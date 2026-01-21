Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem

Weltweiter Aufbau klimaresilienter Finanzsysteme

Die 2020er-Jahre sind das entscheidende Jahrzehnt im Kampf gegen den Klimawandel.

Aufsichtsbehörden und Finanzinstitute spielen als wichtige Akteure der Finanzsysteme eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung klimabezogener Risiken und der Lenkung von Finanzströmen in CO2-arme und klimaresiliente Projekte.

Über das Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem (GFS) arbeitet die EIB mit dem deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und dem luxemburgischen Ministerium für Umwelt, Klima und Biodiversität zusammen. Mit maßgeschneiderter Beratung helfen wir Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und Finanzinstituten, weltweit klimaresiliente Finanzsysteme aufzubauen.

Das GFS-Technische-Hilfe-Programm wird vom Fonds für ein grüneres Finanzsystem finanziert und trägt zur Initiative Readiness Support for Greening Central Banks der NDC-Partnerschaft bei.

  Aktuell ist das GFS-Programm für neue Beiträge von Geberländern offen. Erfahren Sie, wie Ihre Organisation zum GFS-Programm beitragen kann.

Zum Video-Pitch  

Fonds für ein grüneres Finanzsystem

Die EIB Global legt einen neuen Klimafonds auf. Deutschland und Luxemburg sind die ersten Geber. Lesen Sie die Pressemitteilung

Unser Angebot

Das Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem leistet maßgeschneiderte Unterstützung in folgenden Bereichen:

  • Förderung eines günstigen finanziellen Umfelds für grüne Investitionen
  • Unterstützung von Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und Finanzinstituten bei der Bewertung und Bewältigung von Klimarisiken
  • Kapazitätsaufbau und
  • Austausch von Best Practices der Kreditvergabe mit Finanzinstituten, um den Anteil grüner Investitionen in ihrem Portfolio zu erhöhen

Wer ist förderfähig?

Das Programm richtet sich an:

  • Zentralbanken und Aufsichtsbehörden
  • Finanzinstitute

Die Einrichtungen sollten sich in Entwicklungs- oder Schwellenländern befinden.

Aktuell unterstützen wir: 

  Albanien,   Armenien,   Ethiopien,   Georgien,   Jordanien,   Kenia,   Nigeria,   Nordmazedonien,   Ruanda,   Bosnien und Herzegowina

 

Wie Sie Hilfe bekommen

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

Kontakt  

Die EIB Global

Seit über 50 Jahren ist die EIB die internationale Entwicklungsbank der Europäischen Union. Mit unseren Investitionen fördern wir weltweit Stabilität, nachhaltiges Wachstum und Klimaschutz.

Mehr Infos  

EIB Beratung

Unsere Beratung bietet maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden und schöpft dabei aus einem Erfahrungsschatz von mehr als 50 Jahren. Das erhöht die Wirkung unserer Finanzierungen und sichert den Projekterfolg.

Mehr dazu  

