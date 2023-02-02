Unser Logo: Unsere Geschichte, unsere Zukunft

Die Europäische Investitionsbank ist die Bank der Europäischen Union. Als Mitglied der großen EU-Familie trägt sie zu den Zielen der EU bei. Wir fördern die europäischen Werte und stärken den Einfluss Europas rund um den Globus. Weil wir in den Mitgliedstaaten und weltweit aktiv sind, machen wir die EU sichtbarer.
Das Logo der Europäischen Investitionsbank steht für unsere Rolle als Bank der EU. Es setzt sich aus drei Elementen zusammen: einer stilisierten Darstellung des EIB-Sitzes in Luxemburg, der Europaflagge und dem Namen der Institution.
Die Flagge versinnbildlicht die Stellung der Bank als Mitglied der EU-Familie. In der klaren Form des Hauptgebäudes der Bank spiegelt sich die Einzigartigkeit unserer Rolle.
Unsere Logos
Vertikales Logo
Das Standardlogo der Europäischen InvestitionsbankDownload
Anfragen für die Nutzung des Logos richten Sie bitte an publications@eib.org.
Logo in anderen Sprachen
Horizontales Logo
Variante des Standardlogos, wenn die Platzverhältnisse oder besondere Verwendungsbereiche dies erfordern (langes, schmales Banner, Hintergrund).Download
Logo in anderen Sprachen
EIB-Gruppe
Logo für die Kommunikation der EIB-Gruppe
Download
Logo in anderen Sprachen
EIB Global
Logo für die Kommunikation der EIB Global
Download
Logo in anderen Sprachen
EIB Beratung
Logo für die Kommunikation der EIB Beratung
Download
Logo in anderen Sprachen
EIB Institute
Logo für die Kommunikation der EIB Institute
Download
