Von Tamar Shiloh Vidon und Manuela La Gamma

Als Barcelonas ÖPNV-Unternehmen Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) mit der EIB über Kredite für neue Schienenfahrzeuge, Elektrobusse und Ladeinfrastruktur verhandelte, stellte sich heraus, dass es noch ein weiteres Problem zu lösen galt. Wie viele andere Verkehrsunternehmen musste TMB sich bei der Erstellung seiner Leitlinien für soziale Verantwortung und Chancengleichheit mit der Frage befassen, wie sich sexuelle Belästigung und Diskriminierung in seinen Bussen und Bahnen verhindern lassen.

„Ursprünglich wollten wir mit unserem Plan nur sexuellen Übergriffen gegen Frauen vorbeugen“, sagt Raquel Diaz, bei TMB für soziale Verantwortung, Frauen und Diversität zuständig. „Jetzt enthält er auch spezifische Maßnahmen gegen LGBTIQ+-feindliches Verhalten in öffentlichen Verkehrsmitteln.“

Das Unternehmen trieb die Umsetzung des Plans weiter voran und definierte Indikatoren, um seine Wirkung zu messen. Dabei wurde es von EIB-Fachleuten und Mobilitäts- und Gendersachverständigen aus Spanien, Portugal und Deutschland beraten und von der InvestEU-Beratungsplattform finanziell unterstützt.

„TMB hatte bereits einen Plan zur Prävention von sexueller Belästigung und LGBTIQ+-feindlichen Übergriffen veröffentlicht“, erzählt Manuel Pastor de Elizalde, EIB-Experte für urbane Mobilität. „Sie waren schon weit gekommen, aber der Plan steckte noch in den Kinderschuhen.“

Aufbau vertrauenswürdiger Meldeprozesse

Eine Umfrage der katalanischen Regierung im Jahr 2020 ergab, dass 17 Prozent aller Straftaten in der Region in öffentlichen Verkehrsmitteln stattfinden und 60 Prozent der Opfer Frauen sind. 91,6 Prozent der Frauen zwischen 16 und 25 Jahren gaben an, in öffentlichen Verkehrsmitteln belästigt worden zu sein.

„Im Gegensatz zu anderen Projekten will man bei Projekten zur Prävention von sexueller Belästigung zunächst nicht einen Rückgang der Meldungen erreichen, um zu zeigen, dass weniger Übergriffe stattfinden“, sagt Carmen Niethammer, Senior Gender Specialist bei der EIB. „Wir wollen, dass die Zahl der Meldungen steigt und das Problem gelöst wird.“

„Wir alle wissen, dass diese Dinge passieren“, so Niethammer weiter, „die Frage ist daher, wie wir das Vertrauen in die Meldeprozesse erhöhen können?“

Mit dem Thema befasste sich auch eine Umfrage der EIB, die 2023 abgeschlossen wurde.