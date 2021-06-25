In den nächsten neun Jahren könnten weltweit alle Menschen Zugang zu sauberer, bezahlbarer Energie haben, wenn die Länder moderat mehr investieren würden. Das geht aus neuen, in dieser Woche veröffentlichten Berichten der Vereinten Nationen hervor. Mit jährlichen Investitionen von rund 35 Milliarden US-Dollar könnten 759 Millionen Menschen einen Zugang zu Elektrizität bekommen, und 25 Milliarden US-Dollar pro Jahr könnten 2,6 Milliarden Menschen bis 2030 ein umweltfreundliches Kochen ermöglichen.

Der vorgeschlagene globale Fahrplan zeigt konkret, wie die Energieversorgung bis 2030 weltweit sauber und bezahlbar und bis 2050 emissionsneutral werden soll. In virtuellen Foren mit wichtigen Akteuren auf Ministerebene wurden diese Woche detaillierte Empfehlungen zu fünf Schwerpunkten vorgestellt, um Maßnahmen im Vorfeld des „High-Level Dialogue on Energy“ im September 2021 anzustoßen.

Der vorgeschlagene Fahrplan wird in den „High-Level Dialogue on Energy“ im September einfließen und in der politischen Gipfelerklärung berücksichtigt. Er beruht auf Berichten von fünf technischen Arbeitsgruppen, in denen seit März mehr als 160 Fachleute unter Leitung von 16 UN- und internationalen Organisationen zusammengearbeitet haben. Die fünf Schwerpunktbereiche sind:

Zugang zu Energie

Energiewende

Verwirklichung der UN-Entwicklungsziele (SDG) durch eine gerechte Energiewende für alle

Innovation, Technologie und Daten

Finanzierung und Investitionen

Die Europäische Investitionsbank war gemeinsam mit der Internationalen Energie-Agentur, der International Finance Corporation und der UN-Wirtschaftskommission für Afrika federführend an dem Bericht „Finance and Investment“ beteiligt.