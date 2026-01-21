ELENA – Technische Hilfe für Energie- und Verkehrsprojekte

ELENA (European Local ENergy Assistance) vergibt Zuschüsse für technische Hilfe für die Planung und Durchführung von Projekten in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien in Gebäuden und innovativer Stadtverkehr.
2025 haben wir Zuschussfinanzierungen in Rekordhöhe von 47 Millionen Euro unterzeichnet. Damit hat ELENA bis Ende 2025 Zuschüsse von insgesamt 374 Millionen Euro für 206 Projekte in der Europäischen Union vergeben und Investitionen von mehr als 12,7 Milliarden Euro unterstützt.
ELENA ist eine gemeinsame Initiative von:
Unser Angebot
Mit unseren Zuschüssen für technische Hilfe decken wir bis zu 90 Prozent der Kosten öffentlicher und privater Einrichtungen für die Projektvorbereitung. Unsere drei Schwerpunkte:
Energieeffizienz
Wir helfen bei der Vorbereitung von Projekten, die die Energieeffizienz von Gebäuden verbessern und die Nutzung erneuerbarer Energien ermöglichen. Diese Projekte betreffen u. a.:
- die Energieeffizienz von Wohn- und Nichtwohngebäuden
- die Energieeffizienz von Produktionsanlagen in kleinen, mittleren und Midcap-Unternehmen
- gebäudeintegrierte erneuerbare Energien, z. B. Solarmodule
- öffentliche Beleuchtung
- Fernwärme, einschließlich Heizkraftwerke und Biomassekessel
- intelligente Netze
Wir unterstützen Investitionsprogramme mit Projektkosten von mehr als 30 Millionen Euro und einem Durchführungszeitraum von drei Jahren.
Wohnsektor
Wir helfen Privatpersonen und Wohnungseigentümergemeinschaften bei der Vorbereitung und Durchführung von energetischen Sanierungen und Erneuerbare-Energien-Projekten in Wohngebäuden. Das betrifft private und öffentliche:
- Einfamilienhäuser
- Mehrfamilienhäuser
Wir unterstützen Investitionsprogramme mit Projektkosten von mehr als 30 Millionen Euro und einem Durchführungszeitraum von drei Jahren.
Nachhaltiger Verkehr
Mit unseren Zuschüssen für technische Hilfe fördern wir innovative Verkehrs- und Mobilitätsprojekte, die Energie sparen und weniger Emissionen verursachen. Im Fokus stehen dabei:
- Projekte für den Einsatz alternativer Kraftstoffe im Stadtverkehr, etwa die Umstellung der Fahrzeugflotten von Diesel- auf Elektro- und Wasserstoffantrieb
- Investitionen in neue, energieeffiziente Verkehrs- und Mobilitätslösungen wie Straßenbahnlinien für Städte
Wir unterstützen Investitionsprogramme mit Projektkosten von mehr als 30 Millionen Euro und einem Durchführungszeitraum von vier Jahren.
Förderkriterien
Wir bieten technische Hilfe für folgende öffentliche und private Einrichtungen:
Öffentlicher Sektor
- EU-Mitgliedstaaten
- staatliche Organisationen
- regionale und kommunale Behörden
- öffentliche Unternehmen
- Finanzinstitute
Privater Sektor
- private Einrichtungen wie Verbände, Banken und öffentlich-private Einrichtungen, die förderfähige Vorhaben planen und unterstützen
- andere private Verbände, etwa soziale Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungseigentümergemeinschaften
Die bezuschussten Projekte dürfen nicht gewinnorientiert sein.
Maßnahmen, die für einen ELENA-Zuschuss in Betracht kommen:
- Technische Studien, Energieaudits
- Geschäftspläne und finanzielle Beratung
- Rechtsberatung
- Vorbereitung von Vergabeverfahren
- Bündelung von Projekten
- Projektmanagement
So beantragen Sie Unterstützung
Planen Sie eine nachhaltige Investition, die für technische Unterstützung unter ELENA in Betracht kommt? Dann schicken Sie eine E-Mail an elena@eib.org oder füllen Sie das Antragsformular aus.
Wenn Ihr Projekt die Förderkriterien erfüllt und für eine vollständige Prüfung ausgewählt wird, unterstützt das ELENA-Team Sie bei der Beantragung der Genehmigung der Europäischen Kommission. Dazu füllen Sie bitte eines dieser beiden Antragsformulare aus:
- ELENA-Antragsformular für Energieprojekte (nachhaltige Energie und Wohnsektor)
- ELENA-Antragsformular für Verkehrsprojekte
Außerdem müssen Sie die Erklärung des Antragstellers ausfüllen. Mit dieser Erklärung stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen von ELENA zu.
Die Europäische Kommission wird auf der Grundlage unserer Bewertung die endgültige Genehmigung erteilen.
Unsere Projekte
Kartenübersicht der ELENA-Projekte
Unsere interaktive Karte zeigt die wichtigsten ELENA-Projekte in Europa
Highlights
Hier erfahren Sie, wie ELENA Behörden und private Einrichtungen bei der Durchführung von Projekten in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und nachhaltiger Verkehr unterstützt.
-
Energieeffizienz in jedem Stein
Städte und Regionen in ganz Europa investieren in Energieeffizienz und drücken so ihre Kosten und Emissionen. Unterstützung bekommen sie dabei von der EIB.
-
Unsere grünen Energieprojekte
Mit der Finanzierung grüner Energieprojekte fördert die Klimabank der EU den Übergang zu einer sauberen Energieversorgung.
-
Schluss mit Ruß – Tipperarys energieeffiziente „SuperHomes“
Viele Wohnhäuser in Irland werden noch mit umweltschädlichen Kaminöfen beheizt. Mithilfe des EU-Programms ELENA stellt Tipperary nun auf saubere, erneuerbare Energien um.
-
Ljubljanas alte Burg wird mit EU-Geldern warm und gemütlich
Die öffentlichen Gebäude in Ljubljana waren kalt, schlecht gedämmt und schwer zu heizen. Mithilfe der ELENA-Initiative wurde daraufhin ein Sanierungsprogramm entwickelt.
-
Energieeffizienz in Dänemark: Stadtbahn nimmt Fahrt auf
Aarhus wird als erste dänische Stadt eine Stadtbahn bekommen, die mit weniger CO2-Emissionen für mehr Mobilität sorgen wird.
-
Energetische Sanierung: Nicht nur der Planet, auch das Portemonnaie freut sich!
Frankreichs erste öffentliche Einrichtung für Energieeffizienz – der SPEE – nutzt ELENA, eine Fazilität für technische Hilfe der EIB, für „Picardie Pass Rénovation“. Mit diesem Programm wurden in der Picardie bereits mehr als tausend private Wohnungen und Einfamilienhäuser energetisch saniert.
Tiefer einsteigen
-
ELENA technical assistance
Making the most of the ELENA (European Local Energy Assistance) facility.
-
ELENA-Roadshow
In einer Veranstaltungsreihe hat die EIB darüber informiert, wie ELENA funktioniert.
-
Für mehr Investitionen in Städten
Das Netzwerk Energy Cities stellte fest, dass ELENA Klimainvestitionen in Städten anstoßen kann
-
European Investment Bank Solutions for energy efficiency - 10 years of European Local Energy Assistance (ELENA)
Das Europäische Finanzierungsinstrument für nachhaltige Energieprojekte von Städten und Regionen (ELENA) unterstützt Investitionsprojekte in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und innovative Verkehrsmittel.
-
Instrumentarium für die Städteagenda der EU
Die EIB arbeitet an einer Reihe von Initiativen für die EU-Städteagenda und gibt dabei ihr Wissen weiter.