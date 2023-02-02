Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Unser Logo: Unsere Geschichte, unsere Zukunft

02 February 2023

Die Europäische Investitionsbank ist die Bank der Europäischen Union. Als Mitglied der großen EU-Familie trägt sie zu den Zielen der EU bei. Wir fördern die europäischen Werte und stärken den Einfluss Europas rund um den Globus. Weil wir in den Mitgliedstaaten und weltweit aktiv sind, machen wir die EU sichtbarer.

Das Logo der Europäischen Investitionsbank steht für unsere Rolle als Bank der EU. Es setzt sich aus drei Elementen zusammen: einer stilisierten Darstellung des EIB-Sitzes in Luxemburg, der Europaflagge und dem Namen der Institution.

Die Flagge versinnbildlicht die Stellung der Bank als Mitglied der EU-Familie. In der klaren Form des Hauptgebäudes der Bank spiegelt sich die Einzigartigkeit unserer Rolle.

Unsere Logos

Vertikales Logo

Das Standardlogo der Europäischen Investitionsbank

  Anfragen für die Nutzung des Logos richten Sie bitte an publications@eib.org.
Horizontales Logo

Variante des Standardlogos, wenn die Platzverhältnisse oder besondere Verwendungsbereiche dies erfordern (langes, schmales Banner, Hintergrund).

  Anfragen für die Nutzung des Logos richten Sie bitte an publications@eib.org.
EIB-Gruppe

Logo für die Kommunikation der EIB-Gruppe

  Anfragen für die Nutzung des Logos richten Sie bitte an publications@eib.org.
EIB Global

Logo für die Kommunikation der EIB Global

  Anfragen für die Nutzung des Logos richten Sie bitte an publications@eib.org.
EIB Beratung

Logo für die Kommunikation der EIB Beratung

  Anfragen für die Nutzung des Logos richten Sie bitte an publications@eib.org.
EIB Institute

Logo für die Kommunikation der EIB Institute

  Anfragen für die Nutzung des Logos richten Sie bitte an publications@eib.org.

Handbuch für die Nutzung des Logos

Die Europäische Investitionsbank muss wegen ihres Beitrags zur Arbeit der EU und ihrer Wirkung als wichtiger Teil der EU-Familie erkannt werden. Mit dem neuen Logo gleicht die EIB ihr Erscheinungsbild an das der Europäischen Kommission, des Rats oder des Parlaments an. Das Logo dieser Organe zeigt ihre jeweiligen Gebäude samt der Europaflagge. Die geraden horizontalen Linien des neuen EIB-Logos symbolisieren nicht nur das gläserne Ostgebäude der Bank, sondern auch Horizont und Land sowie Stabilität, Ausgewogenheit und Vertrauen. Die aufsteigende graue Linie steht für Progression, Dynamik und Hoffnung für die Zukunft.

