Damit die Tiere frei haben

Roman Plewka verkleinert den ökologischen Fußabdruck von Lebensmitteln FORMO

Die Idee für Formo hatte Plewka vor acht Jahren, als er bei einem auf Lebensmittel spezialisierten Risikokapitalgeber anheuerte. Damals überlegte er, welche Innovation er in diesem Bereich auf den Weg bringen könnte.

„Gutes Essen macht mich glücklich, aber irgendwann habe ich über die Auswirkungen auf Gesellschaft, Tierwohl und den Planeten nachgedacht“, sagt Plewka. „Dabei wurde mir klar: Wir müssen weg von der Vorstellung, dass sich Nachhaltigkeit und Genuss ausschließen.“

Formo bietet zwei Hauptprodukte an: den Brie-artigen Weichkäse Camembritz und Frischhain, eine Art Frischkäse-Aufstrich. Die Produkte sind nicht nur lecker, sondern auch nachhaltig. Davon profitieren Mensch und Planet.

„Formos Technologie verkleinert den ökologischen Fußabdruck der Lebensmittelindustrie und wirkt dem Klimawandel entgegen“, sagt Diogo Machado Mendes, ein Wirtschaftswissenschaftler, der bei der EIB an dem Projekt beteiligt war.