Unternehmensverantwortung

Prüfung der Nachhaltigkeit unserer Projekte

Bevor die EIB ein Projekt finanziert, prüft sie es auf seine Nachhaltigkeit, etwa anhand von ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien. Diese überwacht sie auch während der Projektdurchführung. Bestimmte Projekte finanziert die EIB grundsätzlich nicht und schließt sie von vornherein aus. Alle Projekte müssen den Umwelt- und Sozialstandards der EIB entsprechen.

Außerdem nehmen wir eine gesonderte volkswirtschaftliche Prüfung vor, in der wir die Kosten und den Nutzen für die Gesellschaft insgesamt bewerten. In die Berechnung fließen sämtliche Ressourcen ein, die für ein Projekt in Anspruch genommen werden, seien es menschliche, technische oder natürliche. Oft setzen wir dafür Schattenpreise an (etwa für Kohlendioxid) und schätzen den Nutzen eines Projekts für alle Betroffenen, um zu ermitteln, ob die Gesellschaft als Ganzes davon profitiert.

Nur wenn beide Prüfungen positiv ausfallen – unsere finanzielle und unsere gesonderte Nachhaltigkeitsprüfung –, kann die Bank ein Projekt finanzieren.