Nachhaltige Mobilität in Städten

How we help

Die Bank hat zahlreiche Finanzierungsprodukte im Angebot. Sie vergibt direkte Finanzierungen, darunter Rahmendarlehen für gebündelte kleinere Investitionen (wie Radwege) sowie Darlehen über zwischengeschaltete Finanzinstitute. Unterstützt werden solide Investitionen von öffentlichen und privaten Projektträgern.

Die Bank finanziert auch risikoreichere Projekte über Instrumente mit Risikoteilung und Mittelkombination, etwa im Rahmen von InvestEU und der Initiative „Mobilität der Zukunft“, die die EIB 2019 gemeinsam mit der Europäischen Kommission.

Daneben hilft die EIB mit Beratung durch JASPERS, ELENA und die ADVISORY EIB, Investitionshürden abzubauen.