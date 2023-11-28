© AESC Anastasia Walch-Guinebert

„Wenn bei einem Produkt die Qualität nicht stimmt, ist es an uns, Lösungen zu finden“, erzählt sie. „In meinem Job kann ich etwas für das Klima und die Welt um mich herum tun.“

Bis 2025 will AESC im nordfranzösischen Douai eine neue Batterie-Gigafabrik hochziehen. Dann wird ihre Arbeit noch wichtiger. In der ersten Phase baut das Werk fortschrittliche Lithium-Ionen-Batterien für den neuen Echo 5 von Renault (die elektrische Version des legendären Renault 5 aus den 70er- und 80er-Jahren) und für den Elektro-SUV 4ever. Zunächst ist eine jährliche Produktionskapazität von bis zu neun Gigawattstunden für 200 000 Elektrofahrzeuge geplant.

Später soll der Standort Douai weiter wachsen und in drei Stufen bis 2030 eine jährliche Kapazität von 24 bis 30 Gigawattstunden erreichen.

Von der Europäischen Investitionsbank bekommt AESC dafür Direktkredite von insgesamt 337,2 Millionen Euro und weitere 112,8 Millionen Euro indirekt über beteiligte Geschäftsbanken. Die Verträge wurden im September 2023 unterzeichnet.

„AESC bringt Spitzen-Know-how nach Frankreich und fördert damit die nachhaltige Entwicklung der Batterieindustrie in Europa“, erklärt Olivier Kueny, der bei der Europäischen Investitionsbank an der Finanzierung mitwirkte. „Das Projekt trägt außerdem zur Reindustrialisierung der Region Hauts-de-France bei, die auch als neues ‚Battery Valley‘ bezeichnet wird. Und es ist Teil der Strategiewende bei Renault.“

Was ist eine Gigafabrik?

Gigafabriken sind große Anlagen für den Bau von Batterien für Elektrofahrzeuge, Speicherlösungen für erneuerbare Energien und damit verbundene Technologien. Sie spezialisieren sich auf ein bestimmtes Produkt und stellen es in großem Maßstab her. Anders als herkömmliche Fabriken, die kleiner sind und meist verschiedene Produkte fertigen. Die Gigafabrik von AESC in Douai wird Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge in Masse produzieren.

„Wir haben da verschiedene Arten von Maschinen, die Produkte ganz präzise herstellen und perfekt aufeinander abgestimmt sind“, erklärt Walch-Guinebert, die bei AESC zusammen mit den besten Nachwuchskräften aus Japan, China, den Vereinigten Staaten und Europa ein spezielles Ausbildungsprogramm für Gigafabriken durchlaufen hat.