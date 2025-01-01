Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Europa und die Welt stehen vor mehreren Krisen gleichzeitig: Inflation, Ukrainekrieg, Energieunsicherheit und Klimawandel. Die Entscheidungen, die heute in der Politik, im Finanzsektor und in der Wirtschaft fallen, werden unsere Zukunft auf Jahre hinaus prägen.

Deshalb hatte die Europäische Investitionsbank-Gruppe zum ersten Forum der EIB-Gruppe am 27. und 28. Februar 2023 nach Luxemburg eingeladen. Wichtige Stimmen aus dem öffentlichen und dem privaten Sektor tauschten sich aus über Themen wie soziale Ungleichheit, wirtschaftliche Stabilität, Digitalisierung und grüne Wende.

  Tagesordnung und Rednerliste auf der Website des Forums der EIB-Gruppe.

Highlights des Forums

Aufgezeichnete Forum-Beiträge

Zu den aufgezeichneten Beiträgen des Forums der EIB-Gruppe – unterzeichnete Initiativen, interessante Reden und Podiumsdiskussionen

Werner Hoyer, Präsident der EIB
„Wir haben gute Angebote im Gepäck. Aber wir brauchen auch Impulse.“
Marjut Falkstedt, geschäftsführende Direktorin des EIF
„Wir müssen in Entwicklungsländern noch viel offener und proaktiver werden.“
Emmanuel Macron, französischer Staatspräsident
„Die Geschichte hat das Sein und Handeln der EIB bestätigt.“
Klaus Iohannis, Präsident von Rumänien
„Europäische Mittel und Investitionen haben Rumänien den Wohlstand gebracht.“
Oulimata Sarr, senegalesische Ministerin
„Es geht um ein klimaresilientes Landwirtschafts- und Lebensmittelsystem.“
Bertrand Piccard, Vorsitzender der Solar Impulse Foundation
„Die Bekämpfung des Klimawandels ist die größte Geschäftschance des Jahrhunderts.“
Energiesicherheit und grüne Wende
Eine Motivation für mehr Europa
Global Gateway
Europäische Partner für nachhaltige Investitionen
Alle aufgezeichneten Beiträge

Storys

Chance zum Neustart
Was Europas Wirtschaft jetzt braucht
Kohäsion ist grün
Risikokapital für Europas Tech-Firmen

Mehr über unsere Tätigkeit

 
 

Die EIB Global

Wir sorgen für Stabilität und nachhaltiges Wachstum, und wir bekämpfen den Klimawandel – weltweit

 
 

Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit

Was wir im entscheidenden Jahrzehnt 2021–2030 gegen den Umwelt- und Klimanotstand tun müssen

 
 

Globale Herausforderungen gemeinsam meistern

Wir wollen Arbeitsplätze schaffen – und eine saubere Umwelt und mehr Lebensqualität für alle

 
 

Entwicklungslösungen

Essays zu Projekten und Ideen, die in der globalen Wirtschaft viel bewirken

 
 

Antwort auf Covid-19

Unsere Reaktion auf gesundheitliche und wirtschaftliche Herausforderungen in Europa und weltweit

 
 

Alles zum Forum

