Wenn Saskia Melches mit ihren leuchtend pinken Haaren und ihren stylishen Google Glasses im Elektrorollstuhl durch Ostfildern fährt, ist sie nicht zu übersehen.

Saskia leidet an GNE-Myopathie, einer seltenen fortschreitenden Muskelerkrankung. Elf Jahre lang hatte sie ihren Rollstuhl mit einem Joystick gesteuert. Aber dann fiel ihr das immer schwerer, vor allem wenn es kalt war, weil Arme und Hände schwächer wurden.

Doch sie wollte ihre Unabhängigkeit nicht verlieren und suchte nach einer anderen Lösung. Sie war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In München hatte das Start-up Munevo ein intelligentes System zur Rollstuhlsteuerung – munevo DRIVE – entwickelt, das 2019 auf den Markt kam.

Claudiu Leverenz, der Erfinder, studierte Informationssysteme an der Technischen Universität München. In einer Arbeitsgruppe experimentierte er mit der Smart-Glass-Technologie, um herauszufinden, ob sich damit auch elektrische Rollstühle steuern ließen.

Nach seinem Abschluss verfolgte er die Idee weiter und gründete mit drei Partnern, darunter dem Ingenieur Konstantin Madaus, das Unternehmen munevo.

„Wir wollen Menschen helfen, die ihren Rollstuhl nur mit dem Kopf steuern können“, sagt Konstantin. „Manche können sogar das im Lauf der Zeit nicht mehr, etwa wenn sie an Amyotropher Lateralsklerose (ALS) erkrankt sind.“