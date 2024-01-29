Der Hafen der slowenischen Küstenstadt Koper gehört zu den vier wichtigsten Seehäfen im Ostsee-Adria-Korridor, einer Hauptachse im transeuropäischen Verkehr. Für den Weitertransport auf der Schiene gibt es derzeit nur eine 1967 gebaute, eingleisige Strecke. Mit der aktuellen und künftigen Nachfrage kann sie nicht Schritt halten. „Koper ist der einzige Hafen Sloweniens und über die Jahre stetig gewachsen“, sagt Tjaša Potisk, Senior Associate bei der Projektentwicklungsgesellschaft 2TDK Druzba. Über die aktuelle Bahnstrecke lässt sich die Schiffsfracht nicht immer problemlos verteilen. Es fehlt an moderner Straßen- und Schieneninfrastruktur.

Mit einem zweiten Gleisstrang wird 2TDK mehr Fracht von der Straße auf die Schiene verlagern und so CO 2 einsparen. Vom Streckenausbau profitieren auch Handel und Wirtschaft in der Küstenregion. Die Europäische Investitionsbank stellt der 2TDK einen Kredit über 250 Millionen Euro für den neuen 27 Kilometer langen zweigleisigen Abschnitt bereit. Er verbindet das Dorf Divača, einen Eisenbahnknoten nahe der italienischen Grenze, mit dem Hafen Koper.

Die neue Strecke führt durch sieben Tunnel und über drei Viadukte. Rund 75 Prozent der Route verlaufen unterirdisch.