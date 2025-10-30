Globale Herausforderungen gemeinsam meistern

Die EIB-Gruppe fördert nachhaltiges Wachstum innerhalb und außerhalb der EU. Sie orientiert sich dabei an den Zielen der EU und bekennt sich zum Klimaschutzabkommen von Paris sowie zu den UN-Zielen für eine nachhaltige Entwicklung. Davon zeugen alle unsere Initiativen, Produkte und Aktivitäten.
Wir arbeiten mit verschiedenen UN-Agenturen zusammen. Für die Finanzierung von Beratung und technischer Hilfe bestehen feste Kooperationsmodalitäten mit dem UNDP, der WHO, UNICEF, dem UNOPS, der IOM und UN Women. Außerdem hat die EIB-Gruppe mit dem UNDP, dem UNOPS und dem IFAD einen Verfahrensrahmen für die Beschaffung vereinbart.
Gemeinsam mit unseren Partnern engagieren wir uns weltweit
Als Klimabank der EU berücksichtigt die EIB Klimaaspekte bei allen ihren Aktivitäten.
Wir helfen, die Ursachen der globalen Flüchtlingskrise zu bewältigen und die Wirtschaft in den betroffenen Regionen widerstandsfähiger zu machen.
Die EIB fördert den Aufbau einer nachhaltigen und innovativen Infrastruktur. Gemeinsam mit unseren Partnern können wir noch mehr erreichen.
Weltweit haben Institutionen und multilaterale Entwicklungsbanken – auch die EIB – zugesichert, die Gleichstellung der Geschlechter bei ihrer Tätigkeit systematisch zu berücksichtigen.
Projektbeispiele
A dream from drips and drops
Innovative sustainable practices and renewable energy revive citrus farming in water-scarce Morocco
Alles auf grün
EIB-Programm hilft mazedonischen Banken, Unternehmen bei Klimaprojekten besser zu unterstützen
Klimaschutz mit den richtigen Regeln
Kenias Zentralbank bewirkt mit intelligenten Klima-Reporting-Regeln mehr grüne Investitionen
Belgrad atmet auf
Mit EU-Hilfe entwickelt das Mihajlo-Pupin-Institut einen Luftreiniger für Serbiens Hauptstadt
Solidarität mit den kleinen Inselstaaten und gesunder Menschenverstand in Klimafragen
Die EU-Initiative Global Gateway zeigt, wie sinnvolle Unterstützung für kleine Inselstaaten aussieht, schreiben EIB-Präsidentin Nadia Calviño und EU-Kommissarin Jutta Urpilainen.
Sichere Straßen in Bosnien und Herzegowina
EU-geförderte Hightech-Verkehrsüberwachung auf dem Korridor Vc für weniger Verkehrstote und mehr Wirtschaftskraft in Bosnien und Herzegowina.
Nordmazedonien koppelt an
Bahnverbindung an die bulgarische Grenze stärkt die Wirtschaft Nordmazedoniens und hält das Land auf EU-Kurs
Neustart für Städte
Mit einem Kredit der Europäischen Investitionsbank verwandelt Tunesien vernachlässigte Gegenden in attraktive Stadtviertel
Guter Rat mal drei
EU verdreifacht ihre Beratung für Infrastrukturentwicklung auf dem Westbalkan
Verschiedene Initiativen
Nachhaltigkeitsanleihen
Mit unseren ersten Nachhaltigkeitsanleihen fördern wir besonders wirkungsvolle Projekte im Wassersektor.
Global Emerging Markets Risk Database (GEMs)
Leveraging data from multilateral development banks and development finance institutions to support investment and development.
Die Clean-Oceans-Initiative
Die Clean-Oceans-Initiative fördert Projekte gegen den Plastikmüll in Flüssen, Meeren und an Land. Bis 2024 sollen 4 Milliarden Euro für öffentliche und private Projekte bereitgestellt werden.