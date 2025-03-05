Unser Forum 2025 richtete den Blick auf die Investitionsprioritäten Europas, Best-Practice-Beispiele und wirksame Strategien, die dem Investitionsbedarf gerecht werden. Mit der Expertise der EIB-Gruppe untersuchten wir, wie Ressourcen mobilisiert werden können – um die Ziele Europas zu unterstützen, den Binnenmarkt zu stärken und eine Fragmentierung der Wirtschaft zu verhindern.

Weitere Programmpunkte:

Veranstaltung zu bezahlbarem, nachhaltigem Wohnraum in Europa

bezahlbarem, nachhaltigem Wohnraum in Europa Vorstellung des EIB-Investitionsberichts 2025 mit einer umfassenden Analyse zu Investitionen und Investitionsfinanzierung

Zum ersten Mal fanden im Rahmen des Forums die EIB Global Days statt, ein spezieller Teil zu weltweiten Herausforderungen. In diesen Podiumsdiskussionen ging es entsprechend dem Strategie-Fahrplan der EIB-Gruppe um wirkungsstarke Investitionen außerhalb der EU und die Nutzung von EU-Mandaten und Garantien, um die EU-Ziele weltweit zu unterstützen. Hauptthemen waren die Ukraine, Energiesicherheit, Gesundheit und kritische Rohstoffe.