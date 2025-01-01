Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Die EIB-Gruppe im Überblick

easy to read Leichte Sprache

Die EIB-Gruppe ist die Finanzierungseinrichtung der Europäischen Union und besteht aus der Europäischen Investitionsbank und dem Europäischen Investitionsfonds.

Wir mobilisieren öffentliche und private Investitionen für die Strategien und Prioritäten der EU.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1958 hat die Europäische Investitionsbank mehr als eine Billion Euro investiert. Klimaschutz ist ein fester Bestandteil unserer Arbeit, bei der wir acht strategische Kernprioritäten setzen:

  • Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit
  • Digitalisierung und technologische Innovation
  • Sicherheit und Verteidigung
  • Moderne Kohäsionspolitik
  • Landwirtschaft und Bioökonomie
  • Soziale Infrastruktur
  • Wirkungsstarke Investitionen außerhalb der EU
  • Kapitalmarktunion

Die EIB-Gruppe arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen, um die europäische Integration voranzubringen, die Union weiterzuentwickeln und die EU-Ziele in über 160 Ländern zu fördern.

Mit unseren Entwicklungsfinanzierungen wollen wir weltweit mehr bewirken. Deshalb gibt es seit 2022 die EIB Global, um globale Probleme zu lösen und auf allen Kontinenten Wachstum und Chancen zu schaffen.

Wissenswertes

Sitz und Geschichte

Die EIB wurde 1958 in Brüssel gegründet und zog 1968 nach Luxemburg um. Erfahren Sie hier mehr über unsere Geschichtefrühere Präsidenten und unsere Gebäude

Zahlen und Fakten

Der EIB-Gruppe will einen starken Beitrag leisten. Hier geht es zu ihrer makroökonomischen Wirkung in Europa und zu einigen Zahlen

Unser Angebot

Wir bieten Darlehen, Garantien, Eigenkapital-
finanzierungen und Beratung. Mehr über unsere Finanzierungsprodukte

Unsere Prioritäten

Wir sind das größte multilaterale Finanzinstitut der Welt und einer der wichtigsten Geldgeber für den Klimaschutz. Wir unterstützen Projekte, die die Ziele der EU fördern. Weitere Informationen

Der Europäische Investitionsfonds

Der EIF unterstützt als Teil der EIB-Gruppe kleinste, kleine und mittlere Unternehmen in Europa mit Eigenkapital, Krediten und Garantien. Dazu arbeitet er mit einem breiten Netz ausgewählter Finanzpartner zusammen. Mehr dazu

Unsere Menschen

Die EIB beschäftigt derzeit über 4 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Luxemburg und in unseren Büros vor Ort. Erfahren Sie mehr über das Arbeiten bei der EIB

Wo wir arbeiten

Wir arbeiten in über 160 Ländern in der Europäischen Union und weltweit. Mehr über unsere Projekte

Unsere Projekte

Wir finanzieren kleine und große Projekte für die Ziele der EU. Erfahren Sie mehr über unsere Projekte in Europa und weltweit

Globale Aufgaben

Multilaterales Handeln und die wirksame Förderung von Entwicklung und Wachstum außerhalb Europas waren noch nie so dringlich wie heute. So arbeiten die EIB und ihre Partner zusammen

Das Kapital der EIB

Jedes Mitgliedsland hält einen Anteil am Kapital der Bank, der seinem wirtschaftlichen Gewicht zum Zeitpunkt des EU-Beitritts entspricht.Aufgliederung des Kapitals der EIB

Unsere Mittel

Die EIB ist finanziell eigenständig. Die Mittel für ihre Arbeit nimmt sie über Anleihen an den Kapitalmärkten auf. Mit unserem ausgezeichneten Rating können wir uns günstig refinanzieren. Mehr über unsere Mittel und unsere grünen Anleihen

Unsere Kunden

Unsere Kunden kommen aus dem öffentlichen und privaten Sektor. Wir fördern kleine Betriebe über lokale Partnerbanken; mittelgroße Unternehmen betreuen wir bei Investitionen in Forschung und Entwicklung direkt. Die Produkte und Leistungen der Bank

Überblick

Jedes Jahr finanzieren wir Hunderte neuer Projekte – von Klimaschutz über Digitalisierung, Sicherheit und Verteidigung bis hin zu nachhaltigem Wohnen, Landwirtschaft und sauberem Wasser. Wir stärken weniger entwickelte Regionen in Europa und maximieren die Wirkung der Kapitalmärkte. Die EIB-Gruppe unterstützt Europas Erfolg in einer unberechenbaren Welt im Wandel.

