Die EIB-Gruppe im Überblick

Die EIB-Gruppe ist die Finanzierungseinrichtung der Europäischen Union und besteht aus der Europäischen Investitionsbank und dem Europäischen Investitionsfonds.
Wir mobilisieren öffentliche und private Investitionen für die Strategien und Prioritäten der EU.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1958 hat die Europäische Investitionsbank mehr als eine Billion Euro investiert. Klimaschutz ist ein fester Bestandteil unserer Arbeit, bei der wir acht strategische Kernprioritäten setzen:
- Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit
- Digitalisierung und technologische Innovation
- Sicherheit und Verteidigung
- Moderne Kohäsionspolitik
- Landwirtschaft und Bioökonomie
- Soziale Infrastruktur
- Wirkungsstarke Investitionen außerhalb der EU
- Kapitalmarktunion
Die EIB-Gruppe arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen, um die europäische Integration voranzubringen, die Union weiterzuentwickeln und die EU-Ziele in über 160 Ländern zu fördern.
Mit unseren Entwicklungsfinanzierungen wollen wir weltweit mehr bewirken. Deshalb gibt es seit 2022 die EIB Global, um globale Probleme zu lösen und auf allen Kontinenten Wachstum und Chancen zu schaffen.
Wissenswertes
Sitz und Geschichte
Die EIB wurde 1958 in Brüssel gegründet und zog 1968 nach Luxemburg um. Erfahren Sie hier mehr über unsere Geschichte, frühere Präsidenten und unsere Gebäude
Zahlen und Fakten
Der EIB-Gruppe will einen starken Beitrag leisten. Hier geht es zu ihrer makroökonomischen Wirkung in Europa und zu einigen Zahlen
Unser Angebot
Wir bieten Darlehen, Garantien, Eigenkapital-
finanzierungen und Beratung. Mehr über unsere Finanzierungsprodukte
Unsere Prioritäten
Wir sind das größte multilaterale Finanzinstitut der Welt und einer der wichtigsten Geldgeber für den Klimaschutz. Wir unterstützen Projekte, die die Ziele der EU fördern. Weitere Informationen
Der Europäische Investitionsfonds
Der EIF unterstützt als Teil der EIB-Gruppe kleinste, kleine und mittlere Unternehmen in Europa mit Eigenkapital, Krediten und Garantien. Dazu arbeitet er mit einem breiten Netz ausgewählter Finanzpartner zusammen. Mehr dazu
Unsere Menschen
Die EIB beschäftigt derzeit über 4 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Luxemburg und in unseren Büros vor Ort. Erfahren Sie mehr über das Arbeiten bei der EIB
Wo wir arbeiten
Wir arbeiten in über 160 Ländern in der Europäischen Union und weltweit. Mehr über unsere Projekte
Unsere Projekte
Wir finanzieren kleine und große Projekte für die Ziele der EU. Erfahren Sie mehr über unsere Projekte in Europa und weltweit
Globale Aufgaben
Multilaterales Handeln und die wirksame Förderung von Entwicklung und Wachstum außerhalb Europas waren noch nie so dringlich wie heute. So arbeiten die EIB und ihre Partner zusammen
Das Kapital der EIB
Jedes Mitgliedsland hält einen Anteil am Kapital der Bank, der seinem wirtschaftlichen Gewicht zum Zeitpunkt des EU-Beitritts entspricht.Aufgliederung des Kapitals der EIB
Unsere Mittel
Die EIB ist finanziell eigenständig. Die Mittel für ihre Arbeit nimmt sie über Anleihen an den Kapitalmärkten auf. Mit unserem ausgezeichneten Rating können wir uns günstig refinanzieren. Mehr über unsere Mittel und unsere grünen Anleihen
Unsere Kunden
Unsere Kunden kommen aus dem öffentlichen und privaten Sektor. Wir fördern kleine Betriebe über lokale Partnerbanken; mittelgroße Unternehmen betreuen wir bei Investitionen in Forschung und Entwicklung direkt. Die Produkte und Leistungen der Bank