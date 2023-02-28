Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Die zweite Ausgabe des Forums der EIB-Gruppe fand mit hochrangigen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft in Luxemburg statt. Sie diskutierten über die Wachstumsaussichten in Europa angesichts von Krieg, Inflation und straffer Finanzierungsbedingungen, die zu den strukturellen Problemen wie der alternden Bevölkerung hinzukommen. Auch die Mobilisierung von Investitionen in grüne und digitale Technologien für mehr Innovation und Produktivität – trotz starkem Fachkräftemangel – war ein Thema.

Auf dem Forum wurde unser jährlicher Investitionsbericht vorgestellt, der auf die Hürden für die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit eingeht und Lösungsansätze bietet.

Video zum Forum der EIB-Gruppe

>@EIB

EIB-Forum: Weg der EU zu grüner Energie und Wirtschaftsautonomie

Am 7. und 8. Februar erörterten Fachleute aus Politik und Wirtschaft auf dem zweiten Forum der EIB-Gruppe mögliche Lösungen für die Herausforderungen Europas: vom Klimawandel bis zur sicheren Versorgung mit kritischen Ressourcen. Dabei hoben sie immer wieder hervor, wie wichtig ein koordiniertes europäisches Vorgehen ist.

 Zum Artikel  

Tagesprogramm

Zu den aufgezeichneten Panel-Diskussionen und Keynote-Reden:

  • 11.00–11.30 Uhr MEZ – Offizielle Eröffnung
    Offizielle Eröffnung des Forums 2024 der EIB-Gruppe durch die Präsidentin der Europäischen Investitionsbank Nadia Calviño, den Premierminister des Großherzogtums Luxemburg Luc Frieden und den Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel
     Zur Aufzeichnung
     Zur Rede von Präsidentin Calviño
     Zur Pressemitteilung
  • 11.30–12.45 Uhr MEZ – Panel 1: Eine europäische Strategie für die wichtigsten Aufgaben
    Die Europawahl steht vor der Tür, und einige wichtige Ziele sind noch offen: der Grüne Deal, die Banken- und Kapitalunion, Migration und Erweiterung. Das nächste EU-Parlament und die EU-Kommission müssen sich diesen Aufgaben stellen und Chancen nutzen.
      Zur Aufzeichnung
  • 13.45–14.00 Uhr MEZ – Keynote von Nadia Calviño
    Keynote von Nadia Calviño, Präsidentin der Europäischen Investitionsbank.
     Zur Aufzeichnung
     President Calviño's keynote speech
  • 14.00–15.15 Uhr MEZ – Panel 2: Wettbewerbsfähigkeit und eine gerechte, grüne und resiliente Zukunft in Europa
    Die Kohäsionspolitik nach 2027 steht vor einer schweren Aufgabe. Dieses Panel diskutierte die Zukunft der Kohäsionspolitik: Herausforderungen und Folgen der anhaltenden Klimakrise und der jüngsten Schocks, Instrumente zur Stärkung von Europas Wettbewerbsfähigkeit und für ein gerechtes und resilientes Wachstumsmodell für unsere Städte und Regionen.
     Zur Aufzeichnung
  • 15.15–15.30 Uhr MEZ – Keynote: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz der EU – Investitionsschwerpunkt
    Keynote von Valdis Dombrovskis, Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission für eine Wirtschaft im Dienste der Menschen.
     Zur Aufzeichnung
  • 16.00–17.15 Uhr MEZ – Panel 3: Energiesicherheit als Herausforderung
    Eine sichere und bezahlbare Energieversorgung ist für Wirtschaftswachstum und -entwicklung unabdingbar. Dieses Panel diskutierte das neue Paradigma zu nachhaltigen Energiemix-Modellen und Lieferketten sowie innovative Wege zur Beschleunigung der grünen, nachhaltigen Wende.
     Zur Aufzeichnung
  • 17.15–17.25 Uhr MEZ – Keynote: Europa 3.0 – Erfolg durch Modernisierung
    Keynote von Bertrand Piccard, Gründer und Vorsitzender der Solar Impulse Foundation.
     Zur Aufzeichnung
  • 17.25–18.45 Uhr MEZ – Panel 4: Wettbewerbsfähigkeit und Innovation in der europäischen Produktion
    Die EU hat kürzlich Initiativen gestartet, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien zu beschleunigen. Das Panel diskutierte, wie sich die EU beim weltweiten Technologiewettlauf neu positionieren kann und welche Bedeutung Wissen, Investitionen und ein starker Binnenmarkt haben.
     Zur Aufzeichnung
  • 09.00–09.15 Uhr MEZ – Eröffnungs-Keynote
    Keynote von Jordan Schwartz, Exekutiv-Vizepräsident der Interamerikanischen Entwicklungsbank 
      Replay the livestream
  • 9.15–10.30 Uhr MEZ – Panel 5: Globale Wirtschaftsbeziehungen in Zeiten geopolitischer Verwerfungen
    Die Globalisierung und ihre Finanzarchitektur treffen auf immer lautere Gegenstimmen. Doch eine Alternative haben die Gegner dieser institutionellen Ordnung bisher nicht. Das Panel diskutierte globale Wirtschaftsbeziehungen in Zeiten geopolitischer Verwerfungen.
      Zur Aufzeichnung
  • 10.30–10.45 Uhr MEZ – Keynote von Maroš Šefčovič
    Keynote von Maroš Šefčovič, Vizepräsident der Europäischen Kommission
      Zur Aufzeichnung
     Read Vice-President Šefčovič's speech
  • 11.15–11.30 Uhr MEZ – Veröffentlichung des Investitionsberichts 2023/2024 der EIB
    Debora Revoltella, Chefvolkswirtin der Europäischen Investitionsbank, stellte den Investitionsbericht 2023/2024 der EIB vor.
      Zur Aufzeichnung
  • 11.30–12.00 Uhr MEZ – Kamingespräch: Am Puls der grünen Wende
    Kurz vor der Europawahl diskutiert die Politik immer hitziger über die Verteilung der Kosten für Klimaschutz und Klimaanpassung innerhalb und zwischen den Ländern. Im Kamingespräch ging es um die Chancen und Kosten der grünen Wende sowie um unbeantwortete Fragen zur Verteilungswirkung der Erderwärmung und zu politischen Entscheidungen.
      Replay the livestream
  • 12.00–13.30 Uhr MEZ – Panel 6: Der Weg zur Erweiterung
    Russlands Krieg in der Ukraine lässt die EU über ihre Erweiterung nachdenken. Die Diskussionen über die Vorbereitung der EU auf den Beitritt der Ukraine und anderer Kandidatenländer nehmen zu, und der Zuspruch für die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten wächst. Basierend auf den Erfahrungen im Westbalkan diskutierte das Panel die Rolle von Finanzierungsinstituten bei der EU-Integration von Kandidatenländern.
      Zur Aufzeichnung
  • 12.00–13.30 Uhr MEZ – Panel 7: Wie verändert die Technologie den EU-Finanzsektor der Zukunft?
    Die Digitalisierung macht Firmen widerstandsfähiger gegen wirtschaftliche Verwerfungen und hat europäischen Unternehmen schon durch wiederholte Schocks geholfen. Sie hängt von vielen Faktoren ab: der digitalen Infrastruktur, wettbewerbsfreundlichen Regulierungen, dem Handel in innovativen Sektoren oder der Verfügbarkeit von Finanzierungsmitteln, um den am stärksten betroffenen – und kleinsten – Akteuren beim Aufbau ihrer digitalen Kompetenzen zu helfen.
      Zur Aufzeichnung
  • 13.35–13.45 Uhr MEZ – Im Gespräch mit Márton Nagy und Mikolaj Dowgielewicz
    Im Gespräch mit Ungarns Wirtschaftsminister Márton Nagy und Mikolaj Dowgielewicz, stellvertretender Generalsekretär der Europäischen Investitionsbank
      Zur Aufzeichnung
>@EIB

Investitionsbericht 2023/2024 der EIB

Die europäische Wirtschaft steht unter Druck. Der Bericht der jährlichen Investitionsumfrage der EIB-Gruppe liefert Einblicke, wie EU-Unternehmen mit dem Druck umgehen und ob sie die notwendigen Schritte für die Transformation ergreifen.

  Zum Bericht  

Erkenntnisse aus dem Forum

Unsere Rednerinnen und Redner teilten ihre zentralen Botschaften.

Nadia Calviño

Präsidentin der Europäischen Investitionsbank

Charles Michel

Präsident des Europäischen Rates

Šime Erlić

Minister für Regionalentwicklung und die EU-Fonds, Kroatien

Kevin K. Kariuki

Vizepräsident der Afrikanischen Entwicklungsbank-Gruppe

Jordan Schwartz

Exekutiv-Vizepräsident der Interamerikanischen Entwicklungsbank

Björn Zikarsky

CEO von Pure Batteries Technology

Debora Revoltella

Chefvolkswirtin der Europäischen Investitionsbank

Marjut Falkstedt

Geschäftsführende Direktorin des Europäischen Investitionsfonds

Wopke Hoekstra

EU-Kommissar für Klimapolitik

Odile Renaud-Basso

Präsidentin der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

Bertrand Walckenaer

Stellvertretender CEO der Agence Française de Développement

EIB Group Forum in the media

Zur Fotogalerie

Generic view of the participants of the first day of the Forum.
EIB Group Forum
©EIB
Download original
Generic view of the venue during the Forum's first day.
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Nadia Calviño, president of the European investment Bank
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Gelsomina Vigliotti, vice-president of the European Investment Bank
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Luc Frieden, Prime Minister of the Grand-Duchy of Luxembourg
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Charles Michel, President of the European Council
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Generic view of the panel on
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Generic view of the venue during the Forum's first day.
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
EIB Vice-President Teresa Czerwinska and EIB's Secretary General Barbara Balke
EIB Group Forum
©EIB
Download original
EIB President Nadia Calviño
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Valdis Dombrovskis Executive Vice-President for an Economy that Works for People Commissioner for Trade, European Commission, and Nadia Calviño, President of the EIB.
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Luc Frieden, Prime Minister of Luxembourg, and Nadia Calviño, President of the EIB
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Generic view of the panel on
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President for an Economy that Works for People Commissioner for Trade, European Commission
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Family photo of participants of the first day of the Forum.
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Thomas Östros, vice-president of the European Investment Bank
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Generic view of the panel on
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
EIB President Nadia Calviño during an interview in the margins of the Forum.
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Bertrand Piccard — Initiator, Pilot and Chairman of Solar Impulse Foundation — delivered a keynote speech on
EIB Group Forum
©EIB
Download original
Generic view of the panel on
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
EIB President Nadia Calviño at the EIB Group Forum
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Jordan Schwartz, Executive Vice President, Inter-American development Bank, opened the second day of the Forum
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Wopke Hoekstra, European Commissioner for Climate Action
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Ambroise Fayolle, vice-president of the European Investment Bank
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Debora Revoltella, Chief Economist at the European Investment Bank, presented the results of the 2023 EIB Investment Report.
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Robert de Groot, vice-president of the European Investment Bank
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Maroš Šefčovič, Executive Vice-President of the European Commission
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Generic view of the panel on
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
General view of the panel on
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Kyriacos Kakouris, vice-president of the European Investment Bank
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
Generic view of the panel on
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
EIB Group Forum 2024
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
EIB Group Forum 2024
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
EIB Group Forum 2024
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original
EIB Group Forum 2024
EIB Group Forum 2024
©EIB
Download original

