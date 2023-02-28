EIB-Forum fordert „einfache und schnelle“ Reaktion

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren sich die Teilnehmenden einig, dass der Motor für Wachstum auch die Lösung für die Klimakrise ist: „Worauf sich wohl alle in der Wirtschaft einigen können ist: Die Krise sollte keinesfalls als Ausrede dienen, unsere Klimaziele zu verwässern“, sagte Dmitri Papalexopoulos, Chairman der TITAN Cement Group. „Der Zug ist abgefahren. Es gibt kein Zurück mehr.“

Papalexopoulos fügte hinzu, dass die Europäische Union aus dem US Inflation Reduction Act lernen sollte, der Anreize für saubere Technologien schafft und Hilfen für US-Produkte vorsieht. „Das ist einfach und geht schnell“, so der Manager. „Wie kommen wir in Europa vom Kontrollieren zum Ermöglichen? Vom Sicherstellen, dass alles richtig läuft, zum Sicherstellen, dass es einfach ist und so schnell wie nötig geht.“

Eine Reihe von Start-ups und Wachstumsunternehmen klagten über Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Klimatechnologien in Europa. Xocean etwa – eine irische Firma, deren Meeresroboter Daten an Windparkbetreiber liefern. Oder Verkor aus Frankreich mit seinen Plänen zum Bau einer Gigafabrik, in der das Unternehmen Batterien für Elektrofahrzeuge fertigen will. Verkor-Chef Benoit Lemaignan brachte es auf den Punkt: „Tatsache ist: Die Geldgeber mit den großen, tiefen Taschen sitzen nicht in Europa.“

Christian Rood, Chef von LeydenJar aus Eindhoven, ebenfalls Batteriehersteller, konnte das nur bestätigen: Mit einem 300 000-Euro-Kredit vom niederländischen Staat fing die Firma seinerzeit an, während US-Wettbewerber mit fünf Millionen US-Dollar Risikokapital an den Start gingen.

„Der Mangel an Scale-ups in Europa hat gravierende Konsequenzen für die Unternehmen selbst“, erläuterte Ann Mettler, europäische Vizepräsidentin von Breakthrough Energy, einer von Bill Gates gegründeten Organisation, die Innovationen im Bereich nachhaltige Energie beschleunigen will. „Und das hat breitere Folgen für die Gesamtwirtschaft, weil kaum noch schlagkräftige große Firmen nachkommen.“

„Wir haben eine Menge wirklich guter Start-ups“, so Mettler, „aber das Problem mit den Scale-ups haben wir noch nicht geknackt.“

Mettler schloss sich Papalexopoulos’ Forderung nach einer so einfachen Reaktion wie dem US Inflation Reduction an und erntete den größten Applaus für ihren Appell: „Speed, Scale und Simplicity. Wir brauchen einen Complexity Reduction Act!“

Die auf der Konferenz vertretenen, allesamt EIB-geförderten Wachstumsunternehmen äußerten unisono, dass sie in Europa bleiben wollen – obwohl ihre Kunden in den USA sitzen. Diese strategische Autonomie, indem wir europäische Ideen in Europa halten, betonten mehrere Rednerinnen und Redner. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bezeichnete die EIB als „wichtiger denn je für ein souveränes Europa – ein geeintes Europa, das sein Schicksal selbst in der Hand hat.“