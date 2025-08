Côte d’Ivoire ist der weltgrößte Kakaoproduzent. Rund zwei Drittel der dortigen Produktion gehen an Schokoladenhersteller in der EU. ©Narong Khueankaew/ Shutterstock

Aminata Bamba Diaby ist auf dem Land aufgewachsen. Ihre Eltern bauten im Nordosten von Côte d’Ivoire Cashewnüsse an. „Ich bin schon als kleines Kind mit aufs Feld gegangen“, sagt sie.

Nach ihrem Studium der Agrartechnik in Côte d’Ivoires Hauptstadt Yamoussoukro arbeitete sie zunächst als Auditorin für nachhaltige Entwicklung. Dazu gehörte auch, Wissen zu vermitteln und Bäuerinnen und Bauern zu helfen, ihre Anbaumethoden zu verbessern. „Wir, die Fachleute von der Uni, konnten zurück aufs Land gehen und gemeinsam mit den Produzenten deren Lebensbedingungen verbessern“, sagt sie.

Seit 2022 koordiniert sie die Nachhaltigkeitsprogramme des Verbands ECOOKIM, der 33 Agrargenossenschaften mit rund 45 000 Produzenten vertritt, und des Kakao-Exporteurs Akagny Cacao. Diaby und ihr Team sorgen dafür, dass die von Akagny gehandelten Bohnen internationale Nachhaltigkeitsstandards wie die der Rainforest Alliance und immer strengere EU-Vorgaben erfüllen.

Côte d’Ivoire ist der weltgrößte Kakaoproduzent. Rund zwei Drittel der dortigen Produktion gehen an Schokoladenhersteller in der EU. Doch der Kakao-Anbau ist auch in hohem Maß für Entwaldung und Kinderarbeit verantwortlich. Von 2000 bis 2019 wurden in Côte d’Ivoire für den Kakao-Anbau rund 2,4 Millionen Hektar Wald gerodet. Das entspricht ungefähr der Fläche von Ruanda.

Im Januar 2025 kündigte die Europäische Investitionsbank (EIB) einen 100-Millionen-Euro-Kredit an die Banque Nationale d’Investissement (BNI) an. Das ist der größte Kreditgeber des Kakaosektors in Côte d’Ivoire. Das Geld soll die Beschäftigung junger Menschen, Gleichstellung und einen nachhaltigen Kakao-Anbau fördern. Rund ein Drittel der Mittel ist für zertifizierte Produzenten und Unternehmen wie Akagny vorgesehen, die nachhaltigen Kakao verarbeiten und exportieren.

Der EIB-Kredit wird als Durchleitungsdarlehen vergeben. Dabei leiht die EIB lokalen Banken Geld, das diese über viele kleinere Kredite an Betriebe in ihrem Land weiterreichen. So vergab die BNI in Côte d’Ivoire etwa 3,3 Millionen Euro an Akagny für den Kauf von zertifiziertem Kakao. Die Erlöse aus dem Kakaoverkauf fließen in Projekte vor Ort: Schulungen und Material für bessere Ernteerträge, Programme zur Förderung von Frauen und ihrer finanziellen Unabhängigkeit sowie neue Schulen und Infrastruktur wie Wassertürme. „In manchen dieser Gemeinden gibt es nicht einmal Trinkwasser“, sagt Diaby.