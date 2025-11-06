Fünf wichtige Vorteile
Was unsere Rahmendarlehen für den öffentlichen Sektor auszeichnet
Attraktive Konditionen
Wir geben die günstigen Zinsen, zu denen wir Mittel am Markt aufnehmen, an unsere Kunden weiter.
Lange Laufzeiten
Die Laufzeiten unserer Darlehen entsprechen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Projekte – in manchen Fällen über 30 Jahre!
Maßgeschneiderte Finanzierung
Wir vergeben besicherte und unbesicherte Darlehen mit unterschiedlichem Rang.
Projektunterstützung
Wir bringen unsere Erfahrung in der finanziellen und technischen Vorbereitung von Projekten ein.
Signalwirkung
Die Finanzierung durch die EIB gilt oftmals als Gütesiegel. Das hilft, weitere Investoren für Projekte zu gewinnen.
Förderfähigkeit
Vielleicht können wir auch für Sie etwas tun
- Staaten
- Staatliche Behörden, Ämter, Einrichtungen und Ministerien
- Regionale oder kommunale Gebietskörperschaften
- Unternehmen des öffentlichen Sektors (z. B. Versorger)
Investitionskosten (üblicherweise über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren) der Einzelprojekte des Investitionsprogramms. Die EIB finanziert bis zu 50 Prozent der Programmkosten, die sich in der Regel auf mindestens 100 Millionen Euro belaufen. Wird das Programm auch aus EU-Mitteln finanziert, dürfen die Beiträge der EIB und der EU (von Ausnahmen abgesehen) zusammen höchstens 70 Prozent der Projektkosten decken.
Hier finden Sie Informationen zu Konditionen, der regionalen Abdeckung und sonstigen Bedingungen. Je nach Projekt kommt auch eine Finanzierung im Rahmen unserer Mandate oder aus Mitteln Dritter in Betracht.
Ihr Weg zur Finanzierung
Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.
Projektzyklus
Ein EIB-finanziertes Projekt durchläuft normalerweise sieben Phasen: Vorschlag, Prüfung, Genehmigung, Unterzeichnung, Auszahlung, Überwachung/Berichterstattung und Rückzahlung.
