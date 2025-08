Alessandra Nedkov Fierro, Fünftklässlerin an der Viscontini-Schule, riecht an den Blumen, die sie und ihre Schulkameraden gepflanzt haben. „Ich fühle mich meistens sehr wohl in meiner neuen Schule.“

Die Viscontini-Schule will ein Modell für beispielhafte Ideen und Methoden werden, die landesweit angewandt werden können. Es gibt jedoch kein Patentrezept für ein besseres Lernumfeld. Ein Konzept, das sich an einer städtischen Schule bewährt, kann in einem eher ländlichen Umfeld versagen.

Colombo und Franco fühlen sich in der Via Viscontini wieder zuhause. Allerdings haben sich ihre didaktischen Ansätze verändert. Einer der Grundsätze von „Constructing Education“ lautet Lernen findet überall statt. Deshalb müssen Schulen so ausgelegt sein, dass die Kinder immer und überall etwas lernen.

Durch die Flexibilität der neuen Räumlichkeiten können die Lehrerinnen und Lehrer auch stärker auf die individuellen Lernbedürfnisse eingehen. Kinder sollen im Unterricht nicht mehr still auf ihrem Stuhl sitzen und zuschauen. Sie sollen ihn aktiv mitgestalten, ihre individuellen Fähigkeiten einbringen und sich mit Themen beschäftigen, die sie zum Lernen motivieren.

„Unser Erfolg bemisst sich am Erfolg unserer Schülerinnen und Schüler“, erklärt Colombo.