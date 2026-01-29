Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Verkehr

Verkehr verbindet – Menschen wie Unternehmen. Er ermöglicht Wachstum und Handel.

Die europäischen Verkehrsnetze haben großen Anteil daran, dass es der Wirtschaft gutgeht und Europa zusammenwachsen konnte. Die EIB hat seit ihrer Gründung im Jahr 1958 viele dieser Netze gefördert.

Heute arbeitet die EIB-Gruppe an der Zukunft des Verkehrs: indem sie den Weg für eine postfossile Mobilität bereitet.

 Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit zum Thema Nachhaltige Städte und Regionen

Unser Ziel ist es, nachhaltigen Verkehrslösungen zum Durchbruch zu verhelfen. Wir mobilisieren dazu privates Kapital und sorgen gleichzeitig für eine ausgewogene Regionalentwicklung. Neben unseren Finanzierungen bieten wir technische Hilfe und Beratungsleistungen.

  2025 ermöglichten wir 297,4 Millionen zusätzliche Fahrten im öffentlichen Verkehr. Das entspricht etwa den jährlichen Fahrten mit der Amsterdamer U-Bahn.

Verkehrssektoren

Schiene Straße Stadtverkehr Innovativer Verkehr Luftverkehr Schifffahrt

Wir finanzieren ein breites Spektrum von Eisenbahnprojekten – vom Bau und der Modernisierung von Gleisen und Bahnhöfen bis hin zur Elektrifizierung. Außerdem fördern wir die Beschaffung und die Modernisierung von Schienenfahrzeugen für den Personen- und Güterverkehr, Bahnbetriebswerke und multimodale Schienenterminals.

Neben dem Ausbau der Schieneninfrastruktur und des transeuropäischen Schienennetzes bringen wir auch Innovationen voran. Mit Garantien der Europäischen Kommission im Rücken unterstützen wir innovative Bahnprojekte, die zu einem starken, wettbewerbsfähigen Schienenverkehr beitragen.

Dieser breite Ansatz spiegelt unser Engagement für einen effizienteren und nachhaltigeren Schienenverkehr wider und flankiert das Europäische Jahr der Schiene 2021, eine Initiative der Europäischen Kommission, die die Vorteile der Schiene als nachhaltiges, intelligentes und sicheres Verkehrsmittel hervorhob.>

Über unsere Investitionsplattform „Green Rail“ unterstützen wir Investitionen in das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit des Schienenverkehrs. Die Plattform finanziert auch Investitionen in die Elektrifizierung und neue Technologien, die helfen, die Herausforderungen der Dekarbonisierung zu bewältigen.

Die EIB fördert Projekte, bei denen es darum geht, den Verkehrsfluss in einem multimodalen Konzept zu verbessern, Straßen instand zu setzen und ihre Sicherheit zu verbessern, vor allem im TEN-V-Netz und in Kohäsionsregionen mit weniger gut ausgebauten Straßennetzen.

In Städten unterstützt die EIB Investitionen im Rahmen nachhaltiger Mobilitätspläne.

Nachhaltige Mobilität in Städten (darunter Fahrradfahren und Zufußgehen) wird von der EIB im Rahmen der EU-Ziele umfassend gefördert.

Die Projekte sollen Staus und negative Umweltfolgen verringern und gleichzeitig allgemeine soziale und wirtschaftliche Vorteile bringen, entweder durch die Verlagerung des privaten Pkw-Verkehrs auf nachhaltigere Verkehrsmittel und/oder einen effizienteren Verkehr. Stichworte sind Intermodalität, Automation, Digitalisierung und Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeuge.

Darüber hinaus bietet die Bank Beratung durch JASPERSELENA und die EIAH, um Investitionshürden abzubauen und bessere und solidere Projekte zu ermöglichen.

Die Einbeziehung innovativer Technologien aus anderen Sektoren wie Telekommunikation, Energie und Robotik gewinnt in der Verkehrsstrategie der Bank zunehmend an Bedeutung. Elektromobilität und alternative Kraftstoffe wie Wasserstoff werden für die Eindämmung der Klimafolgen immer wichtiger.

Die Digitalisierung führt zu einer besseren Nutzung öffentlicher Flächen und zu neuen Mobilitätsangeboten wie Car Sharing oder Ride Hailing. Autonome Fahrzeuge im Frachtverkehr, urbane Luftmobilität und die Personenbeförderung auf Abruf bringen weitere Neuerungen für Alltag und Arbeitswelt.

Die EIB fördert emissionsfreie Flugzeuge und Drohnen sowie die dazugehörige Infrastruktur.

Der Ausbau von Flughafenkapazitäten ist nach unserem Klimabank-Fahrplan nicht förderfähig.

Dagegen unterstützt die Bank weiterhin die Modernisierung und Ökologisierung der Luftfahrt. Wir finanzieren Investitionen, um Flughäfen und Flugsicherungsdienste ökologisch und operativ robuster zu machen. Das umfasst Maßnahmen, um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern, um Emissionen zu vermeiden und um die Sicherheit zu erhöhen.

Die EIB fördert Infrastruktur von Häfen und Binnenwasserstraßen, allerdings keine Anlagen, die dem Transport und der Lagerung fossiler Brennstoffe dienen. Wir fördern außerdem emissionsarme und emissionsfreie Flotten in der See- und Binnenschifffahrt, indem wir den Bau neuer und die Modernisierung vorhandener Schiffe finanzieren.

Welche Projekte fördern wir?

Von uns finanzierte Projekte sind:

  • Grün

Über die Fazilität für umweltfreundlicheren Verkehr (CTF) fördern wir den Einsatz alternativer Kraftstoffe und sauberer Technologien. Damit machen wir den Verkehr nachhaltiger, mit einem klaren Ziel: Wir wollen den Klimawandel bekämpfen und die ökologische Nachhaltigkeit stärken. Projektbeispiel: MetroGuagua Las Palmas  

  • Innovativ und wirksam

Innovation ist der Schlüssel zur Zukunft: zu einem CO2-armen, sicheren Verkehr und zur Entlastung von Europas Straßen. Wir finanzieren daher die Erforschung und Entwicklung hochmoderner Technologien: alternative Kraftstoffe, Brennstoffzellen, grüne Batterien, E-Mobilität, autonomes Fahren oder künstliche Intelligenz. Projektbeispiele: Grüner Saft für Europas Elektroautos und Stromtanknetz für ein saubereres Europa

  • Sicher

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) kosten Verkehrsunfälle jedes Jahr etwa 1,3 Millionen Menschen das Leben. Daher wollen wir den Verkehr sicherer machen. Zusammen mit der Europäischen Kommission haben wir die Beratungsplattform „Safer Transport Platform – Road Safety Advisory“ ins Leben gerufen. Sie soll Projekte fördern, die die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen.

  • Für alle zugänglich

Auch die soziale Dimension des Verkehrs ist uns bei unseren Finanzierungen wichtig. Wir suchen nach Antworten auf Herausforderungen, die durch die Alterung der Gesellschaft, durch Migration oder die geografischen Bedingungen entstehen. Projektbeispiel: Nachhaltige Straßen in Honduras. Im Mittelpunkt der europäischen Verkehrspolitik steht das transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-V). Es sorgt für einheitliche Verkehrs- und Netzverbindungen zwischen den EU-Ländern und ihren Nachbarstaaten und bringt die EU so näher zusammen.

EIB-Projekte in der Prüfungsphase

EIB-finanzierte Projekte

Projektstorys

Hier erwachen unsere Projekte zum Leben. Lesen Sie, was wir mit unserer Arbeit bewegen.

  •
    31 Januar 2024

    Nordmazedonien koppelt an

    Bahnverbindung an die bulgarische Grenze stärkt die Wirtschaft Nordmazedoniens und hält das Land auf EU-Kurs

    Infrastruktur Eisenbahn Verkehr Westbalkan Bulgarien Nordmazedonien Europäische Union Erweiterungsländer Westbalkan Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 29 Januar 2024

    Besser zweigleisig

    Slowenien baut neue 27 Kilometer lange Bahnverbindung zum Hafen Koper – für weniger Emissionen und Engpässe

    Infrastruktur Mobilität Verkehr Seeverkehr Slowenien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 18 Januar 2024

    Rollstuhl fahren mit Brille

    Munevo ersetzt herkömmliche Joystick-Steuerung durch eine smarte Steuerung mit Kopfbewegungen, um Menschen mit schwerer Muskelerkrankung mobiler zu machen

    Mobilität Verkehr Vereinigte Staaten Österreich Deutschland Finnland Niederlande Schweiz Frankreich Europäische Union EFTA-Länder Nordamerika Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur
  • 28 November 2023

    Frankreich lädt auf

    Neue Gigafabrik für Lithium-Ionen-Batterien in Frankreich schafft Arbeitsplätze und bringt saubere Mobilität für Europa

    Verkehr InvestEU Frankreich Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie
  • 27 November 2023

    Fahrplan gegen Übergriffe in Bus und Bahn

    Barcelonas ÖPNV-Unternehmen TMB entwickelt mithilfe der EU Präventionsplan gegen sexuelle Belästigung in Bus und Bahn

    Verkehr InvestEU Diversität und Geschlechterfragen Spanien Europäische Union Soziale Infrastruktur
  • 23 November 2023

    Roboter bringen E-Verkehr ins Rollen

    Die niederländische Firma Rocsys will mit Laderobotern die E-Mobilität attraktiver machen und setzt auf adaptierte Medizintechnik für mehr Tempo bei der grünen Wende

    Mobilität Verkehr InvestEU Niederlande Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 23 November 2023

    „Wir werden sie niemals im Stich lassen“

    Wasser, Strom, Wärme und Gesundheit: Von Krankenhäusern bis zum Verkehr reicht die Hilfe der EIB für ukrainische Städte, um die Versorgung aufrechtzuerhalten

    Infrastruktur Verkehr Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur Energie
  • 15 November 2023

    Neue Gleise, neue Züge, neue Technik

    Von München bis Monopoli: Innovative Finanzierungen für den Schienenverkehr ermöglichen geringere Emissionen und kürzere Pendlerzeiten in Deutschland und Italien

    Infrastruktur Mobilität Verkehr InvestEU Italien Deutschland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur
  • 25 Oktober 2023

    Alles Gute kommt von oben

    Deutsche Drohnen-Firma revolutioniert die letzte Meile mit der nachhaltigen Lieferung von Gütern und Medizin

    Verkehr InvestEU Deutschland Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 21 September 2023

    „Mit voller Kraft voraus“

    Deutsches Logistik-Start-up InstaFreight startet nach Corona europaweit mit digitalem, klimafreundlichem Gütertransport durch

    Risikokapital und Eigenkapital Infrastruktur Risikokapital Mobilität Verkehr Venture Debt Deutschland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
Weitere Storys  

