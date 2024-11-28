2021 fragte sich Morten Sommer, Mikrobiologe an der Danmarks Tekniske Universitet, ob man mithilfe von Mikroben auch gesündere, umweltfreundlichere Lebensmittel produzieren könne. Zusammen mit seiner Kollegin Leonie Jahn sprach er mit Rasmus Toft-Kehler, mit dem er schon mehrere Biotech-Unternehmen gegründet hat, über das Potenzial von Mikroben.

Die drei wussten so einiges über Mikroben und deren Potenzial, aber sie hatten keine Ahnung, wie man leckere Lebensmittel erzeugen kann. Also nahmen sie Kontakt mit dem bekannten Küchenchef und Gastronom Claus Meyer auf. Das von Meyer mitgegründete Restaurant Noma hat drei Michelin-Sterne und gilt als eines der besten der Welt.

„Das Grunddilemma war: ‚Essen ist einerseits etwas Fantastisches und andererseits eines der größten Probleme auf unserem Planeten‘“, erinnert sich Randi Wahlsten, Chief Executive Officer des neu gegründeten Unternehmens Matr Foods. „Die Lebensmittelproduktion verschärft Ungleichheiten, schadet der Natur und verursacht letztlich eine Gesundheitskrise.“

Wahlsten trat wenige Monate nach der Gründung von Matr Foods im Jahr 2021 in das Unternehmen ein. Sie hatte bereits über zehn Jahre in der Lebensmittelindustrie gearbeitet und wollte sich für eine nachhaltigere Produktion engagieren. Als Erstes kam ihr die begrenzte Auswahl an Fleischalternativen in den Sinn, die es damals gab. „Wenn wir Fortschritte bei der Nachhaltigkeit machen wollen, müssen wir einen besseren Ersatz für Fleisch finden, da war ich mir sicher“, erinnert sie sich. „Denn alles, was in dieser Richtung damals angeboten wurde, war hochverarbeitet und aus gastronomischer Sicht wenig spannend.“