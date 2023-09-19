Städte sind wie Familien – je größer sie werden, desto mehr Platz brauchen sie. Und sie brauchen Schulen für ihre Kinder.

Madrid gehört zu Europas am schnellsten wachsenden Städten. Die Einwohnerzahl der spanischen Hauptstadt wächst doppelt so schnell wie im Rest Spaniens. Damit ist Madrid die am dichtesten besiedelte Stadt des Landes. An ihren Rändern entstehen völlig neue Viertel.

Die Kinder dort brauchen Schulen. Deshalb will die Comunidad de Madrid neue Schulen bauen und alte sanieren. Damit sollen etwa 58 000 Schülerinnen und Schüler Zugang zu hochwertiger öffentlicher Bildung bekommen.