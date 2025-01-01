Umfragen der EIB

Die Europäische Investitionsbank beschäftigt viele Fachleute – von Ökonominnen bis hin zu Ingenieuren. Wir wollen die öffentliche Diskussion über Themen wie den Klimawandel oder den Investitionsbedarf in Europa und weltweit kontinuierlich voranbringen.

Die EIB führt Umfragen zu verschiedenen Themen durch, um Vordenkerinnen und Vordenker mit neuen Daten zu versorgen und das Fachwissen der Bank stärker in die Diskussion einzubringen. Hier nun unsere wichtigsten Umfragen im Überblick.