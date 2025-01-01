Europa und die Welt stehen vor mehreren Krisen gleichzeitig: Inflation, Ukrainekrieg, Energieunsicherheit und Klimawandel. Die Entscheidungen, die heute in der Politik, im Finanzsektor und in der Wirtschaft fallen, werden unsere Zukunft auf Jahre hinaus prägen.

Deshalb hatte die Europäische Investitionsbank-Gruppe zum ersten Forum der EIB-Gruppe am 27. und 28. Februar 2023 nach Luxemburg eingeladen. Wichtige Stimmen aus dem öffentlichen und dem privaten Sektor tauschten sich aus über Themen wie soziale Ungleichheit, wirtschaftliche Stabilität, Digitalisierung und grüne Wende.

Tagesordnung und Rednerliste auf der Website des Forums der EIB-Gruppe.

Highlights des Forums