Globale Herausforderungen gemeinsam meistern

Bei der Europäischen Investitionsbank (EIB) sind wir davon überzeugt, dass multilaterales Handeln und die wirksame Förderung von Entwicklung und Wachstum außerhalb Europas noch nie so dringlich waren wie heute. Durch unsere Projekte wollen wir Arbeitsplätze und Chancen, eine saubere Umwelt und eine bessere Lebensqualität für uns alle schaffen.

Die EIB-Gruppe fördert nachhaltiges Wachstum innerhalb und außerhalb der EU. Sie orientiert sich dabei an den Zielen der EU und bekennt sich zum Klimaschutzabkommen von Paris sowie zu den UN-Zielen für eine nachhaltige Entwicklung. Davon zeugen alle unsere Initiativen, Produkte und Aktivitäten.

Wir arbeiten mit verschiedenen UN-Agenturen zusammen. Für die Finanzierung von Beratung und technischer Hilfe bestehen feste Kooperationsmodalitäten mit dem UNDP, der WHO, UNICEF, dem UNOPS, der IOM und UN Women. Außerdem hat die EIB-Gruppe mit dem UNDP, dem UNOPS und dem IFAD einen Verfahrensrahmen für die Beschaffung vereinbart.

Gemeinsam mit unseren Partnern engagieren wir uns weltweit

Klima

Als Klimabank der EU berücksichtigt die EIB Klimaaspekte bei allen ihren Aktivitäten.

Flucht und Migration

Wir helfen, die Ursachen der globalen Flüchtlingskrise zu bewältigen und die Wirtschaft in den betroffenen Regionen widerstandsfähiger zu machen.

Infrastruktur

Die EIB fördert den Aufbau einer nachhaltigen und innovativen Infrastruktur. Gemeinsam mit unseren Partnern können wir noch mehr erreichen.

Gleichstellung der Geschlechter

Weltweit haben Institutionen und multilaterale Entwicklungsbanken – auch die EIB – zugesichert, die Gleichstellung der Geschlechter bei ihrer Tätigkeit systematisch zu berücksichtigen.

Projektbeispiele

Lesen Sie, was die EIB zusammen mit ihren Partnern weltweit tut – für die Wirtschaft, das Klima, die Gleichstellung der Geschlechter und vieles mehr
  • 30 Oktober 2025

    A dream from drips and drops

    Innovative sustainable practices and renewable energy revive citrus farming in water-scarce Morocco

    Water SMEs Climate Energy savings Water, wastewater management Solar power Climate action Development solutions Sustainability Morocco Southern Neighbourhood Agriculture and bioeconomy Global development Climate and environment Energy
  • 15 Oktober 2025

    Alles auf grün

    EIB-Programm hilft mazedonischen Banken, Unternehmen bei Klimaprojekten besser zu unterstützen

    KMU Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem (GFS) Klima Advisory services Erneuerbare Energien Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Nordmazedonien Erweiterungsländer Westbalkan Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 21 Juli 2025

    Klimaschutz mit den richtigen Regeln

    Kenias Zentralbank bewirkt mit intelligenten Klima-Reporting-Regeln mehr grüne Investitionen

    Banken Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem (GFS) Klimawandel Klima Klimaschutz Kenia Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 8 Mai 2025

    Belgrad atmet auf

    Mit EU-Hilfe entwickelt das Mihajlo-Pupin-Institut einen Luftreiniger für Serbiens Hauptstadt

    Umwelt Klimawandel Klima Technologie Klimaschutz Wissenschaft Westbalkan Umweltverschmutzung Serbien Erweiterungsländer Westbalkan Digitalisierung und technologische Innovation Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 5 September 2024

    Solidarität mit den kleinen Inselstaaten und gesunder Menschenverstand in Klimafragen

    Die EU-Initiative Global Gateway zeigt, wie sinnvolle Unterstützung für kleine Inselstaaten aussieht, schreiben EIB-Präsidentin Nadia Calviño und EU-Kommissarin Jutta Urpilainen.

    Ozeane Interviews Umwelt Direktorium Nadia Calviño Cabo Verde Barbados Kiribati Asien und Pazifik Lateinamerika und Karibik Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 28 Mai 2024

    Sichere Straßen in Bosnien und Herzegowina

    EU-geförderte Hightech-Verkehrsüberwachung auf dem Korridor Vc für weniger Verkehrstote und mehr Wirtschaftskraft in Bosnien und Herzegowina.

    Infrastruktur Verkehr Straßensicherheit Straßen Westbalkan Bosnien und Herzegowina Erweiterungsländer Westbalkan Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
  • 31 Januar 2024

    Nordmazedonien koppelt an

    Bahnverbindung an die bulgarische Grenze stärkt die Wirtschaft Nordmazedoniens und hält das Land auf EU-Kurs

    Infrastruktur Eisenbahn Verkehr Westbalkan Bulgarien Nordmazedonien Europäische Union Erweiterungsländer Westbalkan Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 17 Januar 2024

    Neustart für Städte

    Mit einem Kredit der Europäischen Investitionsbank verwandelt Tunesien vernachlässigte Gegenden in attraktive Stadtviertel

    Infrastruktur Stadtentwicklung Tunesien Südliche Nachbarschaft Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
  • 12 Januar 2024

    Guter Rat mal drei

    EU verdreifacht ihre Beratung für Infrastrukturentwicklung auf dem Westbalkan

    Infrastruktur Montenegro Albanien Türkei Serbien Erweiterungsländer Westbalkan Entwicklung weltweit Klima und Umwelt

Verschiedene Initiativen

Lesen Sie mehr über Initiativen der EIB und ihrer Partner, die Menschen, Unternehmen und Volkswirtschaften verbinden

Nachhaltigkeitsanleihen

Mit unseren ersten Nachhaltigkeitsanleihen fördern wir besonders wirkungsvolle Projekte im Wassersektor.

Global Emerging Markets Risk Database (GEMs)

Leveraging data from multilateral development banks and development finance institutions to support investment and development.
22 Februar 2023

Die Clean-Oceans-Initiative

Die Clean-Oceans-Initiative fördert Projekte gegen den Plastikmüll in Flüssen, Meeren und an Land. Bis 2024 sollen 4 Milliarden Euro für öffentliche und private Projekte bereitgestellt werden.

Ozeane Umwelt Wasser-/Abwassermanagement Klima und Umwelt

