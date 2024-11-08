Als IPM Rubi die Produktionslinien in seinen Stanzwerken nachrüsten musste, wandte sich der mittelständische Metallverarbeiter aus Vitoria-Gasteiz in Spanien an die Banco Santander. Denn die Firma brauchte Geld für die Investitionen. Mit einem Kredit der spanischen Bank über vier Millionen Euro konnte IPM Rubi seine Werke in Galicien und Álava modernisieren. Das brachte dem Unternehmen im Oktober 2024 einen Nachhaltigkeitspreis ein, weil es mit den Investitionen den Energieverbrauch und damit die Emissionen um die Hälfte senkte. Außerdem kann IPM Rubi mit seinen 400 Beschäftigten nun mit Entwicklungen in der Automobilindustrie Schritt halten und seine beiden größten Kunden halten: Mercedes-Benz und den Stellantis-Konzern, zu dem Marken wie Fiat, Opel und Peugeot gehören.

„Für uns ist das ein Riesenschritt. Das war notwendig. Ohne dieses Projekt könnten wir nicht überleben“, sagt Firmenchef Ricardo Romo. „Und ohne die Finanzierung hätten wir es nicht machen können.“

Auf den modernisierten Produktionslinien werden Autoteile gefertigt. Schon bald müssen wohl auch die Linien für Transporter nachgerüstet werden. „Wir hoffen, dass wir demnächst weitere Gelder aufnehmen können“, so Romo. „Damit wir mit der Elektrifizierung in der Automobilindustrie mitgehen können.“

Und hier treffen die Stanzteile von IPM Rubi, dem Metallverarbeiter mit einem Jahresumsatz 2023 von 128 Millionen Euro, auf die schwer greifbare, immaterielle Welt der Verbriefung. Die Banco Santander packt Kredite wie den an IPM Rubi in Wertpapiere. Diese verkauft sie an Investoren und verwendet den Erlös, um neue Kredite zu vergeben – etwa an IPM Rubi für seine Transporterlinie. In den Vereinigten Staaten und Asien sind Verbriefungen ein riesiger, liquider Markt. Europa will jetzt aufholen, damit mehr Geld für Investitionen von Unternehmen wie IPM Rubi da ist, die wichtig sind für die Realwirtschaft. Die Europäische Investitionsbank beteiligt sich an Verbriefungen europäischer Banken. Sie entwickelt auch neue Verbriefungsstrukturen, von denen sie hofft, dass sie den Markt größer machen. Damit fördert sie den europäischen Binnenmarkt für Kapital: die Kapitalmarktunion.