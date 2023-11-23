Jahrelang wunderte sich Crijn Bouman, warum Unternehmen so viel Zeit in Elektroautos stecken, den Ladevorgang aber vernachlässigen? Als passionierter E-Fahrer beschloss er, das zu ändern.

„Die Elektromobilität setzt sich immer mehr durch“, so Bouman. „Alle sollen jetzt auf erneuerbare Energie umstellen.“

Um neuartige Ladesysteme ins Spiel zu bringen, gründete Bouman 2019 zusammen mit zwei Robotikexperten die Firma Rocsys. Das Unternehmen im niederländischen Rijswijk entwickelt Geräte mit Roboterarmen, die das Ladekabel mit dem Fahrzeug verbinden. Dank ihrer Tastsensoren können die Roboter menschliche Bewegungen nachahmen. ROC-1, das Gerät der ersten Generation, wird bereits in Häfen, in der Logistik und im Flottenbetrieb eingesetzt.

Die Technologie könnte viele, die heute noch zögern, zum Abschied vom Verbrenner bewegen – Probleme beim Laden werden oft als Gründe genannt, die vom Wechsel abhalten. Rocsys will mit seinen Robotern das Laden so einfach und bequem machen, dass sich mehr Leute für E-Autos entscheiden. Für das Klima würde das viel bringen. Schließlich steigen die CO 2 -Emissionen im Verkehr weltweit, obwohl sie sinken müssten.

Deshalb erhielt Rocsys für die Weiterentwicklung seiner Technologie im Juli 2023 einen Kredit über 18 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank. Die Finanzierung fällt unter das Programm InvestEU, mit dem die Europäische Kommission Investitionen in Innovation, soziale Teilhabe und Beschäftigung fördert.

Medizintechnik als Vorbild

Bouman war schon vor Rocsys als Unternehmer in Sachen Ladegeräte unterwegs: Ab 2005 entwickelte er mit seiner ersten Firma Epyon Schnelllader für E-Autos. Damals gab es weder genug Ladestationen noch branchenweite Standards. Da wollte er ansetzen, um die Elektromobilität voranzubringen.

„Als ich mit Epyon an den Start ging, hieß es, E-Autos würden sich nicht durchsetzen“, erzählt er. „Niemand wolle sie kaufen.“

Aber Bouman war sich sicher: Die Leute würden ihre Meinung ändern, wenn die Technik besser würde. Rocsys, seine neue Firma, stand zunächst vor dem Problem, dass Roboter sehr teuer sind. Mit dem Erstprodukt ROC-1 fand er aber eine kostengünstige Lösung. Inspirieren ließ er sich dabei von tragbaren Robotern in der Medizin, den sogenannten Exoskeletten. Das sind motorgetriebene Geräte, die am menschlichen Körper befestigt werden und Bewegungen unterstützen.