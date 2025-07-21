Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Stadtentwicklung

Die EIB unterstützt Projekte, die das Leben im städtischen Raum nachhaltiger machen. 

  Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit zum Thema Nachhaltige Städte und Regionen

Jedes Jahr vergibt die EIB 20 bis 30 Prozent ihrer Finanzierungen für den Bau von sozialem und bezahlbarem Wohnraum, nachhaltige städtische Dienste und Projekte, die unsere Städte zukunftsfest machen.

Städte erbringen nicht nur wichtige Dienste für ihre Einwohnerinnen und Einwohner, sie stehen auch im Kampf gegen Corona an vorderster Front. Jetzt heißt es für sie, eine nachhaltige Konjunkturerholung mit einem grünen Neustart zu verknüpfen.

Zu unseren Prioritäten  

Kernbereiche

Die EIB unterstützt das UN-Nachhaltigkeitsziel 11 und die EU-Städteagenda. Um Kommunen nachhaltiger zu gestalten, konzentrieren wir uns auf fünf Kernbereiche:

Stadterneuerung

veraltete Infrastruktur erneuern und Infrastruktur mit Dienstleistungen verbinden

Soziale Teilhabe

Städte bestärken, so zu investieren, dass alle am gesellschaftlichen Leben teilhaben – unabhängig von Einkommen, Alter, Geschlecht oder ethnischer Zugehörigkeit

Grüne und klimasmarte Städte

die Ausarbeitung und Umsetzung von Klimaanpassungs- und Niedrigemissionsstrategien unterstützen

Innovation und produktive Städte

Städten helfen, Innovationen und neue Technologien einzuführen

Städte und die Kreislaufwirtschaft

innovative Möglichkeiten zur Herstellung, Nutzung, Wiederverwendung und Rückgewinnung von Materialien, Produkten und Energie ermitteln und einführen, um unsere Umweltwirkung zu reduzieren

Prioritäten

Wir finanzieren vorrangig Projekte in folgenden Bereichen:

SEKTORÜBERGREIFENDE STADTINFRASTRUKTUR UND STADTERNEUERUNG

Die Stadterneuerung schafft neue soziale, wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Funktionen und sorgt so für mehr Leben in Städten.

Unser integrierter Ansatz achtet auf das Wechselspiel zwischen Investitionen. Wir unterstützen sektorübergreifende, stadtweite Investitionsprogramme mit folgenden Schwerpunkten:

  • Umsetzung geeigneter Stadtentwicklungsstrategien und Landnutzungspläne
  • spezifische, gebietsbezogene Stadterneuerungsprogramme
  • öffentliche Gebäude mit Kultur- oder Verwaltungsfunktion
  • bestimmte Arten der Immobilienentwicklung, die zur integrierten Stadterneuerung beitragen
NACHHALTIGE MOBILITÄT IN STÄDTEN

Nachhaltige Mobilität in Städten ist ein wichtiger Schwerpunkt der Stadtentwicklungsfinanzierungen der EIB. Dabei konzentrieren wir uns auf:

  • Modernisierung und Ausbau des innerstädtischen ÖPNV
  • Erneuerung von Fahrzeugflotten durch elektrisch oder mit anderen grünen Kraftstoffen betriebene Fahrzeuge
  • Investitionen in Ladeinfrastruktur
SOZIALER UND BEZAHLBARER WOHNRAUM

Die EIB fördert sozialen und bezahlbaren Wohnraum. Wir unterstützen die Sanierung von Bestandswohnungen ebenso wie den Bau neuer sozialer und bezahlbarer Wohnungen. Unser Spektrum reicht von Wohnungsprojekten in kleinen Städten und ländlichen Gebieten, die mit dem demografischen Wandel kämpfen, bis zu Entwicklungsprojekten in Großstädten mit akuter Wohnungsnot.

Wir wollen vor allem:

  • mehr soziale und erschwingliche Wohnungen schaffen, um das knappe Angebot am Markt und die Frage der Bezahlbarkeit anzugehen
  • die Energieeffizienz und Qualität von sowie den Zugang zu sozialen und bezahlbaren Wohnungen verbessern
  • die soziale Inklusion stärken und von Vielfalt geprägte Wohngegenden fördern
ALLGEMEINE UND BERUFLICHE BILDUNG

Investitionen in die allgemeine und berufliche Bildung sind das A und O für mehr Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Inklusion. Deshalb fördern wir klimaresiliente Infrastruktur im Bereich Bildung, die den pädagogischen Anforderungen entspricht, aber auch Ausstattung sowie digitale, didaktische und weitere wichtige Kompetenzen der Lehrkräfte.

Städtische Bildungsinvestitionen betreffen meist:

  • Grund- und Sekundarschulen
  • Hochschul- und berufliche Bildung
  • Erwachsenenbildung
GESUNDHEIT UND BIOWISSENSCHAFTEN

Im Gesundheitssektor wollen wir in Einklang mit den strategischen Prioritäten der EU Gesundheitsergebnisse und das Wohlbefinden der Menschen verbessern und so die Wirtschaft stärken. 

Deshalb fördern wir:

  • Gesundheitsinfrastruktur
  • Innovationen im Gesundheitsbereich
  • medizinische Forschung
  • medizinische Aus- und Weiterbildung
  • integrierte und häusliche Pflege
  • Gesundheitsinformatik/eHealth
WASSER, ABWASSER, ABFALL

Abfallmanagement

Mit ihren Finanzierungen im Abfallsektor trägt die EIB zur Umsetzung der EU-Politik bei. Wir fördern:

  • die getrennte Sammlung von recycelbaren Materialien und Bioabfällen sowie Anlagen für deren Behandlung (Kompostierung, anaerobe Vergärung, Wertstoffrückgewinnung usw.)
  • die Behandlung von nach dem vorgelagerten Recycling verbleibenden Restabfällen (mechanisch-biologische Behandlungsanlagen, Verbrennungsanlagen mit Energierückgewinnung usw.)
  • die Schließung und Sanierung alter Deponien sowie außerhalb der Europäischen Union den Bau neuer Deponien mit Oberflächenabdichtung

Wasser- und Abwassermanagement

Die Orientierung der EIB für Finanzierungen im Wassersektor skizziert, wie die EIB die Ziele der EU im Wassersektor unterstützt. Die EIB fördert Investitionen, um:

  • mehr Menschen einen sicheren Wasserzugang zu gewährleisten
  • den Schutz vor Wasserkatastrophen zu verbessern
  • allen Menschen eine quantitativ und qualitativ zuverlässige Versorgung mit nachhaltigen und bezahlbaren Wasser- und Abwasserdiensten zu ermöglichen
  • die Energieeffizienz zu verbessern und Lösungen für die Rückgewinnung zu finden
KULTUR- UND VERWALTUNGSGEBÄUDE

Für eine effiziente öffentliche Verwaltung, die Erbringung kommunaler Dienstleistungen sowie Bildung, Kultur und die lokale Wirtschaft spielen öffentliche Gebäude eine wichtige Rolle.

Deshalb fördert die EIB:

  • die Renovierung und den Bau öffentlicher Verwaltungsgebäude (Gerichte, Gemeindezentren, kommunale Verwaltungsgebäude)
  • die Renovierung und den Bau von Kulturgebäuden und Kulturinfrastruktur (Theater, Konzertsäle, Museen, Denkmäler, Kulturerbe-Routen und damit verbundene öffentliche Bereiche)
DIGITALES

Die Digitalisierung ist eine vorrangige Priorität der Europäischen Kommission. Aus Sicht der EIB kommt der digitalen Transformation eine große Bedeutung zu. Der Schlüssel zu smarten, produktiven Städten und Regionen liegt in der digitalen Wirtschaft

Deshalb fördert die EIB:

  • einen besseren Zugang zu ultraschnellem Breitband, Mobilfunknetze und die entsprechende Infrastruktur, um die Digitalisierung administrativer Verfahren und digitale Dienste zu fördern
  • Projekte, die die Einführung und den großflächigen Einsatz digitaler Lösungen, Technologien, Plattformen und Dienste in der städtischen Wirtschaft (z. B. durch Innovationsquartiere) und digitale öffentliche Dienstleistungen (Bildung, Gesundheitswesen, Kultur und öffentliche Verwaltung/Dienstleistungen) unterstützen
  • Projekte, die die Integration digitaler Technologien verbessern, ganz neue Technologien einführen, die Cybersicherheit erhöhen oder zu Klimaschutz, ökologischer Nachhaltigkeit und der grünen Wende beitragen.

Finanzierungen und Beratung

Die EIB hat in den vergangenen zwanzig Jahren stark in die Stadtentwicklung investiert. Als Klimabank der EU begrüßen wir den europäischen Grünen Deal. Für seine Umsetzung spielen Investitionen von Regionen und Städten eine wichtige Rolle, und wir werden sie nach Kräften unterstützen.

FINANZIERUNGSINSTRUMENTE

In der EU setzt die Bank ihre gesamte Palette an Finanzierungsinstrumenten für städtische Investitionen ein. Mit vielen Städten pflegt die EIB über verschiedene Instrumente eine direkte Geschäftsbeziehung;

Wir finanzieren städtische Investitionen mit unterschiedlichen Risikoprofilen über:

  • nationale Fazilitäten für Städte
  • direkte Darlehen an kommunale Versorger und Unternehmen
  • Privatunternehmen, die kommunale Dienstleistungen erbringen
  • Zweckgesellschaften mit unterschiedlicher Kapitalstruktur
BERATUNGSDIENSTE

Die EIB leistet auch Beiträge zur Entwicklung städtischer Projekte, zu Wissensaufbau und Innovation. Unsere Projektteams bieten Beratung bei der Entwicklung, Prüfung und Durchführung von Projekten.

Unsere Instrumente:

custom-preview

City Climate Finance Gap Fund

Der Gap Fund fördert ehrgeizige Pläne für eine Infrastruktur, die Städte emissionsarm, krisenfest und lebenswert macht. Der Fonds leistet technische Hilfe in den Frühphasen der Planung und bei der Projektvorbereitung. Damit ermöglicht er finanziell tragfähige städtische Investitionen, die den lokalen Wandel und grünen Wiederaufbau voranbringen und helfen, die globalen Klimaziele zu erreichen.

Der Gap Fund wurde auf dem Klimagipfel 2019 der Vereinten Nationen angekündigt, an den Start ging er im September 2020. Seither hat der Fonds technische Hilfe für 33 Städte genehmigt, um ihre Klimaziele in finanzierbare Projekte umzuwandeln. Die Mittel dafür stammen von Deutschland und Luxemburg, für die praktische Abwicklung sind die Europäische Investitionsbank und die Weltbank zuständig.

Zur Website des Fonds  

Eckpfeiler der Erholung

Städte sind die Eckpfeiler der EU-Pläne für einen digitalen und grünen Neustart nach Corona. Unsere Studie zu Europas Kommunen zeigt, wo Investitionen am dringendsten benötigt werden.

Zum Blog-Beitrag  
Getty images

Unsere Projekte

EIB-Projekte in der Prüfungsphase

EIB-finanzierte Projekte

Projektstorys

Hier erwachen unsere Projekte zum Leben. Lesen Sie, was wir mit unserer Arbeit bewegen.

  •
    21 Juli 2025

    Wo sollen wir wohnen? Estland ringt um bezahlbaren Wohnraum

    Die Europäische Investitionsbank hilft Estland bei Bau- und Sanierungsprojekten, damit Städte bezahlbaren Wohnraum für Familien und Arbeitskräfte haben

    Stadtentwicklung Interviews Klimawandel Klima Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Estland Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  • 3 Juli 2025

    Finanzierungen für bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum

    Finanzierungsmodelle der EIB, die Europas Lücke bei bezahlbarem Wohnen schließen und die Energiekosten senken

    Stadtentwicklung Institutional Partnerschaften InvestEU Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) Mandate und Partnerschaften Kroatien Polen Tschechien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  • 26 Juni 2025

    Mit Klimaschutz die Stromrechnung senken

    Energieeffizienz ist wichtig, um den Klimawandel zu stoppen, und steht im Fokus großer KI-Innovationen. Vor allem aber senkt sie auch die Stromrechnung

    Stadtentwicklung Klima Advisory services Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Nachhaltigkeit Spanien Irland Deutschland Polen Frankreich Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  • 19 Juni 2025

    Wie Innovationen den Wohnungsbau revolutionieren

    Pioniere in Europa investieren in Digitalisierung und Innovation im Bau, für mehr bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum

    Infrastruktur Stadtentwicklung Institutional Umwelt Klimawandel Klima Klimaschutz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum EIF Nachhaltigkeit Österreich Deutschland Belgien Frankreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  • 16 Juni 2025

    Woher die Wohnungskrise kommt und wie wir sie lösen

    Europas Wohnungskrise schadet jungen Menschen, vulnerablen Gruppen und der europäischen Wirtschaft. Die Lösung: mehr Finanzierungen, schnellere Baumethoden und weniger Bürokratie

    Stadtentwicklung Soziale Nachhaltigkeit Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Slowakei Italien Kroatien Österreich Spanien Rumänien Irland Deutschland Schweden Slowenien Litauen Bulgarien Malta Finnland Belgien Ungarn Griechenland Dänemark Luxemburg Zypern Niederlande Portugal Polen Frankreich Lettland Tschechien Estland Europäische Union Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  • 5 Juni 2025

    Bologna: Vorreiter bei moderner Stadtplanung für alle

    Lesen Sie, wie Bologna in der Stadtplanung neue Wege geht, mit gendersensiblen Konzepten, Infrastruktur für alle und Zielen für nachhaltige Entwicklung

    Infrastruktur Stadtentwicklung Advisory services InvestEU Diversität und Geschlechterfragen Italien Europäische Union Soziale Infrastruktur
  • 4 März 2025

    Birame's apartment

    Birame is one of the 5 000 people living in affordable and energy-efficient apartments in the Paris area.

    Urban development Affordable and sustainable housing France European Union Social infrastructure Affordable and sustainable housing
  • 23 Januar 2025

    Mit dem Zug ans Meer

    PKP Polskie Linie Kolejowe modernisiert und elektrifiziert 90 Kilometer Bahnstrecke – für eine bessere Verbindung in die Hafenstadt Gdynia.

    Stadtentwicklung Mobilität Umwelt Eisenbahn Verkehr Klima Stadtbahn Offentlicher Verkehr Städtische Mobilität Emissionen Polen Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 10 Dezember 2024

    „Eine schwierige Entscheidung“

    Ischia baut nach dem Erdbeben und Erdrutsch wieder auf – auch mit Mitteln der EU

    Stadtentwicklung Umwelt Klima Hochwassermanagement Anpassung Wiederaufbau Italien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 10 Dezember 2024

    Endlich sicher

    Der Stausee Racibórz Dolny hat bei den jüngsten Überschwemmungen im Südwesten Polens Millionen Menschen geschützt

    Hochwasserschutz Stadtentwicklung Umwelt Wasser-/Abwassermanagement Polen Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
Weitere Storys  

