Ioannis Kasinopoulos und sein Freund Yiannis Zambas gründeten 2023 Electryone AI, mit „voller Überzeugung, aber ohne Geld von außen“. Überzeugt waren die beiden vor allem von ihrem Produkt, einer KI-Software, die Batterien für erneuerbare Energie effizienter und rentabler macht. Und davon, dass der Übergang zu einer sauberen, grünen Wirtschaft wichtig ist. Ohne das nötige Geld trug sie ihre Überzeugung allerdings nicht weit.

Die beiden jungen Zyprer, die zuvor bei Meta, McKinsey und Palantir gearbeitet hatten, warben von London und Spanien aus intensiv um Pre-Seed-Investoren und Business Angels wie etwa Genesis Ventures, eine griechische Risikokapitalgesellschaft, die vom Europäischen Investitionsfonds (EIF) unterstützt wird. Dann kam die große Überraschung: Sie erhielten Risikokapital aus ihrem Heimatland, wo Start-up-Förderung bisher weitgehend ein Fremdwort ist. Dahinter stand der 26 Millionen Euro schwere Risikokapitalfonds 33East Venture Capital aus Nikosia mit Rückendeckung durch den Cyprus Equity Fund. 400 000 Euro investierte der Fonds im Januar 2025 in Electryone AI.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung aus Zypern“, sagt Kasinopoulos, der aus Nikosia stammt. „Wir haben versucht, hier an Kapital zu kommen, leider ohne Erfolg. Zwar gibt es Unternehmen im Energiebereich, aber die kennen sich nicht mit Software oder Risikokapital aus. Ihnen war das Risiko zu groß.“

Für Tech- und Innovations-Start-ups in Zypern könnte der neue Fonds von 33East ein Gamechanger sein – und abgewanderte junge Talente zurückholen, vor allem aus London. Obwohl Zypern in der EU laut dem Global Entrepreneurship Monitor bei unternehmerischer Tätigkeit in der Gründungsphase auf dem siebten Platz liegt, ist Risikokapital im Land kaum zu finden. Dies zeigt ein Bericht des Zentrums für Unternehmertum der Universität von Zypern.

„Für Start-ups gibt es bisher keinen vorgezeichneten Weg, den sie gehen könnten, deshalb machen sie entweder zu oder gehen ins Ausland, um dort an Geld zu kommen“, erklärt Yiannis Eftychiou, einer der beiden Gründer von 33East, die ihr Unternehmen nach der Lage Zyperns auf dem 33. Längengrad benannt haben. „Viele schlaue Köpfe haben Zypern verlassen, trotzdem sehen wir hier enorme Chancen.“