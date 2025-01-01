Unser Angebot

Mit unseren Darlehen an Kunden jeder Größe fördern wir nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung. Oft geben wir den Ausschlag dafür, dass weitere Geldgeber Mittel investieren.
Wir stellen Eigenkapital bereit und beteiligen uns an Fonds, um privates Kapital zu mobilisieren.
Mit unseren Garantien decken wir die Risiken großer und kleiner Projekte ab. Außerdem sichern wir Kreditportfolios ab, um weitere Investoren für Projekte zu gewinnen.
Wir beraten unsere Kunden technisch und finanziell, damit sie Investitionsvorhaben und -programme planen und umsetzen können. Außerdem helfen wir, den institutionellen und den Regelungsrahmen zu verbessern.
