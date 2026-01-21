Unser Angebot
Das Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem leistet maßgeschneiderte Unterstützung in folgenden Bereichen:
- Förderung eines günstigen finanziellen Umfelds für grüne Investitionen
- Unterstützung von Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und Finanzinstituten bei der Bewertung und Bewältigung von Klimarisiken
- Kapazitätsaufbau und
- Austausch von Best Practices der Kreditvergabe mit Finanzinstituten, um den Anteil grüner Investitionen in ihrem Portfolio zu erhöhen
Wer ist förderfähig?
Das Programm richtet sich an:
- Zentralbanken und Aufsichtsbehörden
- Finanzinstitute
Die Einrichtungen sollten sich in Entwicklungs- oder Schwellenländern befinden.
Aktuell unterstützen wir:
, Albanien Armenien, Ethiopien, , Georgien, Jordanien, Kenia Nigeria, , Nordmazedonien, Ruanda Bosnien und Herzegowina
Wie Sie Hilfe bekommen
Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.