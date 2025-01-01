Die EIB-Gruppe im Überblick

Die EIB-Gruppe ist die Finanzierungseinrichtung der Europäischen Union und besteht aus der Europäischen Investitionsbank und dem Europäischen Investitionsfonds.

Wir mobilisieren öffentliche und private Investitionen für die Strategien und Prioritäten der EU.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1958 hat die Europäische Investitionsbank mehr als eine Billion Euro investiert. Klimaschutz ist ein fester Bestandteil unserer Arbeit, bei der wir acht strategische Kernprioritäten setzen: