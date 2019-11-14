Wenn wir saubere Energien finanzieren, investieren wir nicht nur in den Umweltschutz. Es geht auch um neue Arbeitsplätze und eine bessere Lebensqualität. Deshalb misst die Europäische Investitionsbank ihren grünen Energieprojekten so viel Bedeutung bei.

Der Verwaltungsrat der EIB hat gerade die neue Energiefinanzierungspolitik der Bank verabschiedet, aber auch in den letzten Jahren haben wir schon viel für eine grünere Energieversorgung getan.

Europa wird den Weg in eine klimaneutrale Zukunft nur schaffen, wenn wir im Verkehr und beim Heizen von den fossilen Brennstoffen wegkommen und mehr auf Strom setzen. Dazu müssen wir in Energieeffizienz und regenerative Kraftwerke investieren.

Bei der Energiewende geht es also vor allem um Innovation – etwa neue Lösungen zur Speicherung erneuerbarer Energien oder bessere Elektrofahrzeuge.

Die Europäische Investitionsbank hat dafür in den letzten Jahren viel Geld bereitgestellt:

28 Milliarden Euro für Erneuerbare-Energien-Projekte im Zeitraum 2013–2018. Damit können Anlagen gebaut werden, die mit einer Erzeugungsleistung von 38 000 Megawatt 45 Millionen Haushalte weltweit mit sauberem Strom versorgen

2,5–5 Milliarden Euro pro Jahr für Energieeffizienzprojekte mit einem Rekordbetrag von fast 5 Milliarden Euro im Jahr 2017

Rund 4 Milliarden Euro pro Jahr für europäische Stromnetze

Zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen kommen Windenergie, Solarkraft, Wasserkraft, Biomasse und Erdwärme infrage. Darüber hinaus finanziert die Europäische Investitionsbank die Forschung an neuen Technologien und deren Entwicklung.

Den größten Anteil an grünem Strom hat die Windenergie, bei der die EIB als Vorreiter und Ankerinvestor Offshore-Windparks finanziert – ein Bereich, der für die Bank ursprünglich als zu risikoreich galt. Seit Anfang des Jahrtausends trägt sie dazu bei, dass Offshore-Windenergie billiger wird und stärker genutzt werden kann. Die Bank der EU finanzierte die ersten Projekte in Dänemark und förderte selbst während der Finanzkrise den Ausbau von Offshore-Windparks im Nordwesten Europas. Und in den letzten Jahren hat sie mit dem Juncker-Plan im Rücken noch mehr in diesem Bereich getan.

Bislang haben wir 38 Windkraftprojekte finanziert. Das entspricht einer Offshore-Erzeugungsleistung von mehr als acht Gigawatt. Im Rahmen von InnovFin – Demonstrationsprojekte im Energiesektor finanzieren wir sogar schwimmende Windparks.