Stadtentwicklung

Kernbereiche
Die EIB unterstützt das UN-Nachhaltigkeitsziel 11 und die EU-Städteagenda. Um Kommunen nachhaltiger zu gestalten, konzentrieren wir uns auf fünf Kernbereiche:
Stadterneuerung
veraltete Infrastruktur erneuern und Infrastruktur mit Dienstleistungen verbinden
Soziale Teilhabe
Städte bestärken, so zu investieren, dass alle am gesellschaftlichen Leben teilhaben – unabhängig von Einkommen, Alter, Geschlecht oder ethnischer Zugehörigkeit
Grüne und klimasmarte Städte
die Ausarbeitung und Umsetzung von Klimaanpassungs- und Niedrigemissionsstrategien unterstützen
Innovation und produktive Städte
Städten helfen, Innovationen und neue Technologien einzuführen
Städte und die Kreislaufwirtschaft
innovative Möglichkeiten zur Herstellung, Nutzung, Wiederverwendung und Rückgewinnung von Materialien, Produkten und Energie ermitteln und einführen, um unsere Umweltwirkung zu reduzieren
Prioritäten
Wir finanzieren vorrangig Projekte in folgenden Bereichen:
Die Stadterneuerung schafft neue soziale, wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Funktionen und sorgt so für mehr Leben in Städten.
Unser integrierter Ansatz achtet auf das Wechselspiel zwischen Investitionen. Wir unterstützen sektorübergreifende, stadtweite Investitionsprogramme mit folgenden Schwerpunkten:
- Umsetzung geeigneter Stadtentwicklungsstrategien und Landnutzungspläne
- spezifische, gebietsbezogene Stadterneuerungsprogramme
- öffentliche Gebäude mit Kultur- oder Verwaltungsfunktion
- bestimmte Arten der Immobilienentwicklung, die zur integrierten Stadterneuerung beitragen
Nachhaltige Mobilität in Städten ist ein wichtiger Schwerpunkt der Stadtentwicklungsfinanzierungen der EIB. Dabei konzentrieren wir uns auf:
- Modernisierung und Ausbau des innerstädtischen ÖPNV
- Erneuerung von Fahrzeugflotten durch elektrisch oder mit anderen grünen Kraftstoffen betriebene Fahrzeuge
- Investitionen in Ladeinfrastruktur
Die EIB fördert sozialen und bezahlbaren Wohnraum. Wir unterstützen die Sanierung von Bestandswohnungen ebenso wie den Bau neuer sozialer und bezahlbarer Wohnungen. Unser Spektrum reicht von Wohnungsprojekten in kleinen Städten und ländlichen Gebieten, die mit dem demografischen Wandel kämpfen, bis zu Entwicklungsprojekten in Großstädten mit akuter Wohnungsnot.
Wir wollen vor allem:
- mehr soziale und erschwingliche Wohnungen schaffen, um das knappe Angebot am Markt und die Frage der Bezahlbarkeit anzugehen
- die Energieeffizienz und Qualität von sowie den Zugang zu sozialen und bezahlbaren Wohnungen verbessern
- die soziale Inklusion stärken und von Vielfalt geprägte Wohngegenden fördern
Investitionen in die allgemeine und berufliche Bildung sind das A und O für mehr Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Inklusion. Deshalb fördern wir klimaresiliente Infrastruktur im Bereich Bildung, die den pädagogischen Anforderungen entspricht, aber auch Ausstattung sowie digitale, didaktische und weitere wichtige Kompetenzen der Lehrkräfte.
Städtische Bildungsinvestitionen betreffen meist:
- Grund- und Sekundarschulen
- Hochschul- und berufliche Bildung
- Erwachsenenbildung
Im Gesundheitssektor wollen wir in Einklang mit den strategischen Prioritäten der EU Gesundheitsergebnisse und das Wohlbefinden der Menschen verbessern und so die Wirtschaft stärken.
Deshalb fördern wir:
- Gesundheitsinfrastruktur
- Innovationen im Gesundheitsbereich
- medizinische Forschung
- medizinische Aus- und Weiterbildung
- integrierte und häusliche Pflege
- Gesundheitsinformatik/eHealth
Abfallmanagement
Mit ihren Finanzierungen im Abfallsektor trägt die EIB zur Umsetzung der EU-Politik bei. Wir fördern:
- die getrennte Sammlung von recycelbaren Materialien und Bioabfällen sowie Anlagen für deren Behandlung (Kompostierung, anaerobe Vergärung, Wertstoffrückgewinnung usw.)
- die Behandlung von nach dem vorgelagerten Recycling verbleibenden Restabfällen (mechanisch-biologische Behandlungsanlagen, Verbrennungsanlagen mit Energierückgewinnung usw.)
- die Schließung und Sanierung alter Deponien sowie außerhalb der Europäischen Union den Bau neuer Deponien mit Oberflächenabdichtung
Wasser- und Abwassermanagement
Die Orientierung der EIB für Finanzierungen im Wassersektor skizziert, wie die EIB die Ziele der EU im Wassersektor unterstützt. Die EIB fördert Investitionen, um:
- mehr Menschen einen sicheren Wasserzugang zu gewährleisten
- den Schutz vor Wasserkatastrophen zu verbessern
- allen Menschen eine quantitativ und qualitativ zuverlässige Versorgung mit nachhaltigen und bezahlbaren Wasser- und Abwasserdiensten zu ermöglichen
- die Energieeffizienz zu verbessern und Lösungen für die Rückgewinnung zu finden
Für eine effiziente öffentliche Verwaltung, die Erbringung kommunaler Dienstleistungen sowie Bildung, Kultur und die lokale Wirtschaft spielen öffentliche Gebäude eine wichtige Rolle.
Deshalb fördert die EIB:
- die Renovierung und den Bau öffentlicher Verwaltungsgebäude (Gerichte, Gemeindezentren, kommunale Verwaltungsgebäude)
- die Renovierung und den Bau von Kulturgebäuden und Kulturinfrastruktur (Theater, Konzertsäle, Museen, Denkmäler, Kulturerbe-Routen und damit verbundene öffentliche Bereiche)
Die Digitalisierung ist eine vorrangige Priorität der Europäischen Kommission. Aus Sicht der EIB kommt der digitalen Transformation eine große Bedeutung zu. Der Schlüssel zu smarten, produktiven Städten und Regionen liegt in der digitalen Wirtschaft.
Deshalb fördert die EIB:
- einen besseren Zugang zu ultraschnellem Breitband, Mobilfunknetze und die entsprechende Infrastruktur, um die Digitalisierung administrativer Verfahren und digitale Dienste zu fördern
- Projekte, die die Einführung und den großflächigen Einsatz digitaler Lösungen, Technologien, Plattformen und Dienste in der städtischen Wirtschaft (z. B. durch Innovationsquartiere) und digitale öffentliche Dienstleistungen (Bildung, Gesundheitswesen, Kultur und öffentliche Verwaltung/Dienstleistungen) unterstützen
- Projekte, die die Integration digitaler Technologien verbessern, ganz neue Technologien einführen, die Cybersicherheit erhöhen oder zu Klimaschutz, ökologischer Nachhaltigkeit und der grünen Wende beitragen.
Finanzierungen und Beratung
Die EIB hat in den vergangenen zwanzig Jahren stark in die Stadtentwicklung investiert. Als Klimabank der EU begrüßen wir den europäischen Grünen Deal. Für seine Umsetzung spielen Investitionen von Regionen und Städten eine wichtige Rolle, und wir werden sie nach Kräften unterstützen.
In der EU setzt die Bank ihre gesamte Palette an Finanzierungsinstrumenten für städtische Investitionen ein. Mit vielen Städten pflegt die EIB über verschiedene Instrumente eine direkte Geschäftsbeziehung;
- Rahmendarlehen für Stadtentwicklung, bestimmte Sektoren und Regionen
- Durchleitungsdarlehen für mehrere Empfänger im öffentlichen Sektor
- Strukturprogrammdarlehen
Wir finanzieren städtische Investitionen mit unterschiedlichen Risikoprofilen über:
- nationale Fazilitäten für Städte
- direkte Darlehen an kommunale Versorger und Unternehmen
- Privatunternehmen, die kommunale Dienstleistungen erbringen
- Zweckgesellschaften mit unterschiedlicher Kapitalstruktur
Die EIB leistet auch Beiträge zur Entwicklung städtischer Projekte, zu Wissensaufbau und Innovation. Unsere Projektteams bieten Beratung bei der Entwicklung, Prüfung und Durchführung von Projekten.
Unsere Instrumente:
Unsere Projekte
Projektstorys
Hier erwachen unsere Projekte zum Leben. Lesen Sie, was wir mit unserer Arbeit bewegen.
-
Wo sollen wir wohnen? Estland ringt um bezahlbaren Wohnraum
Die Europäische Investitionsbank hilft Estland bei Bau- und Sanierungsprojekten, damit Städte bezahlbaren Wohnraum für Familien und Arbeitskräfte haben
-
Finanzierungen für bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum
Finanzierungsmodelle der EIB, die Europas Lücke bei bezahlbarem Wohnen schließen und die Energiekosten senken
-
Mit Klimaschutz die Stromrechnung senken
Energieeffizienz ist wichtig, um den Klimawandel zu stoppen, und steht im Fokus großer KI-Innovationen. Vor allem aber senkt sie auch die Stromrechnung
-
Wie Innovationen den Wohnungsbau revolutionieren
Pioniere in Europa investieren in Digitalisierung und Innovation im Bau, für mehr bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum
-
Woher die Wohnungskrise kommt und wie wir sie lösen
Europas Wohnungskrise schadet jungen Menschen, vulnerablen Gruppen und der europäischen Wirtschaft. Die Lösung: mehr Finanzierungen, schnellere Baumethoden und weniger Bürokratie
-
Bologna: Vorreiter bei moderner Stadtplanung für alle
Lesen Sie, wie Bologna in der Stadtplanung neue Wege geht, mit gendersensiblen Konzepten, Infrastruktur für alle und Zielen für nachhaltige Entwicklung
-
Birame's apartment
Birame is one of the 5 000 people living in affordable and energy-efficient apartments in the Paris area.
-
Mit dem Zug ans Meer
PKP Polskie Linie Kolejowe modernisiert und elektrifiziert 90 Kilometer Bahnstrecke – für eine bessere Verbindung in die Hafenstadt Gdynia.
-
„Eine schwierige Entscheidung“
Ischia baut nach dem Erdbeben und Erdrutsch wieder auf – auch mit Mitteln der EU
-
Endlich sicher
Der Stausee Racibórz Dolny hat bei den jüngsten Überschwemmungen im Südwesten Polens Millionen Menschen geschützt