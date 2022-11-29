Vier von fünf Gebäuden in Spanien verbrauchen mehr Energie als nötig. Sie sind entweder schlecht gedämmt oder energieineffizient. Ein spezialisierter Hypothekenkreditgeber aus Madrid will das nun ändern.

Die Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) ist in Spanien und Portugal tätig und vergibt Kredite an Wohnungseigentümer und Wohnungsgesellschaften, die in Energieeffizienz investieren wollen. Der Kreditgeber hat kürzlich ein Programm aufgelegt, mit dem in Madrid, Barcelona, Valencia und Sevilla mindestens 3 720 Wohngebäude energetisch saniert und auf erneuerbare Energien umgerüstet werden sollen. Dadurch dürfte ihr Gesamtenergieverbrauch um 50 Prozent sinken.

„Wir wollen Wohnungs- und Hauseigentümern in Spanien und Portugal helfen, energieeffizienter zu werden“, erklärt Cátia de Almeida Alves, die bei der UCI den Bereich Nachhaltigkeit und Corporate Responsibility leitet.

In Spanien leben die meisten Menschen in Wohnungen. Rund 67 Prozent aller Gebäude sind Wohnblöcke. Diese Wohnungen verbrauchen mehr Energie als nötig, meint Manuel Conthe, Kreditreferent bei der Europäischen Investitionsbank (EIB), die das Sanierungsprogramm der UCI mit Geld und technischer Hilfe unterstützt. In Spanien „stehen Wohngebäude nach Industrie und Verkehr auf Platz 3 der CO 2 -Sünder“, so Conthe.

Obwohl die Sanierung von Wohnungen so wichtig ist, um die Emissionen und den Energieverbrauch zu senken, werden nur wenige Projekte von externen Geldgebern gefördert. „Laut einer Umfrage der spanischen Regierung sind nur 2,3 Prozent der Vorhaben kreditfinanziert“, weiß EIB-Kreditreferent Isidoro Tapia. „Die Kreditvergabe für Sanierungsprojekte von Wohnungsgesellschaften ist derzeit unzureichend.“

Mithilfe der EIB will die UCI diese Finanzierungslücke nun schließen. Für das Sanierungsprogramm erhielt das Joint-Venture aus Banco Santander, BNP Paribas Group und Cie Bancaire 2,6 Millionen Euro aus ELENA-Mitteln. ELENA, das Europäische Finanzierungsinstrument für nachhaltige Energieprojekte von Städten und Regionen, ist eine Initiative der EIB und der EU. Sie bietet technische Hilfe für Projekte, die Gebäude und Stadtverkehr energieeffizienter machen und regenerative Energien einbinden.

Die technische Hilfe ergänzt ein EIB-Darlehen über 100 Millionen Euro, das im Mai 2020 unterzeichnet wurde und die UCI bei der Vergabe von Hypotheken und „grünen“ Krediten für Gebäudesanierungen unterstützt. Im Mai 2021 bekam die UCI von der EIB weitere 50 Millionen Euro für eine Tranche hypothekarisch besicherter Wertpapiere. Dahinter stehen Kredite, die die UCI für grüne Sanierungsprojekte ausgereicht hat. Mit dem Erlös der verkauften Papiere konnte sie noch mehr Kredite für die energetische Sanierung von Wohngebäuden vergeben. Sie gingen an Privathaushalte und Eigentümergemeinschaften.