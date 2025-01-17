Côte d’Ivoire: Global Gateway - Partnerschaft von EIB und BNI für nachhaltige Kakaoproduktion und Jugendbeschäftigung

EIB

Die Banque Nationale d’Investissement (BNI) von Côte d’Ivoire und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben heute eine Finanzierungspartnerschaft über 100 Millionen Euro bekannt gegeben. Damit wollen sie die Jugendbeschäftigung, die Geschlechtergerechtigkeit und die wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit im Kakaosektor fördern.

Die Finanzierungspartnerschaft wird durch eine Garantie der Europäischen Union (EU) besichert und trägt zur Umsetzung der Global-Gateway-Strategie bei, mit der die EU vor allem Investitionen in globale Lieferketten fördert. Dabei achtet sie auf die Einhaltung der strengsten Umwelt- und Arbeitsstandards.

Der EIB-Kredit an die BNI fällt unter die Initiative für eine nachhaltige Kakaoproduktion. Diese EU-Initiative setzt auf eine entwaldungsfreie Produktion, fördert die wirtschaftliche Nachhaltigkeit und bekämpft die Kinderarbeit. Die Mobilisierung von EU- und EIB-Geldern für diese Partnerschaft entspricht den Bestrebungen von Team Europa, Côte d’Ivoire bei der Umgestaltung der Wertschöpfungsketten in der Landwirtschaft zu unterstützen – vor allem für Kakao. Ziel ist ein nachhaltiges, gerechtes Wirtschaftsmodell. Zudem will das Land seine Position als weltweit führender Produzent von nachhaltigem Kakao festigen.

Mehr als 90 Prozent der Mittel sind für Kakaounternehmen vorgesehen, um die steigende Nachfrage nach nachhaltigem Kakao zu decken. Die Unternehmen müssen die neuen Umwelt- und Sozialstandards der EU und die nationalen Rechtsvorschriften – vor allem gegen Kinderarbeit und Entwaldung – erfüllen.

Ziel ist die Förderung des Unternehmertums und der Beschäftigung von jungen Menschen und Frauen. Sie sollen die wirtschaftlichen und sozialen Chancen erhalten, die für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum wichtig sind. Mindestens die Hälfte der Mittel ist für Firmen bestimmt, die von jungen Menschen geführt werden oder hauptsächlich junge Menschen beschäftigen.

Die Finanzierungspartnerschaft wird durch ein Programm für technische Hilfe ergänzt. Es hilft kleinen und mittleren Unternehmen, Genossenschaften und vor allem Unternehmerinnen im Kakaosektor, erfolgreiche Geschäftspläne aufzustellen, ihre Finanzierungsanträge gut zu strukturieren und die künftigen ökologischen und sozialen Anforderungen für Erzeugnisse zu erfüllen, die für den Export in EU-Länder bestimmt sind.

Außerdem ergänzt die Zusammenarbeit von EIB und BNI eine Partnerschaft, die die BNI kürzlich mit der Agence française de développement (AFD) eingegangen ist. Im Rahmen dieser Partnerschaft unterstützt die AFD die BNI bei ihrer Klimastrategie sowie bei der Finanzierung von Projekten für den Übergang zu einer CO 2 -armen, resilienten Wirtschaft und für einen besseren Kreditzugang von Frauen.

Youssouf Fadiga, Generaldirektor der BNI: „Das Projekt ist keine Einzelaktion, sondern das Ergebnis einer gemeinsamen Vision von BNI und EIB. Als Entwicklungsfinanzierer ist die EIB seit jeher ein zuverlässiger Partner bei großen Infrastrukturprojekten und bei der Förderung von Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung. Mit ihrem Know-how und unserer Marktkenntnis werden wir dieses ehrgeizige Projekt erfolgreich durchführen.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Durch die Vereinbarung mit der BNI können wir die nachhaltige Kakaoproduktion nach den strengeren Umwelt- und Sozialstandards der EU steigern und gleichzeitig das Unternehmertum und die Beschäftigung von jungen Menschen und Frauen fördern. Die umfangreiche Finanzierung entspricht der Global-Gateway-Strategie. Sie hilft bei der Umgestaltung der Wertschöpfungsketten in der Landwirtschaft – vor allem für Kakao, trägt zu einem nachhaltigen, gerechten Wirtschaftsmodell bei und ermöglicht es Côte d’Ivoire, seine Position als weltweit führender Produzent von nachhaltigem Kakao zu festigen. Die neue Finanzierung unterstreicht die Bestrebungen der EIB, ihre afrikanischen Partner bei einer gerechten, umweltfreundlichen Wirtschaftsentwicklung zu unterstützen.“

Jozef Síkela, EU-Kommissar für internationale Partnerschaften: „Hochwertige Arbeitsplätze und nachhaltige Lieferketten für Kakao stehen im Mittelpunkt der Partnerschaft zwischen der EU und Côte d’Ivoire. Und genau dazu trägt diese Zusammenarbeit bei. So helfen wir unseren Partnerländern als Team Europa beim Aufbau einer besseren Zukunft.“

Hintergrundinformationen

EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB finanziert Projekte, die den Zielen der EU entsprechen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie ist zentraler Partner der Global-Gateway-Strategie der EU. Die EIB Global will bis Ende 2027 Investitionen von 100 Milliarden Euro anschieben; das ist gut ein Drittel des Gesamtziels von Global Gateway. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

BNI

Die Banque Nationale d’Investissement (BNI) wurde 1959 gegründet und trägt mit ihren Finanzierungen maßgeblich zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes bei.

Dabei legt sie den Schwerpunkt auf strategisch wichtige Projekte und strukturelle Investitionen, die das Land modernisieren und sein Wirtschaftswachstum voranbringen. Die BNI ist damit bevorzugter Ansprechpartner des Staates und zentraler Akteur auf dem nationalen Finanzmarkt.

Die BNI fördert in erster Linie Entwicklungsprojekte, kleine und mittelgroße Unternehmen sowie die Bereitstellung von Bankdienstleistungen für die Menschen und ihre finanzielle Teilhabe.

Ihr Angebot richtet sich an Privatkunden, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Über ihre beiden Tochtergesellschaften BNI Gestion (Vermögensverwaltung) und BNI Finances (Investitionen und Beratung) bietet sie spezialisierte Dienste, die die Wachstums- und Investitionschancen ihrer Partner optimieren.

Mit landesweit 57 Filialen, mehr als 160 modernen Geldautomaten und einem breiten Digitalangebot bietet die BNI ihren Kunden einen hochwertigen, sicheren Service. Darüber hinaus verwaltet die BNI für den Staat 15 nationale Fonds für zentrale Entwicklungsbereiche, darunter Kreditfonds, Investitionsfonds und Garantiefonds.

Durch die Kombination von Kundennähe, Innovation und Fachwissen genießt die BNI das Vertrauen ihrer Partner und will die führende Bank in Westafrika werden. Weitere Informationen auf der Website der BNI

Die Ziele der EU in Côte d’Ivoire

Die Partnerschaft der Europäischen Union mit Côte d’Ivoire orientiert sich am Mehrjahres-Richtprogramm 2021–2027 und konzentriert sich auf drei Bereiche:

Humankapital (Maßnahmen in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, Sozialschutz und Migration),

nachhaltiges und gerechtes Wachstum (Maßnahmen für bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die Landwirtschaft und die Dekarbonisierung) und

demokratische Regierungsführung, Frieden und Sicherheit sowie digitale Governance.

Vor diesem Hintergrund konzentriert sich Team Europa in Côte d’Ivoire auf die drei Initiativen „nachhaltiger Kakao“, „Dekarbonisierung“ und „Frieden und Stabilität.“

Mit ihrer Ende 2021 ins Leben gerufenen Global-Gateway-Strategie will die EU in und mit Partnerländern nachhaltige, zuverlässige und saubere Verbindungen in den Bereichen Digitales, Energie und Verkehr aufbauen. Außerdem trägt sie weltweit zur Stärkung der Gesundheits- und Bildungssysteme und der Forschung bei. Über Global Gateway wollen die EU, ihre Mitgliedstaaten und ihre Finanzierungs- und Entwicklungsinstitutionen als Team Europa bis 2027 Investitionen von bis zu 300 Milliarden Euro anschieben.

Über das Finanzierungsinstrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI/Europa in der Welt) arbeiten die EU, ihre Mitgliedstaaten (mit ihren Durchführungsstellen und öffentlichen Entwicklungsbanken) und die EIB im Team Europa zusammen, um den Privatsektor zu mobilisieren. Ziel ist es, die Wertschöpfung auf lokaler Ebene zu steigern sowie nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung zu fördern. Durch die Ermittlung, Kofinanzierung und Durchführung von Projekten trägt der Privatsektor in Côte d’Ivoire maßgeblich zur Umsetzung dieser Strategie bei.