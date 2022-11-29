ELENA – Technische Hilfe für Energie- und Verkehrsprojekte

ELENA (European Local ENergy Assistance) vergibt Zuschüsse für technische Hilfe für die Planung und Durchführung von Projekten in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien in Gebäuden und innovativer Stadtverkehr.

Unter der Leitung sehr erfahrener Ingenieurinnen und Volkswirte wurden aus der Fazilität seit 2009 mehr als 330 Millionen Euro an EU-Fördermitteln vergeben. Mit unseren Zuschüssen haben wir Investitionen von rund 11,2 Milliarden Euro mobilisiert.

ELENA ist eine gemeinsame Initiative von: