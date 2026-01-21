Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
fi-compass

Die Beratungsplattform für den effizienten Einsatz von EU-Finanzierungsinstrumenten

fi-compass ist eine gemeinsame Beratungsplattform der Europäischen Kommission und der Europäischen Investitionsbank. Die Plattform fördert den Einsatz von Finanzierungsinstrumenten, die aus EU-Fonds mit geteilter Mittelverwaltung kofinanziert werden. Mit praktischem Know-how und Lerntools hilft sie Verwaltungsbehörden, Finanzpartnern und anderen Stakeholdern bei der Planung, Einrichtung und Umsetzung von Finanzierungsinstrumenten, die EU-Ziele unterstützen.

fi-compass
EU-Finanzierungsinstrumente

Zu den Instrumenten, die aus EU-Fonds mit geteilter Mittelverwaltung kofinanziert werden, zählen etwa Kredite, Garantien oder Eigenkapitalinstrumente. Über sie werden – mithilfe öffentlicher Mittel – private Investitionen aktiviert. Die EU-Finanzierungsinstrumente fördern europäische Ziele wie Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und den sozialen Zusammenhalt.

fi-compass unterstützt den Einsatz von Finanzierungsinstrumenten im Rahmen verschiedener EU-Fonds mit geteilter Mittelverwaltung:

Förderung

Angebot

fi-compass erleichtert die Planung und Umsetzung von Finanzierungsinstrumenten unter europäischen Fonds mit geteilter Mittelverwaltung. Dazu bietet die Plattform:

  • Kapazitätsaufbau: Schulungen, Seminare, Workshops und Online-Ressourcen für Verwaltungsbehörden und andere Stakeholder zur Planung, Einrichtung und Umsetzung von Finanzierungsinstrumenten unter EU-Fonds mit geteilter Mittelverwaltung
  • Wissensaustausch: Raum für den Austausch von Best Practices und Erfahrungen zwischen EU-Ländern und Stakeholdern
  • Förderung von Finanzierungsinstrumenten: Sensibilisierung und Förderung des Einsatzes von Finanzierungsinstrumenten, um mit öffentlichen Mitteln mehr Wirkung zu erzielen
  • Technische Hilfe: Beratung und Unterstützung bei Planung, Umsetzung und Evaluierung von Finanzierungsinstrumenten in Einklang mit EU-Vorschriften und Best Practices
Wer ist förderfähig?
  • Verwaltungsbehörden von EU-Fonds mit geteilter Mittelverwaltung
  • Fondsmanager und nationale Förderbanken, die Fonds mit geteilter Mittelverwaltung nutzen
  • Zwischengeschaltete Stellen und Finanzpartner wie Banken, Kreditinstitute und Anbieter von Garantien
  • Anbieter sozialer Finanzierungen und Mikrofinanzinstitute
Länder

fi-Kompass ist in allen EU-Ländern verfügbar.

EIB Beratung

Unsere Beratung bietet maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden und schöpft dabei aus einem Erfahrungsschatz von mehr als 50 Jahren. Das erhöht die Wirkung unserer Finanzierungen und sichert den Projekterfolg.

