KMU und Midcap-Unternehmen

Kleine, mittlere und Midcap-Unternehmen sind ein wichtiger Teil der Weltwirtschaft. Sie schaffen Arbeitsplätze und treiben Wirtschaft und Innovationen voran. In Europa stellen die 23 Millionen kleineren Unternehmen 99 Prozent aller Unternehmen und fast drei Viertel aller Arbeitsplätze.

Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben frische Ideen, attraktive neue Produkte oder Dienstleistungen und ein hohes Wachstumspotenzial. Oft kommen sie aber nur schwer an Kredite. Hier hilft die Europäische Union: Sie fördert den Unternehmergeist, unterstützt Neugründungen und hilft kleinen Unternehmen in der Wachstumsphase. Vor allem aber will sie innovativen europäischen Firmen den Zugang zu Finanzierungen erleichtern.

2025 stellte die EIB-Gruppe rund 17,8 Milliarden Euro für KMU bereit. Bei der Unterstützung kleiner Unternehmen arbeiten wir mit einem umfassenden Netz von Partnern zusammen: Geschäftsbanken, nationale Förderbanken und -institute, Leasinggesellschaften, Risikokapital- und Private-Equity-Fonds, Business Angels und andere Anbieter. Unser Augenmerk gilt insbesondere Regionen, in denen der Mangel an Finanzierungsmöglichkeiten das Wachstum belastet.

Die EIB-Gruppe fördert Unternehmen in allen Entwicklungsphasen. Sie finanziert Midcap-Unternehmen direkt und bietet auch Venture-Debt-Finanzierungen an.