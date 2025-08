Bezahlbarer Wohnraum für Berufstätige und Familien

Es geht nicht nur um kommunale Sozialwohnungen für besonders Bedürftige. Der Bedarf ist viel breiter. Lehrkräfte, Pflegekräfte, Berufseinsteiger und Familien mit niedrigem bis mittlerem Einkommen: Sie alle müssen angemessen wohnen können – da, wo sie arbeiten, und ohne dass es sie finanziell überfordert.

In Estland wohnen heute vor allem junge Familien und Alleinerziehende zur Miete. Viele von ihnen können den Eigenmittelanteil für den Kauf einer Wohnung nicht aufbringen.

Über unsere Wohnrauminitiative bringen wir als EIB unsere umfassende Erfahrung auf dem europäischen Wohnungsmarkt ein. Wir beraten die öffentliche Hand strategisch und individuell. In Lettland arbeiten wir bereits mit der Regierung an einem Projekt für bezahlbare Mietwohnungen. Dort sollen in einer ersten Phase bis 2030 mehrere Tausend energieeffiziente Wohnungen entstehen.

Auch in Tschechien, der Slowakei und Kroatien sind wir aktiv. Und in Litauen sind wir ein wichtiger Partner bei einem Programm zur Modernisierung von Wohnanlagen.

In Estland fördern wir über das ELENA-Programm gemeinsam mit der Europäischen Kommission energetische Sanierungen. Zum Beispiel in Tartu, wo wir die Grundsanierung von Wohnblocks finanzieren, die künftig erneuerbare Energien nutzen. In Ida-Virumaa hilft das Projekt „Ida-Viru Renovates“, Gebäude auf einen besseren Energiestandard zu bringen – für langfristig bezahlbares Wohnen und niedrigere Energiekosten.