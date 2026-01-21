Angesichts von Klimawandel und rasanter Urbanisierung, vor allem in Osteuropa und Zentralasien, braucht es mehr Investitionen in nachhaltige Infrastruktur. Nur so lassen sich Treibhausgasemissionen senken und Städte krisenfester machen.

Viele Städte tun sich schwer, investitionsreife Projekte zu entwickeln, die den nationalen Klimazielen entsprechen und langfristige Finanzierungen mobilisieren. Genau hier setzt FELICITY (Financing Energy for Low-carbon Investment – Cities Advisory Facility) an: Das Programm bietet öffentlichen Stellen und ihren Partnern gezielte technische Hilfe und Unterstützung beim Kompetenzaufbau. Es hilft Städten und nationalen Einrichtungen, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen und bankfähige, klimaoptimierte Infrastrukturprojekte zu entwickeln.