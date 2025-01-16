Gropper ist seit 1929 in Familienbesitz, mittlerweile in der dritten Generation. Ihre Rohmilch bezieht die deutsche Molkerei von 780 Milchbetrieben in einem Umkreis von rund 160 Kilometern rund um Bissingen in Bayern. Dabei setzt das Unternehmen auf Partnerschaft. Die Lieferverträge laufen über zwei bis drei Jahre und bieten faire Preise, die sich am Marktdurchschnitt orientieren.

„Wir pflegen enge Beziehungen zu unseren Lieferanten – mit ständiger Kommunikation und intensivem Austausch. Das fördert Vertrauen und stärkt das Wachstum auf beiden Seiten“, erklärt Eigentümer und Geschäftsführer Heiner Gropper. „So bauen wir eine stabile, nachhaltige Lieferkette für die Zukunft auf.“

Doch der Milchmarkt ist fragmentiert. Es gibt nur wenige große Anbieter, die grenzübergreifend tätig sind. Entsprechend schwierig ist es, Finanzierungen für neue Ideen zu erhalten. Gropper, das mittlerweile auch Smoothies, Säfte und Milchmischgetränke im Angebot hat, wandte sich dafür an die Europäische Investitionsbank.

Die Bank der EU gab dem Unternehmen im September 2024 einen Kredit über 49 Millionen Euro für die Modernisierung seiner Anlagen. Mit dem Geld will Gropper seinen Erdgasverbrauch reduzieren und durch die Automatisierung seiner Lagerung und Logistik auch die Emissionen senken. Auch neue Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien sind geplant.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Gropper, weil es ein Familienunternehmen ist“, sagt Karol Czarnecki, der bei der EIB an dem Projekt mitarbeitet. „Unternehmen wie Gropper sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Sie beeindrucken mit einer Kombination aus geschäftlicher Stabilität und Managementgeschick. Durch die Zusammenarbeit haben wir wertvolle Einblicke in den Markt erhalten.“