Umfragen der EIB

Investitionsumfrage der EIB
Jedes Jahr führt die EIB-Gruppe eine Umfrage zur Investitionstätigkeit und Investitionsfinanzierung (EIBIS) in allen EU-Ländern durch. Damit erfasst sie qualitative und quantitative Informationen über die Investitionstätigkeit kleiner, mittelgroßer und größerer Unternehmen, über ihren Finanzierungsbedarf und über die Schwierigkeiten, auf die sie stoßen.
An der Umfrage beteiligen sich rund 12 500 Unternehmen. Sie beantworten ein breites Spektrum von Fragen zum Thema Unternehmensinvestitionen und Investitionsfinanzierung. Die EIB erhält dadurch aussagekräftige Informationen über die Investitionsentscheidungen von Unternehmen und die gewählten Finanzierungslösungen.
So kann die EIB besser beurteilen, welchen Bedarf Unternehmen in den Mitgliedstaaten der EU, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten haben.
Umfrage zum Kreditgeschäft der Banken in Mittel-, Ost- und Südosteuropa
Die Umfrage zum Kreditgeschäft der Banken in Mittel-, Ost- und Südosteuropa wird zweimal im Jahr bei rund 15 internationalen Bankengruppen und 85 lokalen Niederlassungen oder eigenständigen lokalen Banken durchgeführt. In den meisten Ländern stehen diese für über 50 Prozent der Bilanzsumme des Bankensektors.
Mithilfe der Umfrage können die grenzüberschreitenden Bankgeschäfte, der Abbau von Risikoaktiva und die Faktoren, die sich positiv oder negativ auf das Kreditwachstum auswirken, beobachtet und nachvollzogen werden. Die Erhebung ist eine ideale Ergänzung zu nationalen Umfragen zum Kreditgeschäft der Banken, da sie für mehr Vergleichbarkeit zwischen den Ländern sorgt und als einzige die Verbindung zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften genauer beleuchtet.