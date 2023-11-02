Die bulgarischen Häfen spielen eine zunehmend wichtige Rolle dabei, Länder weltweit mit Lebensmitteln aus der Ukraine zu versorgen. Aber sie sind ein Nadelöhr, und oft stauen sich die Schiffe. Das führt zu zusätzlichen CO 2 -Emissionen und Kosten für Verschiffer, Frachtführer, Unternehmen – und letztlich für die Menschen am Ende der Kette. Deshalb baut die Buildcom-Gruppe, eines der führenden Unternehmen für Getreidehandel und -verarbeitung des Landes, ein großes neues Hafenterminal in Varna an der Schwarzmeerküste.

„Die Häfen in Bulgarien und insbesondere in Varna sind veraltet, und ihre Umschlagskapazität ist begrenzt“, sagt Tsvetelina Gancheva, zuständig für Beziehungen zu Finanzinstituten bei Oliva AD, dem größten bulgarischen Hersteller von Sonnenblumenöl und der wichtigsten Buildcom-Tochter. „Für große Schiffe sind die Häfen von Varna nicht tief genug, und die regionalen Häfen haben nicht genug Kapazitäten für den Umschlag von Stückgut.“

Jetzt kann die Buildcom-Gruppe dieses Problem lösen – dank eines Kredits der EIB von 50 Millionen Euro an ihre Tochtergesellschaft Logistic Centre Varna EAD. Ein neues Terminal wird es ermöglichen, einen Teil des derzeit stadtnahen Hafenumschlags an den Beloslav-See in der Nähe von Varna zu verlagern.

Der Kredit ist durch eine Garantie unter dem InvestEU-Programm besichert.

Ein neues Terminal und tiefere Fahrrinnen für den Hafen von Varna

Als Russland 2022 in die Ukraine einmarschierte, wurde offensichtlich: Die Infrastruktur der bulgarischen Häfen war zu lange vernachlässigt worden. In Rumänien konnte der Hafen von Constanta die vielen Getreidefrachter aus der Ukraine nicht mehr abfertigen, sie aber auch nicht nach Varna umleiten, weil dort ebenfalls keine Kapazitäten vorhanden waren.

Mit der Modernisierung des Hafens von Varna wird sich das ändern. Damit einhergehend wird sich die Ernährungssicherheit verbessern, der Seeverkehr wird umweltfreundlicher, und das Wirtschaftswachstum in der Region wird gefördert, weil lokale Agrarerzeuger leichter exportieren können.