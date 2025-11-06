Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Landwirtschaft und Bioökonomie

Die Landwirtschaft und die Bioökonomie tragen maßgeblich zum Wirtschaftswachstum in ländlichen Gebieten und Küstenregionen bei. Sie spielen eine wichtige Rolle für die Ernährungssicherheit, eine gesunde Ernährung und die Klimaresilienz. In vielen Ländern der Welt bilden sie auch das Fundament für Unternehmertum, Beschäftigung und soziale Entwicklung.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Agrarlebensmittelsektor, in der Fischerei und der Forstwirtschaft. Dabei geht es vor allem um Lebensmittelqualität und -sicherheit, eine nachhaltige ländliche Entwicklung, klimasmarte Produktion, Innovation und Ressourceneffizienz. Wir fördern innovative und nachhaltige Wege zur Nutzung der Bioressourcen, die für eine grünere Wirtschaft nötig sind. 

Unsere langfristigen Finanzierungen und technische Beratung

  • helfen Bäuerinnen und Bauern, Unternehmen und der Gesellschaft insgesamt
  • fördern ökologische Nachhaltigkeit
  • senken den CO2-Ausstoß der Landwirtschaft

 2024 stellte die EIB-Gruppe 6,4 Milliarden Euro für innovative Finanzierungen in der Landwirtschaft und Bioökonomie bereit.

5 Mrd. €

vergibt die EIB jährlich für Landwirtschaft und Bioökonomie

EIB-Gruppe kündigt 3 Mrd. Euro für Landwirtschaft und Bioökonomie an

Nadia Calviño, die Präsidentin der Europäischen Investitionsbank-Gruppe, hat ein Finanzierungspaket von 3 Milliarden Euro für Europas Land-, Forst- und Fischwirtschaft sowie Maßnahmen für bessere Agrarversicherungen angekündigt. Partnerinstitute haben darüber hinaus Unterstützung in gleicher Höhe zugesagt. Insgesamt soll dies knapp 8,4 Milliarden Euro an langfristigen Investitionen für den Bioökonomie-Sektor anschieben.

Unsere Ziele

Wir sprechen die Bedürfnisse und Herausforderungen der modernen Landwirtschaft an:

Ernährung

einer wachsenden Bevölkerung

Sicherung

der Existenz von Bäuerinnen und Bauern

Schutz

der Umwelt

Unsere Prioritäten

Wir investieren in Projekte, die:

  • innovative, nachhaltige landwirtschaftliche Methoden und Technologien hervorbringen
  • die Lebensmittelproduktion nachhaltiger und effizienter machen
  • Landwirten und kleinsten und kleinen Betrieben den Zugang zu Krediten erleichtern
CrowdFarming

Im Fokus

Eine frische Idee

Die EIB unterstützt CrowdFarming – eine Plattform, die Verbraucherinnen und Verbraucher mit Höfen zusammenbringt, die pestizidfrei anbauen. Der Direktvertrieb senkt Emissionen und lohnt sich für kleine Biobetriebe.

Gemeinsam arbeiten wir an einer nachhaltigeren Lebensmittelkette.

Unsere Projekte

EIB-Projekte in der Prüfungsphase

EIB-finanzierte Projekte

Projektstorys

Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Lesen Sie, was wir mit unserer Arbeit bewegen.

  •
    6 November 2025

    Reinventing protein

    The first pea protein plant in Sweden and a Spanish company’s quest to make more creative plant-based food

    Biotechnology Bioeconomy Environment Health and life sciences Food industry Circular economy Sustainability Spain Sweden European Union Digitalisation and technological innovation Agriculture and bioeconomy Climate and environment Social infrastructure
  • 30 Oktober 2025

    A dream from drips and drops

    Innovative sustainable practices and renewable energy revive citrus farming in water-scarce Morocco

    Water SMEs Climate Energy savings Water, wastewater management Solar power Climate action Development solutions Sustainability Morocco Southern Neighbourhood Agriculture and bioeconomy Global development Climate and environment Energy
  • 2 Oktober 2025

    Anschub statt Almosen

    Partnerschaften zwischen Europa und Afrika konzentrieren sich auf private Unternehmen als Garanten für Jobs und gesellschaftliche Stabilität

    Soziale Nachhaltigkeit Youth Klimawandel Klima Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Italien Deutschland Dänemark Niederlande Simbabwe Vereinigtes Königreich Europäische Union Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 24 Juli 2025

    Kakao mit gutem Gewissen: Finanzierung für Fairtrade und Waldschutz

    EIB-Finanzierungen helfen Côte d’Ivoire, nachhaltigen Kakao ohne Abholzungen und Kinderarbeit zu produzieren und die Anbaumethoden zu verbessern.

    Forstwirtschaft Umwelt Klima Diversität und Geschlechterfragen Nachhaltigkeit Côte d'Ivoire Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 2 Mai 2025

    Käse ohne Kuh und Kompromisse

    Das deutsche Biotech-Start-up Formo produziert nachhaltige Käse-Alternativen, die schmecken wie das Original

    Klimawandel Klima Nahrungsmittelindustrie Klimaschutz Nachhaltigkeit Deutschland Europäische Union Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
  • 3 April 2025

    Der Ferrari unter den Verdickern

    Das marokkanische Kosmetik- und Lebensmittelunternehmen Santis modernisiert Fabriken und unterstützt die Landwirtschaft, um von der steigenden Nachfrage nach Johannisbrotkernmehl zu profitieren

    Agrarindustrie KMU Marokko Südliche Nachbarschaft Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit
  • 26 Februar 2025

    Die Kernprioritäten der EIB-Gruppe: Landwirtschaft und Bioökonomie

    Der Bedarf der europäischen Landwirtschaft und Bioökonomie wächst schnell. Für kleine und große ländliche Betriebe sind Finanzierungen das A und O.

    Landwirtschaft und Bioökonomie
  • 16 Januar 2025

    Die moderne Molkerei

    Gropper, Deutschlands zweitgrößter Bio-Milch-Produzent, setzt auf Modernisierung und neue Produkte – und verringert seine Emissionen.

    Infrastruktur Verkehr Klima Nahrungsmittelindustrie Emissionen Nachhaltigkeit Deutschland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 10 Dezember 2024

    Scheinbar selbstverständlich: Wasser für Lucía

    Die Rebschule von Lucía ist seit 2021 an ein nachhaltiges Bewässerungssystem angeschlossen, finanziert von der EIB, Navarra, Spanien und der CaixaBank

    Spanien Europäische Union Landwirtschaft und Bioökonomie
  • 3 Dezember 2024

    Eine leckere Lösung

    Oceanloop aus München macht Aquakultur nachhaltig und holt die Garnelenzucht mit Hightech ins 21. Jahrhundert

    Risikokapital und Eigenkapital Ozeane Risikokapital Forstwirtschaft KMU Bioökonomie Umwelt Klima Nahrungsmittelindustrie Venture Debt Klimaschutz Spanien Deutschland Europäische Union Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
Kontakt

Sie benötigen finanzielle oder technische Hilfe bei Ihrem Projekt?

Wir bieten eine breite Palette an Finanzprodukten und Beratungsleistungen.

Sie haben Fragen?

Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, Organisation und den Zielen der EIB beantwortet unser Information Desk.
Kontaktformular für Anfragen
Tel.: +352 4379-22000
Häufig gestellte Fragen

Sie sind Journalistin oder Journalist?

Unser Press Office hilft Ihnen gerne weiter:
Tel. +352 4379-21000
press@eib.org
www.eib.org/press

