Über den Treuhandfonds

Der Fonds für ein grüneres Finanzsystem (GFS-Fonds) fördert den Klimaschutz und will ein positives Umfeld für grüne Investitionen schaffen. Über das Technische-Hilfe-Programm der EIB für ein grüneres Finanzsystem bietet er weltweit Beratung für Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und Finanzinstitute, die klimaresiliente Finanzsysteme aufbauen wollen.

Der GFS-Fonds wurde zunächst unter dem Fonds der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) verwaltet und ist seit Ende 2025 ein eigenständiger Fonds.