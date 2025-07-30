Über den Treuhandfonds
Der Fonds für ein grüneres Finanzsystem (GFS-Fonds) fördert den Klimaschutz und will ein positives Umfeld für grüne Investitionen schaffen. Über das Technische-Hilfe-Programm der EIB für ein grüneres Finanzsystem bietet er weltweit Beratung für Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und Finanzinstitute, die klimaresiliente Finanzsysteme aufbauen wollen.
Der GFS-Fonds wurde zunächst unter dem Fonds der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) verwaltet und ist seit Ende 2025 ein eigenständiger Fonds.
Auf einen Blick
Der GFS-Fonds hilft zentralen Akteuren des Finanzsystems, Klimarisiken zu adressieren.
Zugesagte Gebermittel
Genehmigte Geberfinanzierungen
Projekte
Erwartete unterstützte Investitionen insgesamt
Werden Sie Geber
Wir wollen weltweit klimaresiliente Finanzsysteme aufbauen. Deshalb suchen wir weitere Geber für unser erfolgreiches Programm für ein grüneres Finanzsystem. Damit helfen wir, in Entwicklungsländern die national festgelegten Beiträge zu erreichen, und unterstützen direkt die Ziele des Pariser Abkommens. Beiträge von Geberländern werden als öffentliche Entwicklungsleistung angerechnet.
Wir informieren Sie gern, wie Sie zum Programm der EIB für ein grüneres Finanzsystem beitragen können. Zu unserem Aufstockungsvorschlag.
UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung
Geberfinanzierte Projekte über unsere Treuhandfonds tragen direkt zu mehreren UN-Zielen für eine nachhaltige Entwicklung bei. Gemeinsam mobilisieren wir Milliarden von Euro für Investitionen im Kampf gegen Klimawandel, Armut und Ungleichheit. Unser Treuhandfonds konzentriert sich ebenfalls auf einige dieser weltweiten Ziele.
Geberfinanzierte Instrumente
Kriterien
Der IKI-Fonds fördert Projekte, die die Förderkriterien der EIB für Klimafinanzierungen erfüllen.
Er unterstützt Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und Finanzinstitute in Entwicklungs- und Schwellenländern.
Wichtige Publikationen
Treuhandfonds in Aktion
In dieser aktualisierten Broschüre stellen wir unsere Fonds vor und zeigen, was wir mit unseren Partnern bereits erreicht haben.
Weltweiter Wirkungsbericht 2024/2025 der EIB
Entdecken Sie, wie wir durch unsere Arbeit außerhalb der EU eine resilientere, nachhaltigere und inklusivere Welt gestalten. Der Weltweite Wirkungsbericht 2024/2025 der EIB-Gruppe bietet spannende Einblicke in Europas zentrale Rolle als Innovations- und Stabilitätsanker.
Storys im Fokus
