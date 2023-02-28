Die zweite Ausgabe des Forums der EIB-Gruppe fand mit hochrangigen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft in Luxemburg statt. Sie diskutierten über die Wachstumsaussichten in Europa angesichts von Krieg, Inflation und straffer Finanzierungsbedingungen, die zu den strukturellen Problemen wie der alternden Bevölkerung hinzukommen. Auch die Mobilisierung von Investitionen in grüne und digitale Technologien für mehr Innovation und Produktivität – trotz starkem Fachkräftemangel – war ein Thema.

Auf dem Forum wurde unser jährlicher Investitionsbericht vorgestellt, der auf die Hürden für die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit eingeht und Lösungsansätze bietet.