Die Banken in Kenia können die neuen Klimaregeln vor der Implementierung 18 Monate lang testen.

„Die Arbeit der EIB in Kenia zeigt, wie wichtig es ist, Finanzströme auf Klimaziele abzustimmen und Banken besser in die Lage zu versetzen, einen gerechten Übergang mitzugestalten“, sagt Isabelle Van Grunderbeeck, die für die EIB Global an Beratungsprojekten in Luxemburg arbeitet. Die EIB Global ist der Entwicklungsarm der Europäische Investitionsbank.

Kenia ist das erste afrikanische Land, das vom Technische-Hilfe-Programm der EIB für ein grüneres Finanzsystem profitiert. Andere Länder, die das Programm bereits in Anspruch genommen haben, sind Albanien, Armenien, Äthiopien, Georgien, Nordmazedonien und Ruanda. Die EIB will das Programm jetzt auch in Westafrika, Ägypten, Uganda, Jordanien, Bosnien und Herzegowina und Vietnam einführen.