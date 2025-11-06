Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Rahmendarlehen für den öffentlichen Sektor

Flexible Darlehen für Investitionsprogramme ab 100 Millionen Euro, die aus mehreren kleineren Projekten bestehen. Der Darlehenszweck wird vorab festgelegt und muss mindestens einem der Förderbereiche der EIB entsprechen.

Fünf wichtige Vorteile

Was unsere Rahmendarlehen für den öffentlichen Sektor auszeichnet

Attraktive Konditionen

Wir geben die günstigen Zinsen, zu denen wir Mittel am Markt aufnehmen, an unsere Kunden weiter.

Lange Laufzeiten

Die Laufzeiten unserer Darlehen entsprechen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Projekte – in manchen Fällen über 30 Jahre!

Maßgeschneiderte Finanzierung

Wir vergeben besicherte und unbesicherte Darlehen mit unterschiedlichem Rang.

Projektunterstützung

Wir bringen unsere Erfahrung in der finanziellen und technischen Vorbereitung von Projekten ein.

Signalwirkung

Die Finanzierung durch die EIB gilt oftmals als Gütesiegel. Das hilft, weitere Investoren für Projekte zu gewinnen.

Förderfähigkeit

Vielleicht können wir auch für Sie etwas tun

Wer ist förderfähig
  • Staaten
  • Staatliche Behörden, Ämter, Einrichtungen und Ministerien
  • Regionale oder kommunale Gebietskörperschaften
  • Unternehmen des öffentlichen Sektors (z. B. Versorger)
Was ist förderfähig

Investitionskosten (üblicherweise über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren) der Einzelprojekte des Investitionsprogramms. Die EIB finanziert bis zu 50 Prozent der Programmkosten, die sich in der Regel auf mindestens 100 Millionen Euro belaufen. Wird das Programm auch aus EU-Mitteln finanziert, dürfen die Beiträge der EIB und der EU (von Ausnahmen abgesehen) zusammen höchstens 70 Prozent der Projektkosten decken.

Hier finden Sie Informationen zu Konditionen, der regionalen Abdeckung und sonstigen Bedingungen. Je nach Projekt kommt auch eine Finanzierung im Rahmen unserer Mandate oder aus Mitteln Dritter in Betracht.

Finanzierungsmöglichkeiten

Für eine grüne Zukunft

Wir haben all unsere Finanzierungen auf das Pariser Abkommen ausgerichtet und einen Weg hin zu niedrigeren Treibhausgasemissionen und einer klimaresilienten Entwicklung eingeschlagen.

Mehr dazu  

Ihr Weg zur Finanzierung

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

Kontakt  

Projektzyklus

Ein EIB-finanziertes Projekt durchläuft normalerweise sieben Phasen: Vorschlag, Prüfung, Genehmigung, Unterzeichnung, Auszahlung, Überwachung/Berichterstattung und Rückzahlung. 
Mehr zum Projektzyklus  

