Unternehmensverantwortung

Aufgabe der EIB ist es, innerhalb und außerhalb der EU zu einem nachhaltigen Wachstum beizutragen. Unser Bekenntnis zu einer nachhaltigen Entwicklung ist in unserer Strategie verankert und bildet die Grundlage unseres Geschäftsmodells.
Nachhaltige Finanzierungen für nachhaltiges Wachstum
Die EIB finanziert Projekte, die das Leben der Menschen verbessern – durch ein nachhaltiges Wachstum, an dem alle teilhaben.
Die Bank nimmt ihre Mittel zu attraktiven Zinsen auf und zählt zu den führenden Akteuren im Markt für grüne Anleihen.
Die Achtung der Menschenrechte ist ein Grundwert der Europäischen Investitionsbank. Gleichheit und Menschenwürde stehen für uns im Mittelpunkt.
Die Minimierung unseres internen ökologischen Fußabdrucks entspricht den ökologischen und sozialen Standards, die wir auch bei unseren Projekten anlegen.
Als Klimabank der EU bewerten wir kontinuierlich unsere Umweltleistung, berichten darüber und setzen Verbesserungen um.
Wie bei einem der führenden Klimafinanzierer zu erwarten, ist Nachhaltigkeit ein Leitmotiv für alle unsere Aktivitäten. Find the 2024 EIB Group sustainability report.
Prüfung der Nachhaltigkeit unserer Projekte
Bevor die EIB ein Projekt finanziert, prüft sie es auf seine Nachhaltigkeit, etwa anhand von ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien. Diese überwacht sie auch während der Projektdurchführung. Bestimmte Projekte finanziert die EIB grundsätzlich nicht und schließt sie von vornherein aus. Alle Projekte müssen den Umwelt- und Sozialstandards der EIB entsprechen.
Außerdem nehmen wir eine gesonderte volkswirtschaftliche Prüfung vor, in der wir die Kosten und den Nutzen für die Gesellschaft insgesamt bewerten. In die Berechnung fließen sämtliche Ressourcen ein, die für ein Projekt in Anspruch genommen werden, seien es menschliche, technische oder natürliche. Oft setzen wir dafür Schattenpreise an (etwa für Kohlendioxid) und schätzen den Nutzen eines Projekts für alle Betroffenen, um zu ermitteln, ob die Gesellschaft als Ganzes davon profitiert.
Nur wenn beide Prüfungen positiv ausfallen – unsere finanzielle und unsere gesonderte Nachhaltigkeitsprüfung –, kann die Bank ein Projekt finanzieren.
Bekenntnis zu Transparenz und Rechenschaft
Als Bank der EU möchten wir ein Vorbild sein, was Transparenz und Rechenschaft über unsere Arbeit betrifft. Hierzu legen wir von uns aus Informationen offen und gehen aktiv auf unsere Stakeholder zu. In der Transparenzpolitik der EIB ist festgelegt, nach welchen Grundsätzen wir Zugang zu Informationen gewähren und Stakeholder einbinden.
Ermittlung der CO2-Bilanz unserer Projekte
Wir wenden unsere Methodik zur Ermittlung der CO2-Bilanz in allen Sektoren an, nicht nur bei Klimaprojekten. Wir schätzen die Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit unseren Projekten und geben an, wenn mit einer erheblichen Belastung zu rechnen ist (d. h. absolute oder relative Schwellenwerte überschritten werden). Aus einer Analyse der CO2-Bilanz unserer Projekte geht hervor, dass diese beiden Schwellenwerte rund 95 Prozent der Emissionen aus EIB-Projekten erfassen.
Ihre eigene CO2-Bilanz ermittelt die EIB separat. Als Klimabank der EU bewerten wir kontinuierlich unsere Umweltleistung, berichten darüber und setzen Verbesserungen um. Hier erfahren Sie, wie uns das System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) der EU hilft, die Umweltauswirkungen unserer täglichen Arbeit zu verringern.
Im Fokus
EIB e-learning course on its environmental and social standards
Learn about integrating environmental and social dimensions into investment projects.