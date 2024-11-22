„Drei Monate lang pendelte ich jeden Tag für den Unterricht von Paphos nach Limassol“, erzählt er. „Denn es gab kaum Wohnungen, zumindest keine, die für uns Studierende bezahlbar waren.“

Ursprünglich wollte Konstantinos Karseras nach Limassol ziehen, um sein Multimedia- und Grafikstudium an der Cyprus University of Technology aufzunehmen. Das klappte wegen der Corona-Lockdowns nicht. 2022 nahm die Universität den normalen Lehrbetrieb wieder auf, und Karseras stand vor einer unerwarteten Herausforderung: Wo sollte er in Limassol wohnen?

Konstantinos Karseras EIB

Nach monatelanger Suche fand Karseras endlich ein Dach über dem Kopf. Aber jedes Jahr stehen Hunderte Erstsemester vor demselben Problem. Deshalb baut die Cyprus University of Technology jetzt erschwingliche Unterkünfte für ihre Studierenden und modernisiert ihre Campusanlagen in Paphos und Limassol. Geplant sind über 700 neue Wohnheimplätze sowie der Ausbau der Lehr-, Forschungs- und Sporteinrichtungen der Universität.

„Mit dieser Initiative schaffen wir Unterkünfte für ein Drittel unserer Bachelor-Studierenden. Damit sind an unserer Universität mehr Wohnheimplätze verfügbar als an allen anderen zyprischen Universitäten“, freut sich Universitätsrektor Panayiotis Zaphiris, der bei diesem Projekt eng mit den Studierenden zusammenarbeitet.

Die Europäische Investitionsbank hat 2024 einen Kredit über 125 Millionen Euro unterzeichnet, um die Universität und die Stadt Paphos bei ihren ehrgeizigen Projekten zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass die geplanten Wohnheime nachhaltig sind und höchsten Standards entsprechen.

„Die Studierenden freuen sich sehr“, sagt Karseras, der sich inzwischen als Vertreter im Hochschulrat für Kommilitoninnen und Kommilitonen einsetzt, die vor demselben Problem stehen. „Eine Hochschulausbildung ist heutzutage besonders attraktiv, wenn die Universität nicht nur Bildung, sondern auch eine Unterkunft vermittelt.“