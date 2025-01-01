Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Umfragen der EIB

Die Europäische Investitionsbank beschäftigt viele Fachleute – von Ökonominnen bis hin zu Ingenieuren. Wir wollen die öffentliche Diskussion über Themen wie den Klimawandel oder den Investitionsbedarf in Europa und weltweit kontinuierlich voranbringen.

Die EIB führt Umfragen zu verschiedenen Themen durch, um Vordenkerinnen und Vordenker mit neuen Daten zu versorgen und das Fachwissen der Bank stärker in die Diskussion einzubringen. Hier nun unsere wichtigsten Umfragen im Überblick.

Investitionsumfrage der EIB

Jedes Jahr führt die EIB-Gruppe eine Umfrage zur Investitionstätigkeit und Investitionsfinanzierung (EIBIS) in allen EU-Ländern durch. Damit erfasst sie qualitative und quantitative Informationen über die Investitionstätigkeit kleiner, mittelgroßer und größerer Unternehmen, über ihren Finanzierungsbedarf und über die Schwierigkeiten, auf die sie stoßen.

An der Umfrage beteiligen sich rund 12 500 Unternehmen. Sie beantworten ein breites Spektrum von Fragen zum Thema Unternehmensinvestitionen und Investitionsfinanzierung. Die EIB erhält dadurch aussagekräftige Informationen über die Investitionsentscheidungen von Unternehmen und die gewählten Finanzierungslösungen.

So kann die EIB besser beurteilen, welchen Bedarf Unternehmen in den Mitgliedstaaten der EU, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten haben.

Zu den EIBIS-Daten  

Umfrage zum Kreditgeschäft der Banken in Mittel-, Ost- und Südosteuropa

Die Umfrage zum Kreditgeschäft der Banken in Mittel-, Ost- und Südosteuropa wird zweimal im Jahr bei rund 15 internationalen Bankengruppen und 85 lokalen Niederlassungen oder eigenständigen lokalen Banken durchgeführt. In den meisten Ländern stehen diese für über 50 Prozent der Bilanzsumme des Bankensektors.

Mithilfe der Umfrage können die grenzüberschreitenden Bankgeschäfte, der Abbau von Risikoaktiva und die Faktoren, die sich positiv oder negativ auf das Kreditwachstum auswirken, beobachtet und nachvollzogen werden. Die Erhebung ist eine ideale Ergänzung zu nationalen Umfragen zum Kreditgeschäft der Banken, da sie für mehr Vergleichbarkeit zwischen den Ländern sorgt und als einzige die Verbindung zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften genauer beleuchtet.

Zu den Umfrageergebnissen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa  

Umfrage der EIB zum Klimawandel

Wir sind die Klimabank der EU und sehen den Klimaschutz als unsere Kernaufgabe. Die EIB kümmert sich um die Mobilisierung der benötigten Mittel, um die Erderwärmung unter 2 Grad Celsius zu halten und möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt aller Wirtschaftsinvestitionen – deshalb ist es uns wichtig, die öffentliche Meinung zum Klimawandel zu kennen.

Seit 2018 organisieren wir Klimaumfragen in Europa, China und den USA. Wir wollen wissen, welche Einstellungen und Erwartungen die Menschen weltweit zum Klimaschutz haben, und damit die öffentliche Debatte bereichern.

Alle EIB-Umfragen zum Klimawandel  