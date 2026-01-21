ELENA – Technische Hilfe für Energie- und Verkehrsprojekte

ELENA (European Local ENergy Assistance) vergibt Zuschüsse für technische Hilfe für die Planung und Durchführung von Projekten in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien in Gebäuden und innovativer Stadtverkehr.

2025 haben wir Zuschussfinanzierungen in Rekordhöhe von 47 Millionen Euro unterzeichnet. Damit hat ELENA bis Ende 2025 Zuschüsse von insgesamt 374 Millionen Euro für 206 Projekte in der Europäischen Union vergeben und Investitionen von mehr als 12,7 Milliarden Euro unterstützt.

ELENA ist eine gemeinsame Initiative von: