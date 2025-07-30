Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Über den Treuhandfonds

Der Fonds für ein grüneres Finanzsystem (GFS-Fonds) fördert den Klimaschutz und will ein positives Umfeld für grüne Investitionen schaffen. Über das Technische-Hilfe-Programm der EIB für ein grüneres Finanzsystem bietet er weltweit Beratung für Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und Finanzinstitute, die klimaresiliente Finanzsysteme aufbauen wollen.

Der GFS-Fonds wurde zunächst unter dem Fonds der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) verwaltet und ist seit Ende 2025 ein eigenständiger Fonds.

Auf einen Blick

Der GFS-Fonds hilft zentralen Akteuren des Finanzsystems, Klimarisiken zu adressieren.

32 Mio. €
m

Zugesagte Gebermittel

18,3 Mio. €
m

Genehmigte Geberfinanzierungen

Projekte

2,1 Mrd. €
bn

Erwartete unterstützte Investitionen insgesamt

Werden Sie Geber

Wir wollen weltweit klimaresiliente Finanzsysteme aufbauen. Deshalb suchen wir weitere Geber für unser erfolgreiches Programm für ein grüneres Finanzsystem. Damit helfen wir, in Entwicklungsländern die national festgelegten Beiträge zu erreichen, und unterstützen direkt die Ziele des Pariser Abkommens. Beiträge von Geberländern werden als öffentliche Entwicklungsleistung angerechnet.

Wir informieren Sie gern, wie Sie zum Programm der EIB für ein grüneres Finanzsystem beitragen können. Zu unserem Aufstockungsvorschlag.

Unsere Geber

Aktuell sind Deutschland und Luxemburg Geber des GFS-Fonds.

UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung

Geberfinanzierte Projekte über unsere Treuhandfonds tragen direkt zu mehreren UN-Zielen für eine nachhaltige Entwicklung bei. Gemeinsam mobilisieren wir Milliarden von Euro für Investitionen im Kampf gegen Klimawandel, Armut und Ungleichheit. Unser Treuhandfonds konzentriert sich ebenfalls auf einige dieser weltweiten Ziele.

United Nations

Geberfinanzierte Instrumente

Mit den Gebermitteln stärkt die EIB die Entwicklungswirkung von Projekten. Der GFS-Fonds bietet technische Hilfe für Zentralbanken und Finanzinstitute, um zu umweltfreundlicheren Finanzsystemen beizutragen.

Kriterien

Der IKI-Fonds fördert Projekte, die die Förderkriterien der EIB für Klimafinanzierungen erfüllen.

Er unterstützt Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und Finanzinstitute in Entwicklungs- und Schwellenländern.

Wichtige Publikationen

30 Juli 2025

Treuhandfonds in Aktion

In dieser aktualisierten Broschüre stellen wir unsere Fonds vor und zeigen, was wir mit unseren Partnern bereits erreicht haben.

Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer
30 Juni 2025

Weltweiter Wirkungsbericht 2024/2025 der EIB

Entdecken Sie, wie wir durch unsere Arbeit außerhalb der EU eine resilientere, nachhaltigere und inklusivere Welt gestalten. Der Weltweite Wirkungsbericht 2024/2025 der EIB-Gruppe bietet spannende Einblicke in Europas zentrale Rolle als Innovations- und Stabilitätsanker.

Stadtentwicklung Soziale Nachhaltigkeit KMU Fragility and conflict Diversität und Geschlechterfragen Migration Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt

Storys im Fokus

  •
    30 Oktober 2025

    Steter Tropfen nährt den Hain

    Innovative, nachhaltige Verfahren und grüner Strom bringen im trockenen Marokko neues Leben in den Anbau von Zitrusfrüchten.

    Wasser KMU Klima Energieeinsparungen Wasser-/Abwassermanagement Solarkraft Klimaschutz Entwicklungslösungen Nachhaltigkeit Marokko Südliche Nachbarschaft Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 15 Oktober 2025

    Alles auf grün

    EIB-Programm hilft mazedonischen Banken, Unternehmen bei Klimaprojekten besser zu unterstützen

    KMU Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem (GFS) Klima Advisory services Erneuerbare Energien Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Nordmazedonien Erweiterungsländer Westbalkan Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 2 Oktober 2025

    Anschub statt Almosen

    Partnerschaften zwischen Europa und Afrika konzentrieren sich auf private Unternehmen als Garanten für Jobs und gesellschaftliche Stabilität

    Soziale Nachhaltigkeit Youth Klimawandel Klima Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Italien Deutschland Dänemark Niederlande Simbabwe Vereinigtes Königreich Europäische Union Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 24 Juli 2025

    Kakao mit gutem Gewissen: Finanzierung für Fairtrade und Waldschutz

    EIB-Finanzierungen helfen Côte d’Ivoire, nachhaltigen Kakao ohne Abholzungen und Kinderarbeit zu produzieren und die Anbaumethoden zu verbessern.

    Forstwirtschaft Umwelt Klima Diversität und Geschlechterfragen Nachhaltigkeit Côte d'Ivoire Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 21 Juli 2025

    Klimaschutz mit den richtigen Regeln

    Kenias Zentralbank bewirkt mit intelligenten Klima-Reporting-Regeln mehr grüne Investitionen

    Banken Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem (GFS) Klimawandel Klima Klimaschutz Kenia Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 1 Juli 2025

    Starke Partner für Entwicklungsländer

    LeapFrog ermöglicht Finanzdienstleistungen, Gesundheitsversorgung und saubere Energie für Millionen Menschen in Afrika und Asien.

    Verkehr Gesundheit und Life Sciences Klima Nigeria Indien Ghana Indonesien Kenia Asien und Pazifik Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie

