunion Sicherheit und Verteidigung Klima und Umwelt Energie

Jahresergebnisse 2024 der EIB-Gruppe

Kontakt

press@eib.org

+352 43791