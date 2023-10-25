© Wingcopter Tom Plümmer

„Viele Menschen starben, nur weil sie nicht an einfache Medikamente wie Schmerzmittel oder Oxytocin kamen. Kleine Krankenhäuser waren schwer erreichbar und die Straßen schlecht“, erinnert sich Plümmer. „Als ich wieder in Deutschland war, habe ich mir überlegt, wie ich die Drohnen anders nutzen könnte. Ich wollte damit nicht filmen, sondern Medikamente, Laborproben, Blut oder Impfstoffe transportieren und so Leben retten.“

2015 hörte Plümmer von Jonathan Hesselbarth, der im Keller seines Elternhauses neuartige Drohnen baute. „Ich suchte nach einem Gerät, das Ladung über große Strecken transportieren kann, und er hatte einen Prototyp dafür“, berichtet Plümmer. „Bei unserem ersten Treffen merkte man: Hier waren zwei Menschen, die darauf brannten, Probleme anzupacken und etwas zu verändern.“

Zu den beiden gesellte sich Wirtschaftsingenieur Ansgar Kadura, und so entstand 2017 im hessischen Weiterstadt die Firma Wingcopter. Seitdem hat sich der Wingcopter 198 in vielen kleinen kommerziellen und humanitären Projekten bewährt. Weltweit versorgt er Menschen mit Medikamenten und Waren des täglichen Bedarfs.

Plümmer: „Wir wollen mit effizienter, nachhaltiger Drohnentechnologie Leben retten und Lebensbedingungen verbessern, überall auf der Welt.“

Die weltweit erste Triple-Drop-Lieferdrohne

Die Wingcopter-Drohne ist ein beeindruckendes Stück Technik. Ihr futuristisches, aerodynamisches Design weckt Science-Fiction-Assoziationen, auch dank der enormen Flügel mit einer Spannweite von 198 Zentimetern und der acht Rotoren. „Wenn man mal von den schweren und unheimlichen Militärdrohnen absieht, sehen Drohnen normalerweise eher aus wie Spinnen, mit kleinen Armen überall und vielen Rotoren“, erklärt Plümmer.

Wingcopter ging es beim Design allerdings nicht allein um die Ästhetik. Der Wingcopter 198 kann wie ein Helikopter senkrecht starten und dann so effizient und schnell fliegen wie ein Flächenflugzeug. Möglich macht das der patentierte Schwenkrotor-Mechanismus. So kann die Drohne nach dem Start direkt in einen horizontalen Flug übergehen.

„Wenn der Wingcopter die gewünschte Flughöhe erreicht hat, schwenken alle vier inneren Rotoren um 90 Grad. Damit wird aus der Drohne in Sekunden ein unbemanntes Flugzeug“, so Plümmer. „Durch diesen nahtlosen Übergang sind Reichweiten von bis zu 110 Kilometern möglich und sogar eine Guinness-Weltrekordgeschwindigkeit von 240 Stundenkilometern.“