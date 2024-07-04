Der Thunfisch kann einem leidtun. Von keinem anderen Fisch vertilgen wir weltweit mehr. Kein Wunder: Er ist lecker und eine relativ kostengünstige Proteinquelle. Rund eine halbe Milliarde Kilo Thunfisch essen wir Menschen pro Jahr – in Salade Niçoise, Vitello Tonnato, Sandwiches und zig anderen Gerichten.

Das bleibt nicht ohne Folgen. Überfischung ist eine davon: Nach Angaben der International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) werden 13 Prozent des Thunfischbestands schneller gefangen als sie nachwachsen können. Beifang ist ein weiteres Problem. Die für Thunfische gedachten Haken und Netze fangen auch Schildkröten, Delfine und andere Fische, die halbtot oder tot zurück ins Meer geworfen werden. Selbst der Mensch kommt nicht ungeschoren davon, denn auf Thunfischfängern kommt es zu Menschenrechtsverletzungen bis hin zu Sklaverei.

BettaF!sh, ein Start-up aus Berlin, bietet Thunfischfans jetzt eine pflanzliche und ozeanfreundliche Alternative: TU-NAH wird aus Meeresalgen gemacht und umgeht die dunkle Seite der Thunfischindustrie.

2023 schaffte es das Unternehmen in die Endrunde des Wettbewerbs für Soziale Innovation, mit dem das EIB-Institut innovative Firmen auszeichnet, die gesellschaftlich, ethisch oder ökologisch etwas bewirken.