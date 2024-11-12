EIB unterstützt wegweisendes Forstprojekt in Côte d’Ivoire

EIB

Auf der UN-Klimakonferenz (COP29) hat die Europäische Investitionsbank (EIB) einen Kredit von 150 Millionen Euro für die Strategie zur Erhaltung, Wiederaufforstung und Ausweitung der Wälder von Côte d‘Ivoire angekündigt. Die Strategie ist auf das Abidjan Legacy-Programm von Staatspräsident Alassane Ouattara abgestimmt. Ziel ist es, die Entwaldung und Bodendegradation zu bekämpfen und die Wiederaufforstung von Wäldern und Agroforstwirtschaft zu fördern.

Das Projekt soll die Wälder in Côte d’Ivoire schützen, aufforsten und ausweiten. Hierzu sollen im Rahmen eines breiten nationalen Programms zur Aufforstung und Waldregeneration ausgewählte kapitalintensive Strukturinvestitionen und Investitionen in immaterielle Vermögenswerte finanziert werden.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Ich freue mich über die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen Côte d’Ivoire und unseren Teams in der EIB. Wir sind bereit, weiterhin starke strategische Partnerschaften aufzubauen und Côte d’Ivoire auf seinem Weg in eine nachhaltige Zukunft zu unterstützen. Wir wissen, dass Wälder als Kohlenstoffsenken CO 2 speichern und dadurch unsere Emissionen verringern. Das heute angekündigte Projekt wird zum Schutz und zur Ausweitung der Wälder beitragen und die Lebensgrundlage der von den Wäldern abhängigen lokalen Gemeinschaften stärken.“

Vizepräsident Fayolle gab die Finanzierung auf der COP29 in Anwesenheit von Laurent Tchagba, dem ivorischen Minister für Wasser und Wälder, bekannt.

Die EIB hat in 52 afrikanischen Ländern mehr als 59 Milliarden Euro bereitgestellt. Gefördert wurden Infrastrukturprojekte, innovative Unternehmen, erneuerbare Energien, der öffentliche Sektor und die Privatwirtschaft – von Kleinstbetrieben bis hin zu großen multinationalen Konzernen. Die EIB ist ein wichtiges Instrument der Europäischen Union und trägt seit Jahrzehnten zur Stärkung der Partnerschaft zwischen den beiden Kontinenten bei.

Die EIB Global, der 2022 gegründete Geschäftsbereich der EIB, ist auf Entwicklungsfinanzierungen spezialisiert und fördert Klimaprojekte, innovative Investitionen, nachhaltige Lebensweisen und neue Wege zur Unterstützung von Menschen, die unter schwierigsten Bedingungen leben. Sie bringt die Bank näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen. Ihre Aktivitäten sind ein Beleg dafür, dass Entwicklungskredite und finanzielle Partnerschaften das Wachstum beschleunigen, ländliche Gebiete wohlhabender und Städte innovativer machen und Volkswirtschaften für eine bessere Zukunft stärken.