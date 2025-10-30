Globale Herausforderungen gemeinsam meistern

Die EIB-Gruppe fördert nachhaltiges Wachstum innerhalb und außerhalb der EU. Sie orientiert sich dabei an den Zielen der EU und bekennt sich zum Klimaschutzabkommen von Paris sowie zu den UN-Zielen für eine nachhaltige Entwicklung. Davon zeugen alle unsere Initiativen, Produkte und Aktivitäten.

Wir arbeiten mit verschiedenen UN-Agenturen zusammen. Für die Finanzierung von Beratung und technischer Hilfe bestehen feste Kooperationsmodalitäten mit dem UNDP, der WHO, UNICEF, dem UNOPS, der IOM und UN Women. Außerdem hat die EIB-Gruppe mit dem UNDP, dem UNOPS und dem IFAD einen Verfahrensrahmen für die Beschaffung vereinbart.