Unsere Ziele
Wir sprechen die Bedürfnisse und Herausforderungen der modernen Landwirtschaft an:
Ernährung
einer wachsenden Bevölkerung
Sicherung
der Existenz von Bäuerinnen und Bauern
Schutz
der Umwelt
Unsere Prioritäten
Wir investieren in Projekte, die:
- innovative, nachhaltige landwirtschaftliche Methoden und Technologien hervorbringen
- die Lebensmittelproduktion nachhaltiger und effizienter machen
- Landwirten und kleinsten und kleinen Betrieben den Zugang zu Krediten erleichtern
Unsere Projekte
Projektstorys
Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Lesen Sie, was wir mit unserer Arbeit bewegen.
-
Reinventing protein
The first pea protein plant in Sweden and a Spanish company’s quest to make more creative plant-based food
-
A dream from drips and drops
Innovative sustainable practices and renewable energy revive citrus farming in water-scarce Morocco
-
Anschub statt Almosen
Partnerschaften zwischen Europa und Afrika konzentrieren sich auf private Unternehmen als Garanten für Jobs und gesellschaftliche Stabilität
-
Kakao mit gutem Gewissen: Finanzierung für Fairtrade und Waldschutz
EIB-Finanzierungen helfen Côte d’Ivoire, nachhaltigen Kakao ohne Abholzungen und Kinderarbeit zu produzieren und die Anbaumethoden zu verbessern.
-
Käse ohne Kuh und Kompromisse
Das deutsche Biotech-Start-up Formo produziert nachhaltige Käse-Alternativen, die schmecken wie das Original
-
Der Ferrari unter den Verdickern
Das marokkanische Kosmetik- und Lebensmittelunternehmen Santis modernisiert Fabriken und unterstützt die Landwirtschaft, um von der steigenden Nachfrage nach Johannisbrotkernmehl zu profitieren
-
Die Kernprioritäten der EIB-Gruppe: Landwirtschaft und Bioökonomie
Der Bedarf der europäischen Landwirtschaft und Bioökonomie wächst schnell. Für kleine und große ländliche Betriebe sind Finanzierungen das A und O.
-
Die moderne Molkerei
Gropper, Deutschlands zweitgrößter Bio-Milch-Produzent, setzt auf Modernisierung und neue Produkte – und verringert seine Emissionen.
-
Scheinbar selbstverständlich: Wasser für Lucía
Die Rebschule von Lucía ist seit 2021 an ein nachhaltiges Bewässerungssystem angeschlossen, finanziert von der EIB, Navarra, Spanien und der CaixaBank
-
Eine leckere Lösung
Oceanloop aus München macht Aquakultur nachhaltig und holt die Garnelenzucht mit Hightech ins 21. Jahrhundert
Kontakt
Sie benötigen finanzielle oder technische Hilfe bei Ihrem Projekt?
Wir bieten eine breite Palette an Finanzprodukten und Beratungsleistungen.
Sie haben Fragen?
Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, Organisation und den Zielen der EIB beantwortet unser Information Desk.
Kontaktformular für Anfragen
Tel.: +352 4379-22000
Häufig gestellte Fragen
Sie sind Journalistin oder Journalist?
Unser Press Office hilft Ihnen gerne weiter:
Tel. +352 4379-21000
press@eib.org
www.eib.org/press