Die Nova School of Business and Economics stärkt die Hochschullandschaft in Portugal und eröffnet neue akademische und berufliche Möglichkeiten für zukünftige Führungskräfte in der Wirtschaft
Der neue Campus der Nova School of Business and Economics (Nova SBE) in Carcavelos ist eine wichtige Neuerung für die Hochschullandschaft in Portugal.
Er hat das universitäre Ökosystem im Land verändert und bietet den knapp 3 200 Studierenden auf seinen 84 000 Quadratmetern eine moderne, anregende Lernumgebung.
„Der Campus ist ein offener Raum, offen für Menschen, für den Dialog und für neue Chancen, und ermöglicht so einen neuen Lebensstil – den NOVA Way of Life“, erklärt Pedro Oliveira, Direktor der Nova SBE. „Er ist ein entscheidendes Element für unsere Mission: die Entwicklung von Talent und Wissen mit internationalem Anspruch. Dank des neuen Campus haben wir ein kräftiges Wachstum verzeichnet und unseren Status als eine der wichtigsten Business Schools in Europa gefestigt, wie die Rankings der Financial Times beweisen.“
Nach dem Beginn der Bauarbeiten im Jahr 2016 war der neue Campus rechtzeitig zum Studienjahr 2018–2019 fertig, mit modernen Hörsälen, Seminarräumen, Büros, einer Bibliothek, Sporteinrichtungen, Mensas sowie neuen Studierendenunterkünften.
Seine Einweihung war ein wichtiges Ereignis für die Universität. Gefeiert wurde die Verbindung zwischen der akademischen Tradition und der innovativen unternehmerischen Ausrichtung der Nova SBE.
Die ehrgeizige Vision eines neues Universitätscampus wurde im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa finanziell unterstützt. Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergab dafür einen Kredit von 16 Millionen Euro.
Dies war eines der ersten Projekte des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) in Portugal. Die EIB hat damit gezeigt, wie sie sich für den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt stark macht. Durch die Investition in Wissen und Innovation bereitet dieses Projekt den Weg für gut ausgebildete künftige Generationen, die über umfassende, zeitgemäße Fähigkeiten verfügen.
Internationalisierung als Ziel
Die Nova SBE hat sich vorgenommen, den akademischen Einfluss der Neuen Universität Lissabon zu erweitern und ihren Ruf als Einrichtung zu festigen, die Studierende, Unternehmen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt anzieht.
Die Internationalisierung ist ein wichtiger Teil ihrer Strategie. Die Nova SBE sieht sich als Campus, der Dialog und Diversität fördert.
Mit dem Campus-Projekt vergrößert die Universität nicht nur ihre Kapazitäten, sie geht auch neue Wege im akademischen Bereich und in der Forschung und Entwicklung.
Durch innovative Lehrmethoden, die interaktives und individualisiertes Lernen betonen, positioniert sich die Nova SBE als Vorreiterin der betriebswirtschaftlichen Ausbildung in Europa.
„Mit der Finanzierung hat die EIB nicht nur den notwendigen Campus-Ausbau der Nova SBE unterstützt, sondern auch die zentrale Rolle der Universitäten bei der Förderung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit gestärkt. Das war das Hauptziel“, so António Almeida, Principal Advisor bei der EIB.
Talent, Innovation und Nachhaltigkeit
Durch strategische Partnerschaften mit anderen renommierten Universitäten und internationalen Unternehmen zieht die Nova SBE Studierende und Lehrpersonal aus aller Welt an und bietet ihnen ein reiches Bildungserlebnis mit vielfältigen kulturellen und beruflichen Perspektiven. Die Partnerschaften ermöglichen zudem einen akademischen Austausch und gemeinsame Forschungsmöglichkeiten. Auch das bereichert Lehre und Forschung.
Ihren modernen Campus in Carcavelos nutzt die Nova SBE auch für akademische Events und Unternehmensveranstaltungen. So schlägt sie eine Brücke zwischen Wissenschaft und Geschäftswelt.
Der Campus ist ein Zentrum für Innovation und Entrepreneurship, mit verschiedenen Initiativen und Programmen für Start-ups und neue Unternehmen von Studierenden und Alumni. So vermittelt das Venture Lab der Nova SBE neben Ressourcen und Mentoring einen Zugang zu Investoren und trägt damit dazu bei, dass innovative Ideen zu tragfähigen Geschäftsprojekten werden.
Auch ihr Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt ist der Nova SBE wichtig. Ein Schwerpunkt bei der Campus-Planung war daher die Nachhaltigkeit und der Einsatz grüner Technologien, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Das Bekenntnis der Universität zu Nachhaltigkeit steht in Einklang mit den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung. Mit ihrer Förderung von Maßnahmen, die sowohl der Gesellschaft als auch der Umwelt zugutekommen, unterstreicht sie ihr Verantwortungsbewusstsein auf diesem Gebiet.
Zusätzlich zu ihren akademischen Programmen fördert die Nova SBE auch die Kultur und die Gemeinschaft in ihrem unmittelbaren Umfeld. Ausdruck dessen sind kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen wie Konferenzen, Seminare, Kunst- und Musik-Workshops sowie andere Initiativen. Sie richten sich an die breite Öffentlichkeit und festigen das Bild der Universität als Ort der Bildung und Kultur.