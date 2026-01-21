Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
ELENA – Technische Hilfe für Energie- und Verkehrsprojekte

Für mehr Investitionen in Energieeffizienz und nachhaltige Mobilität

Zum Download der ELENA-Broschüre  

ELENA (European Local ENergy Assistance) vergibt Zuschüsse für technische Hilfe für die Planung und Durchführung von Projekten in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien in Gebäuden und innovativer Stadtverkehr.

2025 haben wir Zuschussfinanzierungen in Rekordhöhe von 47 Millionen Euro unterzeichnet. Damit hat ELENA bis Ende 2025 Zuschüsse von insgesamt 374 Millionen Euro für 206 Projekte in der Europäischen Union vergeben und Investitionen von mehr als 12,7 Milliarden Euro unterstützt.

ELENA ist eine gemeinsame Initiative von:

Unser Angebot

Mit unseren Zuschüssen für technische Hilfe decken wir bis zu 90 Prozent der Kosten öffentlicher und privater Einrichtungen für die Projektvorbereitung. Unsere drei Schwerpunkte:

Energieeffizienz

Wir helfen bei der Vorbereitung von Projekten, die die Energieeffizienz von Gebäuden verbessern und die Nutzung erneuerbarer Energien ermöglichen. Diese Projekte betreffen u. a.:

  • die Energieeffizienz von Wohn- und Nichtwohngebäuden
  • die Energieeffizienz von Produktionsanlagen in kleinen, mittleren und Midcap-Unternehmen
  • gebäudeintegrierte erneuerbare Energien, z. B. Solarmodule
  • öffentliche Beleuchtung
  • Fernwärme, einschließlich Heizkraftwerke und Biomassekessel
  • intelligente Netze

 Wir unterstützen Investitionsprogramme mit Projektkosten von mehr als 30 Millionen Euro und einem Durchführungszeitraum von drei Jahren.

Wohnsektor

Wir helfen Privatpersonen und Wohnungseigentümergemeinschaften bei der Vorbereitung und Durchführung von energetischen Sanierungen und Erneuerbare-Energien-Projekten in Wohngebäuden. Das betrifft private und öffentliche:

  • Einfamilienhäuser
  • Mehrfamilienhäuser

 Wir unterstützen Investitionsprogramme mit Projektkosten von mehr als 30 Millionen Euro und einem Durchführungszeitraum von drei Jahren.

Nachhaltiger Verkehr

Mit unseren Zuschüssen für technische Hilfe fördern wir innovative Verkehrs- und Mobilitätsprojekte, die Energie sparen und weniger Emissionen verursachen. Im Fokus stehen dabei:

  • Projekte für den Einsatz alternativer Kraftstoffe im Stadtverkehr, etwa die Umstellung der Fahrzeugflotten von Diesel- auf Elektro- und Wasserstoffantrieb
  • Investitionen in neue, energieeffiziente Verkehrs- und Mobilitätslösungen wie Straßenbahnlinien für Städte

 Wir unterstützen Investitionsprogramme mit Projektkosten von mehr als 30 Millionen Euro und einem Durchführungszeitraum von vier Jahren.

Förderkriterien

Wer ist förderfähig?

Wir bieten technische Hilfe für folgende öffentliche und private Einrichtungen:

Öffentlicher Sektor

  • EU-Mitgliedstaaten
  • staatliche Organisationen
  • regionale und kommunale Behörden
  • öffentliche Unternehmen
  • Finanzinstitute

Privater Sektor

  • private Einrichtungen wie Verbände, Banken und öffentlich-private Einrichtungen, die förderfähige Vorhaben planen und unterstützen
  • andere private Verbände, etwa soziale Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungseigentümergemeinschaften

 Die bezuschussten Projekte dürfen nicht gewinnorientiert sein.

Was ist förderfähig?

Maßnahmen, die für einen ELENA-Zuschuss in Betracht kommen:

  • Technische Studien, Energieaudits
  • Geschäftspläne und finanzielle Beratung
  • Rechtsberatung
  • Vorbereitung von Vergabeverfahren
  • Bündelung von Projekten
  • Projektmanagement

Häufig gestellte Fragen  

So beantragen Sie Unterstützung

Planen Sie eine nachhaltige Investition, die für technische Unterstützung unter ELENA in Betracht kommt? Dann schicken Sie eine E-Mail an elena@eib.org oder füllen Sie das Antragsformular aus.

Wenn Ihr Projekt die Förderkriterien erfüllt und für eine vollständige Prüfung ausgewählt wird, unterstützt das ELENA-Team Sie bei der Beantragung der Genehmigung der Europäischen Kommission. Dazu füllen Sie bitte eines dieser beiden Antragsformulare aus:

Außerdem müssen Sie die Erklärung des Antragstellers ausfüllen. Mit dieser Erklärung stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen von ELENA zu.

Die Europäische Kommission wird auf der Grundlage unserer Bewertung die endgültige Genehmigung erteilen.

Unsere Projekte

Laufende Projekte

Mehr zu den laufenden Projekten mit ELENA-Unterstützung

Zur Übersicht  

Abgeschlossene Projekte

Mehr zu den abgeschlossenen Projekten mit ELENA-Unterstützung

Zur Übersicht  

Kartenübersicht der ELENA-Projekte

Unsere interaktive Karte zeigt die wichtigsten ELENA-Projekte in Europa

Zur Karte  

Highlights

Hier erfahren Sie, wie ELENA Behörden und private Einrichtungen bei der Durchführung von Projekten in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und nachhaltiger Verkehr unterstützt.

  •
    29 November 2022

    Energieeffizienz in jedem Stein

    Städte und Regionen in ganz Europa investieren in Energieeffizienz und drücken so ihre Kosten und Emissionen. Unterstützung bekommen sie dabei von der EIB.

    ELENA KMU Klima Klimaschutzfinanzierungen Energieeffizienz Energieumwandlung Spanien Litauen Belgien Portugal Europäische Union Klima und Umwelt Energie
  • 14 November 2019

    Unsere grünen Energieprojekte

    Mit der Finanzierung grüner Energieprojekte fördert die Klimabank der EU den Übergang zu einer sauberen Energieversorgung.

    ELENA Energie
  • 23 März 2018

    Schluss mit Ruß – Tipperarys energieeffiziente „SuperHomes“

    Viele Wohnhäuser in Irland werden noch mit umweltschädlichen Kaminöfen beheizt. Mithilfe des EU-Programms ELENA stellt Tipperary nun auf saubere, erneuerbare Energien um.

    ELENA Infrastruktur Verkehr Energieeffizienz Kreislaufwirtschaft Irland Europäische Union Klima Infrastruktur Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie
  • 7 März 2018

    Ljubljanas alte Burg wird mit EU-Geldern warm und gemütlich

    Die öffentlichen Gebäude in Ljubljana waren kalt, schlecht gedämmt und schwer zu heizen. Mithilfe der ELENA-Initiative wurde daraufhin ein Sanierungsprogramm entwickelt.

    ELENA Infrastruktur Verkehr Energieeffizienz Slowenien Europäische Union Klima Infrastruktur Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie
  • 5 Mai 2017

    Energieeffizienz in Dänemark: Stadtbahn nimmt Fahrt auf

    Aarhus wird als erste dänische Stadt eine Stadtbahn bekommen, die mit weniger CO2-Emissionen für mehr Mobilität sorgen wird.

    ELENA Aarhus Infrastruktur Stadtentwicklung Umwelt Verkehr Straßenbahn Energieeffizienz Stadtbahn Städtische Mobilität Umweltverschmutzung Dänemark Europäische Union Infrastruktur Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie
  • 30 März 2017

    Energetische Sanierung: Nicht nur der Planet, auch das Portemonnaie freut sich!

    Frankreichs erste öffentliche Einrichtung für Energieeffizienz – der SPEE – nutzt ELENA, eine Fazilität für technische Hilfe der EIB, für „Picardie Pass Rénovation“. Mit diesem Programm wurden in der Picardie bereits mehr als tausend private Wohnungen und Einfamilienhäuser energetisch saniert.

    ELENA Energieeinsparungen Energieeffizienz Frankreich Europäische Union Energie

Tiefer einsteigen

EIB Beratung

Unsere Beratung bietet maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden und schöpft dabei aus einem Erfahrungsschatz von mehr als 50 Jahren. Das erhöht die Wirkung unserer Finanzierungen und sichert den Projekterfolg.

Mehr dazu  

