Die 2020er-Jahre sind das entscheidende Jahrzehnt im Kampf gegen den Klimawandel.

Aufsichtsbehörden und Finanzinstitute spielen als wichtige Akteure der Finanzsysteme eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung klimabezogener Risiken und der Lenkung von Finanzströmen in CO 2 -arme und klimaresiliente Projekte.

Über das Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem (GFS) arbeitet die EIB mit dem deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und dem luxemburgischen Ministerium für Umwelt, Klima und Biodiversität zusammen. Mit maßgeschneiderter Beratung helfen wir Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und Finanzinstituten, weltweit klimaresiliente Finanzsysteme aufzubauen.

Das GFS-Technische-Hilfe-Programm wird vom Fonds für ein grüneres Finanzsystem finanziert und trägt zur Initiative Readiness Support for Greening Central Banks der NDC-Partnerschaft bei.