Nachhaltige Städte und Regionen

Die EIB unterstützt Projekte, die das Leben im städtischen Raum nachhaltiger machen.

Außerdem hilft die Bank mit einem neuen Programm für 2022/2023 Städten und Regionen in der EU bei dringenden Investitionen und bei der Aufnahme und Integration von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.

Der Verkehr ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Ein gutes Verkehrsangebot verbindet die Menschen und stärkt die Gesellschaft. Wir finanzieren Mobilität seit 1958 und tun heute alles dafür, damit der Stadtverkehr sicher, bezahlbar, grün und effizient wird.

Politik und Wirtschaft in der EU arbeiten an innovativen Lösungen für eine nachhaltigere und grünere Mobilität.

Die Wirkung unserer Arbeit im Jahr 2025

2025 vergab die EIB 20,6 Milliarden Euro für nachhaltige Städte und Regionen.

297,4 Millionen zusätzliche Fahrten jährlich

in EIB-finanzierten Verkehrsmitteln

6,4 Millionen Menschen

profitieren von einer besseren städtischen Infrastruktur

Verkehr Stadtentwicklung Mobilität in der Stadt Sozialer und bezahlbarer Wohnraum
Lansimetro

Die EIB setzt sich für nachhaltige Verkehrslösungen ein. Dazu beschleunigt sie in Europa und weltweit Unternehmensinvestitionen und sorgt dabei für eine ausgewogene regionale Entwicklung. Neben unseren Finanzierungen bieten wir technische Hilfe und Beratung.

Die EIB wendet ihre Leitlinien für Verkehrsfinanzierungen bei allen Verkehrsprojekten an. So stellt sie sicher, dass ihre Kredite mit den EU-Zielen in Einklang stehen.

Verkehr  

©DavidZisky/ Shutterstock

Die Zukunft unseres Planeten hängt davon ab, wie wir unsere urbanen Räume weiterentwickeln. Damit dies nachhaltig geschieht, bietet die EIB verschiedene Finanzierungsinstrumente an.

In den vergangenen zwanzig Jahren hat sie eine wichtige Rolle für städtische Investitionen gespielt. Als Klimabank der EU begrüßen wir das Ziel des europäischen Grünen Deals, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. Wir werden maßgeblich dazu beitragen.

Stadtentwicklung  

©Timelynx/ Shutterstock

Die Bank hat zahlreiche Finanzierungsprodukte für städtische Mobilität im Angebot. Sie unterstützt solide Investitionen öffentlicher Projektträger und privater Betreiber und vergibt dafür Direktkredite (z. B. Rahmendarlehen) und Finanzierungen über Partner.

Für risikoreichere Projekte bietet sie Instrumente mit Risikoteilung und Mittelkombination an, etwa im Rahmen von InvestEU und der Initiative „Mobilität der Zukunft“, die die EIB 2019 zusammen mit der Europäischen Kommission unter dem Fremdkapitalinstrument der Connecting-Europe-Fazilität (CEF DI) ins Leben rief.

Mit Beratung durch JASPERSELENA und die EIAH hilft die Bank, Investitionshürden abzubauen.

Nachhaltige Mobilität in Städten  

EIB

Mit maßgeschneiderten Produkten fördert die EIB die Schaffung von sozialem und bezahlbarem Wohnraum. Über das InvestEU-Programm kann die EIB höhere Risiken übernehmen, wenn sie beispielsweise Darlehen an bonitätsschwächere Anbieter von sozialem und bezahlbarem Wohnraum vergibt.

Zur Umsetzung der EU-Städteagenda bietet sie Finanzierungen und Beratung an. Gemeinsam mit anderen Partnern fördert sie den Neubau von Sozialwohnungen in Übergangsländern, in denen das Angebot gering ist und es noch keinen Regelungsrahmen gibt.

Neben Finanzierungen bietet die EIB Beratung rund um Investitionen in sozialen und bezahlbaren Wohnraum an. Dafür gibt es den Beratungsdienst ELENA (Technische Hilfe für Energie- und Verkehrsprojekte) auf der Europäischen Plattform für Investitionsberatung.

Sozialer und bezahlbarer Wohnraum  

Im Fokus

  • 29 Januar 2026

    Investment that keeps Ukraine moving

    EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians

    Infrastructure Environment Railways Transport Health and life sciences Climate Education and training Slovakia Austria Romania Ukraine Russia Hungary Poland Eastern Neighbourhood European Union EU enlargement countries Climate and environment Social infrastructure
  • 26 Januar 2026

    Unsere Storys, unsere Zukunft: Francesco Giuliano, Lehrer in Bologna

    Francesco Giuliano, mit Leib und Seele Lehrer, unterrichtet an der Avogli-Carracci-Grundschule in Bologna. Erfahren Sie mehr über Francescos Story und seine Vision für die Zukunft.

    Italien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie
  • 13 Januar 2026

    Affordable homes bring key workers closer to Prague

    Dank neuer bezahlbarer Wohnungen mit stabilen Mieten können Schlüsselkräfte in Prag näher an ihrer Arbeit wohnen.

    Infrastruktur Stadtentwicklung Energieeinsparungen Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Tschechien Europäische Union Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  • 18 Dezember 2025

    Ilunion wird mit EIB Beratung umweltfreundlicher

    Spanisches Unternehmen spart Strom und Wasser dank EIB Beratung – für mehr Gewinn und mehr Jobs für Menschen mit Behinderung

    Beschäftigung Wasser Institutional Abwasser Klima Beratung Energieeinsparungen EIB-Ziele Wasser-/Abwassermanagement Klimaschutz Nachhaltigkeit Spanien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie
  • 11 Dezember 2025

    Anleihe für Apothekerinnen in Spanien

    Das erste auf Frauen ausgelegte Durchleitungsprogramm in der EU stärkt spanische Apotheken in Frauenhand

    Beschäftigung Institutional KMU Gesundheit und Life Sciences EIB-Ziele Diversität und Geschlechterfragen Finanzen Spanien Europäische Union Kapitalmarktunion Soziale Infrastruktur
  • 20 November 2025

    Bukarest baut U-Bahn-Netz weiter aus

    Rumäniens verkehrsüberlastete Hauptstadt modernisiert ihre U-Bahn. Das Beratungsteam der EIB hilft ihr, das Netz besser, sicherer und nachhaltiger zu machen.

    Infrastruktur Stadtentwicklung Verkehr Jaspers Klima Beratung Finanzierungsinstrumente Rumänien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt
  • 18 November 2025

    Brücken bauen in einer gespaltenen Welt

    Die Europäische Investitionsbank stärkt die Partnerschaft zwischen der EU und Lateinamerika mit Klimaschutz, Infrastruktur und Unterstützung für eine nachhaltige Entwicklung.

    Interviews Institutional KMU Verkehr Partnerschaften Partner Klima Direktorium Nadia Calviño Brasilien Costa Rica Panama Ecuador Chile Kolumbien Lateinamerika und Karibik Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 6 November 2025

    Swedish and Spanish companies drive plant-based food innovation

    Erstes Werk für Erbsenprotein in Schweden und kreative pflanzenbasierte Lebensmittel aus Spanien

    Biotechnologie Bioökonomie Umwelt Gesundheit und Life Sciences Nahrungsmittelindustrie Kreislaufwirtschaft Nachhaltigkeit Spanien Schweden Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 30 Oktober 2025

    Der neue Aktionsplan für Wohnraum: Ein Gamechanger

    Der europäische Wohnungssektor steht vor beispiellosen Herausforderungen, die Millionen Menschen betreffen. Das reicht von steigenden Kosten und immer weniger bezahlbaren Wohnungen über alternde Gebäude bis zu mangelnder Energieeffizienz.

    Stadtentwicklung Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  • 18 September 2025

    EU support revamps Albanian railways

    Die Bahnstrecke Durrës–Rrogozhina in Albanien ist Teil eines 1 500 Kilometer langen Schienennetzes, das die Adria mit dem Schwarzen Meer verbindet.

    Verkehr Klima Albanien Erweiterungsländer Westbalkan Infrastruktur Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt

