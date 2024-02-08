Ein wettbewerbsfähiges Europa braucht mehr Investitionen, vor allem in erneuerbare Energien und innovative saubere Technologien. Und es braucht den politischen Willen für eine bessere Regulierung und einen gerechten Übergang.

Am 7. und 8. Februar erörterten Fachleute aus Politik und Wirtschaft auf dem zweiten Forum der EIB-Gruppe mögliche Lösungen für mehrere Herausforderungen Europas: vom Klimawandel bis zur sicheren Versorgung mit kritischen Ressourcen. Dabei hoben sie immer wieder hervor, wie wichtig ein koordiniertes europäisches Vorgehen ist.

„Partnerschaft ist ein Wort, das Sie auf dem Forum häufiger hören“, sagte Nadia Calviño, Präsidentin der Europäischen Investitionsbank. „Nur im Schulterschluss können wir die Herausforderungen, vor denen wir Europäerinnen und Europäer stehen, erfolgreich meistern.“

Calviño betonte, dass das geeinte europäische Handeln während der Covid-19-Pandemie und der russischen Invasion in die Ukraine die wirtschaftlichen Folgen der Krisen abfedern konnte. Europa reagierte: Es schuf den Europäischen Garantiefonds, arbeitete bei der Beschaffung zusammen, stellte sich der Invasion in die Ukraine geschlossen entgegen und brachte mit dem Grünen Deal und REPowerEU zwei wichtige Klimainitiativen auf den Weg.

„Die Krise war dank unserer koordinierten Reaktion nicht so folgenschwer wie viele erwartet hatten“, so Calviño. „Das ist eine gute Nachricht und eine Lektion für die Zukunft.“